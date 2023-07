Kooperation für Elektromobilitäts-Chips: Infineon und Semikron Danfoss unterzeichnen Vertrag

Die Elektromobilität ist im Aufwind und es wird vorausgesagt, dass bis 2028 etwa zwei Drittel aller produzierten Fahrzeuge einen ganz oder teilweise elektrifizierten Antriebsstrang besitzen werden. Dieses schnelle Wachstum erfordert leistungsstarke Halbleiterkomponenten, um den steigenden Bedarf zu decken. In diesem Kontext haben Infineon Technologies AG und Semikron Danfoss einen langfristigen Volumenvertrag unterzeichnet, der die Lieferung von siliziumbasierten Chips für die Elektromobilität beinhaltet. Infineon wird Chipsätze bestehend aus IGBTs (Isolierte-Gate-Bipolartransistoren) und Dioden an Semikron Danfoss liefern. Diese Komponenten werden hauptsächlich in Leistungsmodulen für Wechselrichter verwendet, die im Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.



Effiziente Energieumwandlung treibt Mobilitätsinnovationen voran

Die Partnerschaft zwischen Infineon und Semikron Danfoss ist ein bedeutsamer Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen und sicheren Mobilität. Infineon ist als weltweit führender Hersteller von Halbleitern für die Automobilindustrie bekannt und stellt wegweisende Lösungen für die Elektromobilität bereit. Peter Schiefer, Präsident der Automotive Division von Infineon, betont die wichtige Funktion von IGBTs und Dioden bei der effizienten Umwandlung der Leistung im elektrischen Antriebsstrang. Infineon wird aufgrund seines umfangreichen Produktportfolios, seiner umfassenden Systemkenntnisse und seiner Investitionen in eigene Fertigungskapazitäten als geschätzter Partner der Automobilbranche angesehen.

Semikron Danfoss beschleunigt Dekarbonisierung

Semikron Danfoss ist ein langfristiger und erfahrener Partner der Automobilindustrie, der sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Leistungsmodulen spezialisiert hat. Mit Hilfe fortschrittlicher Montagetechnologien und der optimalen Nutzung von IGBTs und Dioden bietet das Unternehmen innovative Lösungen an, die einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten. Automobilkunden schätzen Semikron Danfoss als zuverlässigen Partner, der ihnen hilft, den Wandel in der Branche erfolgreich umzusetzen und nachhaltigere Mobilitätsoptionen zu entwickeln.

Gemeinsame Fertigung fördert starke Partnerschaft

Infineon ist spezialisiert auf die Herstellung von IGBTs und Dioden und betreibt Fertigungsstandorte in Dresden und Kulim (Malaysia). Semikron Danfoss hingegen stellt seine eigenen Automotive-Leistungsmodule in Nürnberg, Flensburg und Utica (USA) her und wird demnächst auch in Nanjing (China) produzieren. Die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ermöglicht es ihnen, ihre Fertigungskapazitäten zu erweitern und die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Chips für die Elektromobilität effizient zu bedienen.

Zukunftsweisende Kooperation stärkt Elektromobilität

Die Zusammenarbeit zwischen Infineon und Semikron Danfoss ist ein entscheidender Schritt zur Förderung der Elektromobilität. Durch die Bereitstellung von leistungsfähigen Chipsätzen tragen beide Unternehmen dazu bei, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Antriebsstränge von Elektrofahrzeugen erheblich zu steigern. Infineon, als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie, bringt sein umfangreiches Produktportfolio und sein Fachwissen in die Partnerschaft ein. Semikron Danfoss nutzt seine Erfahrung in Montagetechnologien, um das Potenzial der Chipsätze optimal zu nutzen. Die gemeinsame Fertigung an verschiedenen Standorten ermöglicht es beiden Unternehmen, flexibel auf die steigende Nachfrage zu reagieren und so die Elektromobilität voranzutreiben. Diese Partnerschaft festigt die Position beider Unternehmen in der Automobilbranche und trägt wesentlich zur Realisierung einer umweltfreundlichen und sicheren Mobilität bei.