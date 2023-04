Keysight setzt Wachstum fort: Cliosoft-Akquisition erweitert das EDA-Software-Angebot

Durch die Übernahme werden Design- und Test-Workflows in die digitale Ära überführt und den Anforderungen der nächsten Generation von Entwicklungszyklen für elektronische Produkte gerecht. Durch den Einsatz modernster Technologien und Strategien können Unternehmen ihre Effizienz und Produktivität steigern, um innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen und sich als Vorreiter in der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft zu positionieren.



Cliosoft wird Teil von Keysight Technologies und bringt innovative Software-Tools für Hardware-Designdaten und IP-Verwaltung in das EDA-Portfolio ein

Keysight Technologies hat durch die Übernahme von Cliosoft sein Angebot an EDA-Lösungen erweitert und wird nun auch deren Produktlinie von Software-Tools zur Verwaltung von Hardware-Designdaten und geistigem Eigentum (IP) in sein Portfolio aufnehmen. Mit dieser strategischen Akquisition eröffnet sich Keysight neue Perspektiven, um seinen Kunden umfassende Lösungen für die Verwaltung von Designdaten und IP anzubieten und seine Position als führender Anbieter von elektronischen Designlösungen weiter auszubauen.

Cliosoft hat sich seit der Gründung auf die Verwaltung von Design-Daten spezialisiert, darunter funktionaler IP-Blöcke für integrierte Schaltungen. Die einzigartigen Produkte von Cliosoft erweitern das EDA-Softwareangebot von Keysight um umfassende Prozess- und Datenmanagement-Funktionen (PDM), die von mehr als 400 globalen Kunden aus der Halbleiter- und Elektronikbranche genutzt werden. Cliosoft ist bekannt für seine innovative Herangehensweise an die Verwaltung von Design-Daten und hat sich als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert.

Keysight erweitert sein EDA-Geschäft durch die Übernahme von Cliosoft und stärkt sein Portfolio an intelligenten Automatisierungslösungen. Die Integration von PDM als wesentlicher Bestandteil ermöglicht es den Kunden von Keysight, Design- und Testdaten nahtlos zu verknüpfen und eine engere Verbindung zwischen beiden Bereichen herzustellen. Dies trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Keysight und Cliosoft sind langjährige Partner und arbeiten eng zusammen. Eine der erfolgreichsten Integrationen ist die Cliosoft SOS Datenmanagement-Plattform, die bereits in die Advanced Design System (ADS)-Lösung von Keysight integriert ist. Viele gemeinsame Kunden nutzen diese integrierte Lösung, die ihnen Revisionskontrolle und Daten- und IP-Management ermöglicht. Darüber hinaus bieten Keysight und Cliosoft auch weiterhin Lösungen für diese Anforderungen über ihre Partner in der EDA-Branche an, darunter Cadence, Empyrean, MathWorks, Siemens EDA, Silvaco und Synopsys.

Keysight und Cliosoft stimmen darin überein, dass PDM für den Erfolg von Kunden-Designs in globalen Entwicklungsunternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Die steigende Komplexität von Designs und die zunehmende Menge an IP-Blöcken und Daten erfordern von Entwicklungsteams eine effektive und effiziente Verwaltung. Branchentrends wie heterogene Integration, fortschrittliches Packaging und "Follow-the-sun"-Forschung und -Entwicklung rund um die Uhr treiben Kunden dazu an, ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben.

Keysight EDA hat das Ziel, die digitale Transformation seiner Kunden durch die Schaffung digitaler, vernetzter Workflows vom Design bis zum Test zu beschleunigen, wie Niels Faché, Vice President und General Manager von Keysight EDA, betont. Die Integration von Cliosofts PDM-Lösungen in das Portfolio von Keysight EDA ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und eine natürliche Weiterentwicklung der offenen EDA-Interoperabilitätsstrategie des Unternehmens. Mit den bewährten Software-Tools von Cliosoft können Produktteams Datenanalysen durchführen und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung verkürzen, was zu einer verbesserten Produktivität in der Verifikationsphase und kürzeren Entwicklungszyklen führt.

Als CEO von Cliosoft erkennt Srinath Anantharaman die großen Herausforderungen des exponentiellen Wachstums von Design-Daten und der IP-Wiederverwendung in einer Zeit, in der "More than Moore's Law" zur Realität wird. Keysight, als führendes Unternehmen in den Bereichen 5G- und 6G-Kommunikation, Automotive sowie Luft- & Raumfahrt und Verteidigung, ist einzigartig positioniert, um die Verbindung von Design-, Emulations- und Testdaten in effizienten Workflows zu ermöglichen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Cliosoft freut sich auf die Zusammenarbeit mit Keysight, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Entwicklungsprozesse zu optimieren und die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu bewältigen.