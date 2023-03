Industrial IoT Company of the Year: Emerson zum fünften mal von IoT Breakthrough zum Primus gekürt

Emerson ist für sein führendes Know-how im Bereich der industriellen Software bekannt. Dafür wurde das Unternehmen nun bereits zum fünften Mal als „Company of the Year“ geehrt.



IoT Breakthrough würdigt Emerson als „Company of the Year“

IoT Breakthrough schrieb auch für 2023 einen Wettbewerb aus, mit dem herausragende Leistungen und Erfolge von Unternehmen, Produkten und Technologien geehrt werden sollten. Mehr als 4.000 Nominierungen wurden dafür verzeichnet, ausgezeichnet wurden die besten Teilnehmer weltweit. IoT Breakthrough sah dafür verschiedene Kategorien vor, in denen die Sieger gewählt wurden. Bereits zum fünften Mal in Folge war Emerson unter den Siegern und wurde als „Company of the Year“ ausgezeichnet.

Der Bereich „Industrielles IoT“ ist eine eigene Kategorie, in der die Preisträger gekürt wurden. In diesem Jahr stand die Leistungsfähigkeit im Bereich „Digitales Ökosystem Plantweb“ im Fokus. Emerson schließt jetzt auch die Softwarelösungen für die Anlagenoptimierung mit ein: AspenTech ist von nun an Teil von Plantweb. Unternehmen sollen damit in die Lage versetzt werden, Betriebsabläufe sowie Anlagenleistungen zu optimieren und an das moderne Zeitalter anzupassen.

Eine jahrelange Innovation und Kompetenz des Unternehmens führten dazu, dass Emerson nun nach den vergangenen vier Jahren erneut zum Sieger gewählt wurde. Entscheidungsschwierigkeiten seitens IoT Breakthrough gab es angesichts der Innovationskraft des Unternehmens wohl nicht.

AspenTech als wichtiger Faktor für die Prämierung

Die Anforderungen verschiedener Fertigungsunternehmen sind groß, dies bekommen auch Firmen im Bereich Automatisierungstechnik zu spüren. AspenTech und Emerson stellen in ihrem Portfolio dafür wichtige Lösungen für die Sensorik, Steuerung sowie Software dar. In diesem Bereich gilt Emerson mittlerweile als beständiges Führungsunternehmen, eine Beschreibung, auf die man durchaus stolz ist.

Die Bereitstellung führender Lösungen sowie das nachweisliche Engagement für das Erreichen von Geschäfts- und Nachhaltigkeitszielen führten dazu, dass Emerson als Preisträger aus dem Wettbewerb hervorging. Wesentlich dazu beigetragen hat auch die Integration von AspenTech in das digitale Ökosystem Plantweb, mit dem Kunden ein umfassendes Portfolio für die digitale Transformation in der Industrie geboten bekommen.

Unternehmen können die neue Softwarelösung dazu nutzen, neue Ansätze über alle Betriebsabläufe hinweg anzuwenden. Die Entwickler sprechen hier von „Sehen, Entscheiden, Handeln und Optimieren“. Gleichzeitig sollen vorausschauende Diagnosen und Überwachungen, KI-gestützte Analysen und sehr genaue Steuerungen möglich sein. Die Steigerung der Unternehmensleistung, die Verbesserung der Sicherheit und das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele stehen hierbei im Fokus der Anwender.

Emerson gilt als Marktführer in allen Kategorien der Automatisierung und stellt IIoT-Plattformen der nächsten Generation. Eine belastbare Suite bestehen aus Software- und Steuerungstechnik sowie aus verschiedenen Sensoren soll es den Kunden des Unternehmens möglich machen, neue Optimierungsmöglichkeiten zu sehen und entsprechend zu handeln.

Emerson-Kunden werden damit in die Lage versetzt, das eigene Business erfolgreicher zu gestalten und bisher noch offene Lücken zu schließen. Neben dem Erreichen der gesetzten Nachhaltigkeitsziele spielt auch die Verfolgung von allgemeinen Geschäftszielen eine wichtige Rolle, wobei die zugrunde liegenden Entscheidungen durch die Lösungen des Unternehmens überhaupt erst möglich werden.

Über Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Das globale Software- und Technologieunternehmen findet stets innovative Lösungen für verschiedene Branchen. Maßgeblich unterstützt das Unternehmen Hersteller bei der Optimierung sämtlicher Abläufe im Unternehmen sowie bei der Emissionsreduzierung und dem Erreichen von gesetzten Zielen für mehr Nachhaltigkeit. Außerdem spielt die Optimierung von Betriebskosten eine wichtige Rolle. Hochwertige Produkte und Technologien werden mit spezifischen Dienstleistungen kombiniert und in den Bereichen Projektmanagement, Wartung, Consulting und Engineering eingesetzt.

