Innovativer Speicher: Infineon präsentiert 1 Mbit EXCELON F-RAM

Die Infineon Technologies AG hat auf die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Speicherbauteilen im Markt für Fahrzeug-Ereignisdatenspeicher reagiert und ihre EXCELON? F-RAM-Familie erweitert. Mit den neuen ferroelektrischen RAM-Speichern mit Speicherdichten von 1 Mbit und 4 Mbit bietet Infineon eine Lösung für die Datenerfassung im Automotive-Bereich, die eine sofortige Erfassung und langfristige Speicherung kritischer Daten ermöglicht.



Führende Lösungen für den Automotive-Bereich: Infineon begeistert mit branchenführenden Eigenschaften

Infineons neueste Ergänzung des F-RAM-Portfolios für den Automotive-Bereich umfasst Speicherbauteile mit Kapazitäten von 1 Mbit und 4 Mbit. Diese Bauteile bieten nicht nur eine schnelle Lese-/Schreibleistung von bis zu 50 MHz im SPI-Modus und bis zu 108 MHz im Quad SPI-Modus, sondern auch eine außergewöhnliche Ausdauer von 10 Billionen Lese-/Schreibzyklen. Damit sind sie eine ideale Lösung für Anwendungen, die eine robuste und zuverlässige Datenerfassung und -speicherung über einen langen Zeitraum erfordern.

Infineon erweitert Speicherarchitektur für die wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie

Die steigende Zahl von Anwendungen in der Automobilindustrie, die eine zuverlässige Datenerfassung erfordern, führt zu einer erhöhten Nachfrage nach spezifischen Speicherlösungen. Infineon bietet seinen Kunden die notwendige Flexibilität, um die Speicherarchitektur für jedes Design anzupassen und die Anforderungen an die Datenaufzeichnung zu erfüllen. Mit hochzuverlässigen nichtflüchtigen Speichern ermöglicht Infineon eine langfristige und sichere Aufbewahrung der Daten in sicherheitskritischen Systemen wie Airbags, Motorsteuerungen und Batteriemanagementsystemen.

Spitzenleistung garantiert: Verzögerungsfreie Schreibfunktion für herausragende Performance

Der EXCELON F-RAM von Infineon ermöglicht eine verzögerungsfreie Schreibfunktion, die es ermöglicht, wichtige Systemdaten bis unmittelbar vor einem Unfall oder einem vom Anwender festgelegten Auslöseereignis zu erfassen und zu speichern. Mit der Verwendung der seriellen Schnittstelle (SPI/QSPI) bietet dieser Speicher eine schnelle und zuverlässige Lese-/Schreibleistung bei gleichzeitig außergewöhnlich niedrigem Stromverbrauch. Der F-RAM arbeitet in einem breiten Spannungsbereich von 1,8 V bis 3,6 V und ist in einem kompakten 8-poligen SOIC-Standardgehäuse untergebracht, was eine einfache Integration ermöglicht. Darüber hinaus gewährleistet der F-RAM von Infineon eine langfristige Datenspeicherung von mehr als 100 Jahren, selbst nach einem Stromausfall.

Zukunftsorientierte Pläne: Infineon plant Quad-SPI-Version für EXCELON Auto F-RAM-Speicher

Infineons EXCELON Auto F-RAM-Speicher mit 1 Mbit (CY15B201QN-50SXE) und 4 Mbit (CY15B204QN-40SXE) sind bereits in die Serienproduktion übergegangen und können von Kunden erworben werden. Um weitere Informationen zu diesen Produkten zu erhalten, können Interessierte die Website von Infineon unter www.infineon.com/excelon besuchen. Darüber hinaus plant Infineon, bis Ende 2023 auch eine Quad-SPI-Interface-Version beider Bauteile auf den Markt zu bringen, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und ihnen eine erweiterte Auswahl an Speicherlösungen anzubieten.

Zukunftssichere Datenerfassung: Infineons EXCELON F-RAM-Speicher für Fahrzeuge

Qualifizierte F-RAM-Speicher für den Einsatz in der Automobilbranche von Infineon.

Hochtemperaturbeständiger Speicher: Infineons EXCELON F-RAM-Speicher für -40°C bis +125°C Umgebungen.

Leistungsstarke Geschwindigkeiten: Infineons EXCELON F-RAM-Speicher gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Lese-/Schreibleistung von bis zu 50 MHz (SPI) bzw. 108 MHz (Quad SPI).

Langjährige Datenintegrität: Infineon EXCELON F-RAM-Speicher ermöglicht 20 Jahre Datenprotokollierung.

Sichere Erfassung und Aufzeichnung von Systemdaten vor Unfällen mithilfe einer verzögerungsfreien Schreibfunktion.

Effiziente Raumausnutzung: Der EXCELON F-RAM-Speicher von Infineon ist in einem 8-poligen SOIC-Standardgehäuse untergebracht und ermöglicht eine kompakte Integration in Systeme.

Nachhaltige Langzeitdatenspeicherung: Infineons EXCELON F-RAM-Speicher bieten eine zuverlässige Datenretention von über 100 Jahren, selbst bei Stromausfällen.

Infineons neue EXCELON F-RAM-Speicher bieten eine herausragende Lösung für den steigenden Bedarf an zuverlässiger Datenerfassung und -speicherung in der Automobilindustrie. Mit ihren führenden Eigenschaften in der Branche und ihrer Flexibilität setzen sie neue Standards. Sie erfüllen die steigenden Anforderungen der Automobilindustrie und liefern eine beeindruckende Leistung, um wichtige Daten über einen langen Zeitraum sicher zu speichern.