BlueUp Srl, ein IT-Entwickler aus Italien, hat mit MeshCube, eine IoT-Plattform entwickelt, die gleich drei innovative Entwicklungen beeinhaltet: MeshIPS, MeshSense und MeshBeacon. Sie alle haben das Potential bestehende Marktsegmente zu revolutionieren.



MeshCube: drei IoT-Lösungen in einer

MeshCube ist eine IoT-Plattform für intelligente Gebäude, die den bisherigen Markt aufrollen kann. Diese Basistechnologie vereint dabei viele verschieden Dienste unter einem Dach. Zudem verzichtet sie komplett auf eine Verkabelung und herkömmliche Kommunikationsstrukturen wie LTE, LoRa, WiFi etc.

Möglich wird das alles durch die aufwandsarme Implementierung von Wirepas Massive, einer revolutionären Technik, die eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Netzwerken mit Sensoren verbinden kann. MQTT APIs oder HTTP Schnittstellen unterstützen dabei die einfache und zügige Integration der Lösungen in Anwendungen von Krankenhäusern, Büroverwaltungen, sowie logistische und industrielle Bereiche.

MeshIPS: verbesserte Nachverfolgung von Menschen und Gegenständen

MeshIPS stellt seinen Nutzern Funktionen, die es ihnen ermöglichen, Personen und Gegenstände in Gebäuden besser verfolgen zu können. Als Anwendungsbeispiele werden u.a. Panikknöpfe oder Sturzerkennungen genannt. So können z.B. Ärzte, die Hilfe bei akuten Verletzungen oder bei Übergriffen von Patienten brauchen, schneller Hilfe anfordern. Aber auch sturzgefährdeten Patienten kann zeitnah geholfen werden, wenn tragbare Detektoren ihre Bewegungslosigkeit an Überwachungssysteme melden.

Zudem können Industriebetriebe, die über ausgelagerte Bauteile oder Werkzeuge in anderen Filialen verfügen, MeshIPS für das schnelle Suchen und Finden des Materials nutzen. Das kann unnötige Zusatzkäufe einsparen helfen.

MeshSense: batteriebetriebe Fernwartung von Sensoren und Aktoren

Mit MeshSense können Anwender ihre Systeme aus der Ferne betreiben, kontrollieren und warten. MeshSense verknüpft dabei kabelfreie Netzwerke mit Sensoren oder Aktoren, die mittels Batterien betrieben werden.

Mit ihnen lassen sich die Umgebungsfaktoren in Innenräumen effizienter gestalten. Luft- und Temperaturverhältnisse können verbessert werden, um die Gesundheitsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der sich darin aufhaltenden Menschen zu steigern. Aktuelle pandemische Gegebenheiten verdeutlichen die aktuelle Relevanz. Aber auch die Einhaltung von Klimaschutzvorgaben und energetische Kosteneinsparungen sind denkbare Anwendungsgebiete.

MeshBeacon: Alles im Blick mit einer Armatur

Alle Informationen und Werte, die von den Modulen erfasst werden, erfahren dann ihre Weiterleitung an MeshBeacon. Diese Instrumententafel liefert nicht nur einen Überblick über die eingesetzten Lösungen, sondern ermöglicht auch deren optimierte Steuerung aus der Entfernung.

Angesichts von immer größer und damit zunehmend unübersichtlicher werdenden Ansammlungen von IoT-Endgeräten werden automatisierte Überwachungssysteme für Anwender immer essentieller. Mit MeshBeacon lassen sich nicht nur Energiestände und Messintervalle der Module steuern. Sie tragen auch zu einer deutlichen Reduzierung der Komplexität des gesamten eingesetzten Systems bei.