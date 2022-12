Industrie-Router maxx RT2200: drahtlos an entlegenen Standorten, via LTE-Mobilfunknetz und drahtgebunden

In der Industrie 4.0 kommt es auf eine sichere und zuverlässige Datenübertragung an. Diese sollte möglichst auch flexibel sein, damit verschiedene Komponenten untereinander Daten austauschen können. Genau dafür eignet sich der Industrie-Router maxx RT2200. Dieser moderne Router ist mit zahlreichen Features ausgestattet. Daher lässt er sich in unterschiedlichsten Unternehmen einsetzen.



Industrie-Router maxx RT2200 für VPN nutzen

Sowohl als LAN als auch WAN-Router lässt er sich hervorragend nutzen, um ein sicheres VPN einzurichten. Sehr hilfreich erweist er sich, wenn mit einer SPS eine VPN-Verbindung zu einem VPN-Server aufgebaut werden muss. Das gelingt auch dann, wenn der Client nicht mit einem VPN ausgestattet ist. Daher sorgt dieser Router für ein hohes Maß an Sicherheit. Er ermöglicht sogar bis zu 64 einzelne VPN-Verbindungen.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Ein besonderes Feature sind die vielen unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten. Der Industrie-Router maxx RT2200 ist mit RS232 sowie mit RS485 Schnittstellen ausgestattet. Zudem sind mehrere digitale Ein- und Ausgänge vorhanden. Auch ein 5-Port-Ethernet-Switch ist integriert. Daher dürfte es kein Problem sein, diesen Router in allen erdenklichen Umgebungen einzusetzen, um von seinen Vorteilen zu profitieren.

Die Datenübertragung kann über ein WAN eingerichtet werden. Da dies nicht überall möglich ist, steht eine LTE-Schnittstelle zur Verfügung. Der Industrie-Router maxx RT2200 nutzt zur Übertragung das 4 G Mobilfunknetz.

Deshalb kann dieser Router überall eingesetzt werden und bietet trotzdem eine schnelle Datenübertragung. Es können sogar zwei SIM-Karten gleichzeitig eingelegt sein. Der Vorteil dieser Möglichkeit besteht darin, dass auch dann noch Daten übertragen werden können, wenn ein Anbieter kurzfristig ausfallen sollte. Daher treten in solch einem Fall keine Schwierigkeiten auf.

Hohe Sicherheit und einfache Konfiguration des Industrie-Routers maxx RTZ2200

Die Entwickler legten einen großen Wert auf eine anwenderfreundliche Bedienung. Deshalb wird dieser Router durch ein sicheres Linux-System gesteuert. Der Zugang zu den Einstellungen ist selbstverständlich mit einem Passwort geschützt, das frei gewählt werden kann.

Die Einstellung gelingt wahlweise über ein Webinterface oder in Form von XML-Dateien. Deshalb lässt sich die Software, die den Industrie-Router maxx RT2200 steuert, sehr präzise konfigurieren. Aufgrund der zahlreichen sowie der individuellen Konfigurationsmöglichkeiten kann dieser moderne Industrie-Router vielseitig eingesetzt werden.

Informationen zum Hersteller

Die Io Tmaxx GmbH ist ein Team von erfahrenen Entwicklern. Sie verfügen über eine Erfahrung von mehreren Jahren im Bereich der Mobilfunkbranche. Deshalb kennen sie sich bestens mit Gateways und Routern aus. Sie kennen aber auch die Stärken und die Schwächen dieser Geräte. Deshalb haben es sich diese Fachleute zum Ziel gesetzt, Router und Gateways für den Mittelstand zu entwickeln.

Dort halten IoT Techniken nach und nach Einzug, aber mitunter scheitert es an den technischen Möglichkeiten. Oftmals müssen Daten kabelgebunden übertragen werden, auf Geräten, die eigentlich für eine drahtlose Datenübertragung ausgelegt sind. Es gibt in diesem Bereich eine Menge Herausforderungen. Deshalb ist der Einzug des IoT in mittelständischen Unternehmen durch die Entwicklung des Industrie-Routers maxx RT2200 schon ein Stückchen näher gerückt.