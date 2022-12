IoT Test Node: NOFFZ Technologies liefert smartes Testwerktzeug für den Automobilbereich

Seit Kurzem ist ein sehr nützliches und vielseitig einsetzbares Testgerät zur Überprüfung der Konnektivität unterschiedlicher Funkstandards verfügbar. NOFFZ Technologies stellt für diesen Einsatzzweck das IoT Test Node zur Verfügung. Dieses Gerät wird im November 2022 auf der electronica in München präsentiert.



Wozu dient das IoT Test Node?

Im Internet der Dinge, das meistens nur als IoT bezeichnet wird, tritt oftmals ein gravierendes Problem auf. Zahlreiche IoT-Geräte müssen untereinander kommunizieren und Daten austauschen. Allerdings nutzen nicht alle Komponenten einen einheitlichen Funkstandard. Dadurch können beim Datenaustausch Schwierigkeiten auftreten. Diese äußern sich dahingehend, dass in einigen Fällen überhaupt kein Datenaustausch möglich ist. In anderen Situationen werden Daten nicht korrekt übertragen.

Als dritte Variante können sich Daten unterschiedlicher Übertragungsstandrads gegenseitig negativ beeinflussen. Dadurch treten Fehlfunktionen auf. Deshalb hat NOFFZ Technologies den Test Node entwickelt. Mit diesem lassen sich schon im Labor Untersuchungen bezüglich der Konnektivität durchführen. Das führt dazu, dass es später weniger Probleme in einem IoT gibt.

So werden Tests durchgeführt

Der IoT Test Node ist in der Lage, verschiedene Funkstandards zu erkennen und deren Daten auszuwerten. In der Automobilbranche werden WiFi, Bluetooth, UWB und V2X eingesetzt. Deshalb kommt es darauf an, dass eine reibungslose Datenübertragung erfolgt. Zudem muss verhindert werden, dass Daten von anderen Geräten zu Störungen im IoT führen können.

Beispielsweise ist das IoT Test Node in der Lage, ein Smartphone zu simulieren. Es werden WiFi-6E-Signale sowie Bluetooth 5.2 Signale gesendet. Diese Testumgebung entspricht dann sehr genau der üblichen Anwendung in der Mittelkonsole eines Pkws. Deshalb entstehen bei der Auswertung Ergebnisse, die dem üblichen Betrieb sehr ähneln.

Wo wird das IoT Test Node von NOFFZ Technologies eingesetzt?

In erster Linie erfolgt der Einsatz dieses Gerätes in der industriellen Produktion. Dabei geht es insbesondere um die End-of-Line-Prüfung von Bluetooth, WiFi und allen anderen Schnittstellen. Da das Gerät mit zahlreichen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet ist, kann es sehr flexibel verwendet werden. Damit werden nicht nur Steuerbefehle oder Flashaufträge näher untersucht. Besonders wichtig sind auch die Pass/Fail Tests. Es handelt sich daher um ein vielseitig nutzbares Gerät, das im Bereich der industriellen Planung von IoT-Netzwerken unentbehrlich ist.

Das IoT Test Node von NOFFZ Technologies ist erst der Anfang

Das Unternehmen hat angekündigt, dass dieses Gerät erst der Anfang sein soll. Geplant sind noch weitaus umfangreichere Testgeräte, die in der Automobilbranche von Bedeutung sein werden. Dazu wird auf jeden Fall ein Testgerät zur Funktionsprüfung von UWB-Tags gehören. Dabei handelt es sich um die Technologie von Autoschlüsseln. Auch diese müssen perfekt funktionieren und dürfen keine Sicherheitslücken aufweisen.

Das bekannte Unternehmen NOFFZ Technologie hat schon zahlreiche interessante Messgeräte entwickelt. Dazu gehören der Base Station Emulator UTP 5018 sowie der Universal Wireless Tester. Beim IoT Test Node handelt es sich jedoch um das erste Testgerät für den IoT-Bereich. Da sich diese Technik noch sehr viel weiter durchsetzen wird, steigt mit Sicherheit auch die Nachfrage nach nützlichen Testgeräten. Ohne diese Geräte wird es in einem komplex aufgebauten IoT-Netzwerk schwer, Fehler zu lokalisieren, um diese beheben zu können.