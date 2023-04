ICP Deutschland bringt die PPC2 Serie mit Alder Lake Prozessoren in Größen von 8" bis 22" auf den Markt.

ICP Deutschland erweitert sein Panel PC Portfolio um die PPC2 Serie mit Alder Lake Prozessoren sowie eine Einstiegsserie mit dem Elkhart Lake Celeron® J6412.



ICP Deutschland erweitert die PPC2-Serie der Panel-PCs.

ICP Deutschland erweitert sein Portfolio an Panel-PCs für den industriellen Einsatz mit der PPC2 Serie und bietet somit eine leistungsstarke Alternative zu bereits bestehenden Modellen. Dabei setzt das Unternehmen auf die neueste Technologie und integriert die Alder Lake Prozessoren in die PPC2 Serie. Doch auch für Einsteiger gibt es eine passende Einstiegsserie, welche auf den Elkhart Lake Celeron® J6412 Prozessor setzt. Die PPC2-Cxx-EHL Serie ist in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, darunter 8", 10", 12,1", 15", 17" und 19" im 4:3 Displayformat sowie 15,6", 18,5" und 21,5" im 16:9 Format. Der PCAP Touch Screen unterstützt dabei sowohl Nass- als auch Handschuhbetrieb, was eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht.

Der Elkhart Lake Prozessor ist eine leistungsstarke Lösung für den täglichen Rechenbedarf. Mit vier Prozessorkernen, einem Grundtakt von 2.0 GHz und einer Turbo Frequenz von 2,6GHz bietet er ausreichend Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Leistung des Prozessors um bis zu 1,7-fach in der Einzel-Thread-Leistung und um bis zu 1,5-fach in der Multi-Thread-Leistung erhöht. Dies bedeutet, dass der Prozessor schneller und effizienter arbeitet, was sich positiv auf die Produktivität und Leistungsfähigkeit von IoT-Edge-Geräten auswirkt.

Der Dual Channel Slot der PPC2 Serie von ICP Deutschland ist bereits mit 8GB DDR4 Arbeitsspeicher vorinstalliert, was für eine reibungslose Leistung des Systems sorgt. Für die Speicherung von Daten und Anwendungen können entweder der 2,5 Zoll HDD/SSD Einbauschacht oder der M.2 Steckplatz mit M Key genutzt werden. Bei letzterem können M.2 Module in den Größen 2242/2280 mit B-Key sowie 2242 M Key verbaut werden. Für den Anschluss weiterer Peripherie und Add-On Karten stehen zudem HDMI, Dual 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2 (10Gb/s), USB 2.0, RS-232/422/485 und RS-232 zur Verfügung. Diese vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine hohe Flexibilität bei der Nutzung der PPC2 Serie.

ICP Deutschland hat seine Panelmontagekits überarbeitet, um eine werkzeugfreie Installation zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die PPC2-EHL Serie ohne die Verwendung von Werkzeugen einfach in ein Gehäuse oder eine Wandhalterung montiert werden kann. Diese neue Funktion spart Zeit und Mühe bei der Installation, was besonders in der industriellen Produktion von Vorteil ist.

Das neue grafische tBIOS der PPC2-EHL Serie ist auf eine intuitive Bedienung und Einstellung ohne zusätzliche Tastaturen ausgelegt. Benutzer können das System einfach mit dem Touchscreen bedienen, was die Konfiguration und Überwachung des Systems noch einfacher und benutzerfreundlicher macht. Die verbesserte Benutzeroberfläche ist ein weiterer Schritt von ICP Deutschland, um die Effizienz und Funktionalität seiner Produkte zu verbessern.

Darüber hinaus ist die PPC2-EHL Serie sehr robust und kann in vielen industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Sie kann mit einer Betriebsspannung von 12 bis 24 VDC betrieben werden und hat einen Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C. Dies macht sie ideal für den Einsatz in Fabriken, auf Baustellen und anderen rauen Umgebungen. ICP Deutschland bietet auch die Möglichkeit, die PPC2-EHL Serie als Ready-to-Use System zu liefern, was die Inbetriebnahme noch schneller und einfacher macht. Kunden können das System mit einem industriellen Speichermedium und Betriebssystem erhalten, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert.

ICP - Industriecomputer von Leuten, die sich kümmern!

Die PPC2 Serie von ICP Deutschland ist mit einem Intel® 10nm Elkhart Lake Celeron® Prozessor ausgestattet, der eine hervorragende Leistung bietet. Mit 8 GB Speicher DDR4 Dual-Channel LP Arbeitsspeicher und 2 Erweiterungsslots (IP2EHL), ist die PPC2 Serie ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Sie verfügt über HDMI, 2.5GbE, USB3.2, USB, RS-232/422/485 Schnittstellen, die eine schnelle und einfache Konnektivität ermöglichen. Das 10-Punkt Touchscreen-Display ist mit Blendschutz und UV-Schutz ausgestattet und bietet eine Nass- und Handschuh-Touch-Bedienung, die es zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz in rauen Umgebungen macht. Das vereinfachte Panel Montage Konzept ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, während das neue grafische tBIOS eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, die eine einfache Konfiguration und Überwachung ermöglicht.

Automatisierung ist ein Anwendungsbereich, der sich mit der Vereinfachung von Aufgaben durch den Einsatz von Technologie beschäftigt. Durch Automatisierung können manuelle Tätigkeiten wie z.B. das Sortieren von Waren oder das Ausführen von Produktionsprozessen automatisiert werden. Dadurch kann die Effizienz gesteigert werden, da die Aufgaben schneller und zuverlässiger ausgeführt werden. Automatisierung kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, wie z.B. in der Fertigungsindustrie oder im Transportwesen.