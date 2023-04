Inpixon weiterhin führend im Gartner Magic Quadrant für Indoor Location Services

Inpixon®, das Unternehmen, das auf Indoor Intelligence® spezialisiert ist, wurde gestern offiziell als Leader im Gartner Magic Quadrant für Indoor Location Services 2023 eingestuft. Diese Bewertung basierte auf einer detaillierten Analyse spezifischer Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung umfassten. Inpixon konnte diese Kriterien erfüllen und wurde als Leader im Bereich Indoor Location Services anerkannt.



Inpixon erhält Anerkennung für Vision und Umsetzungsfähigkeit

Der Markt für Indoor-Lokalisierungsdienste hat sich bis 2022 weiterentwickelt und Unternehmen haben den Wert erkannt, Standortinformationen von Personen und Anlagen zu erhalten. Diese Entwicklung hat sich im Laufe der Zeit exponentiell gesteigert und wird laut Gartner bis 2030 einen Umsatz von 55 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies ist ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahr 2021, als der Umsatz nur bei 1,9 Milliarden US-Dollar lag.

Inpixon, ein führendes Unternehmen im Bereich Indoor Location Services, wurde von Gartner erneut als Leader im aktuellen Magic Quadrant eingestuft. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Beständigkeit von Inpixon in den letzten fünf Jahren, als das Unternehmen kontinuierlich in den Magic Quadrant aufgenommen wurde und in den letzten beiden Jahren sogar als Leader positioniert war. Nadir Ali, CEO von Inpixon, betont, dass diese Beständigkeit das Engagement von Inpixon für Innovation und die Bereitstellung einer umfassenden RTLS-Lösung zeigt, die Unternehmen in verschiedenen Branchen unterstützt.

Inpixon bietet eine Vielzahl von Ortungslösungen für verschiedene Industrie-, Fertigungs- und Produktionsumgebungen an. Diese Lösungen nutzen intelligente Gebäudetechnologie sowie Echtzeit-Transparenz, um Anlagen, Personal und industrielle Prozesse miteinander zu verbinden. Dadurch können Unternehmen ihre Abläufe effizienter gestalten und Prozessverbesserungen vornehmen, um letztendlich ihre Produktivität und Rentabilität zu steigern.

Echtzeit-Asset-Tracking

In industriellen Prozessen ist es oft von entscheidender Bedeutung, den genauen Standort und die Bewegungen wichtiger Anlagen, Ausrüstungen, Bestände und anderer Objekte zu verfolgen. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz und Produktivität zu steigern, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre Ressourcen besser zu verwalten und zu optimieren.

Verfolgung von Mitarbeitern

Durch die Überwachung des Echtzeit-Standorts von Mitarbeitern in kritischen Situationen können Unternehmen die Sicherheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern. In Notfällen kann das Unternehmen schnell reagieren und Rettungskräfte an den genauen Standort des betroffenen Mitarbeiters schicken. Darüber hinaus können Unternehmen die Produktivität steigern, indem sie sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter sich an den richtigen Orten aufhalten und effizient arbeiten.

Arbeitssicherheit und Kollisionsschutz

Durch die Implementierung von Echtzeit-Transparenz, geografisch abgegrenzten Sicherheitsbereichen und Warnmeldungen können Sie ein sichereres industrielles Umfeld schaffen. Mit dieser Technologie können Sie potenzielle Sicherheitsvorfälle schnell erkennen und entsprechend reagieren, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Anlagen zu gewährleisten.

Verbesserung von Arbeitsabläufen

Industrielle Prozesse optimieren: Durch den Einsatz digitaler Zwillinge können Unternehmen ihre Produktionsabläufe noch effektiver gestalten. Die digitalen Zwillinge ermöglichen es, Prozesse zu simulieren und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Maßnahmen ergriffen werden, um die Effizienz zu steigern und die Anlagen optimal auszulasten. So kann die Produktion schneller und kosteneffektiver abgewickelt werden.

Indoor-Ortung wird zur Pflicht

Der Bericht betont die zunehmende Bedeutung der Ortung von Personen und wichtigen Gütern in geschlossenen Räumen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies nicht mehr nur eine Option ist, sondern für die Sicherheit, Einhaltung von Vorschriften und Kostenoptimierung unerlässlich geworden ist. Entsprechend sollten Verantwortliche für Infrastruktur und Betrieb die Anbieter nach ihrer Fähigkeit beurteilen, verschiedene Indoor-Ortungsmöglichkeiten zu erfüllen und neue Nutzungsszenarien zu berücksichtigen.

Scott Howell, der VP für Marketing und RevOps bei Inpixon, drückt seinen Stolz und seine Dankbarkeit aus, dass das Unternehmen erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant for Indoor Location Services Report eingestuft wurde. Er betont die Bedeutung dieser Anerkennung und zeigt sich zuversichtlich, dass Inpixon auch weiterhin auf Innovation und Exzellenz setzen wird, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.