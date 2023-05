Marposs setzt auf 3D-Präzisionsinspektion mit OptoCloud EDU in der Elektromobilität

Marposs präsentiert auf der Control die neueste Generation von 3D-Präzisionsinspektionslösungen, darunter die OptoCloud EDU, die beeindruckende Messungen in kürzester Zeit durchführen können.



Marposs engagiert sich für Nachhaltigkeit mit Elektromobilitätslösung

OptoCloud EDU ist eine maßgeschneiderte Lösung von Marposs, die speziell für die hohen Qualitätsanforderungen bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Damit setzt das Unternehmen ein starkes Signal für den Ausbau der Elektromobilität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung.

OptoCloud EDU bietet eine innovative Möglichkeit zur schnellen und präzisen Modellierung anspruchsvoller Werkstücke und zur automatisierten Fehlererkennung. Hierfür werden mehrere Lasersensoren eingesetzt, welche eine detaillierte Punktwolke des Bauteils erstellen, während sich das Werkstück schnell um 360° dreht. Die Marposs-Software übernimmt die Datenverarbeitung und ermöglicht eine genaue Messung und Inspektion des Teils.

OptoCloud EDU bietet eine schnelle Validierung einer breiten Palette geometrischer Mess- und Prüfmerkmale an einem Motorstator innerhalb von nur 30 Sekunden. Dieses System eignet sich ideal für die Qualitätskontrolle in der Produktionslinie und verfügt über eine einfach zu bedienende Teilehandhabung, bei der die Z-Achse die Lasersensoren automatisch aus dem Arbeitsbereich herausfährt und somit ausreichend Platz für das Werkstückhandling bietet.

Die Kombination aus 3D-Rekonstruktion und interaktiver Navigation ermöglicht eine schnelle und problemlose Überprüfung innerhalb weniger Sekunden.

OPTOFLASH wird noch präziser: 3D-Inspektionslösung jetzt verfügbar

Auf der Messe Control stellt Marposs eine weitere Innovation vor: Die 3D-Softwaresuite für das Präzisionsmessgerät OPTOFLASH. Das Gerät erfasst 2D-Bilder von kleinen wellenförmigen Teilen und Befestigungselementen und kombiniert sie zu einem 3D-Modell des Werkstücks. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung des Werkstücks und eine detaillierte, präzise Auswertung. Das Verfahren ist zum Patent angemeldet und besonders nützlich bei der Vermessung von unterbrochenen Oberflächen und Gewinden.

MAINDO: Ein Netzwerk, um Qualitätskontrollsysteme zu vereinen

MAINDO von Marposs bietet eine umfassende digitale Plattform für die Überwachung und Analyse von Produktionsdaten. Es erfasst alle relevanten Informationen aus dem Fertigungsprozess, einschließlich Messwerten, Testergebnissen, Prozessüberwachung und Qualitätsmanagement. In Kombination mit der Quarta EVO-Software für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement bietet es eine ganzheitliche Lösung für Kunden, um die Qualität ihrer Produkte zu sichern.

Quarta EVO bietet ein umfassendes CAQ-Komplettsystem an, das die gesamte Palette von der Produktfreigabe über die Qualitätsvorausplanung und -prüfung bis hin zur effektiven Nachverfolgung von Abweichungen abdeckt. Die Software verwendet IoT-Technologien, neuronale Netzwerke und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, um die Produktion in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. MAINDO ist kompatibel mit verschiedenen Überwachungs- und Qualitätskontrollsystemen für Werkzeugmaschinen und kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.

Mit dem CAQ-Komplettsystem von Quarta EVO können Unternehmen eine ganzheitliche Qualitätssicherung durchführen, die von der Freigabe der Produkte bis hin zur effektiven Nachverfolgung von Abweichungen reicht. Die Software nutzt IoT-Technologien und neuronale Netzwerke, um die Produktion in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Dank der Kompatibilität mit vielen Werkzeugmaschinenüberwachungs- und Qualitätskontrollsystemen kann die Integration in bestehende Systeme einfach erfolgen.

Wenn Sie die Control 2023 in Halle 3 besuchen, sollten Sie Marposs am Stand 3301 besichtigen.