HID Global: Mehr Digitalisierung für mehr Sicherheit?

Der Entwickler von Sicherheitslösungen, HID Global erwartet für die kommenden Jahre einen starken Zuwachs bei der Digitalisierung von Unternehmen und Behörden. Grund dafür seien die gesteigerten Ansprüche an die allgemeine Sicherheit.



Alte Strategien für alte Probleme

Das Jahr 2022 beginnt da, wo das alte Jahr aufgehört hat. Noch immer beherrschen dieselben Entwicklungen den Alltag vieler Bereiche. Probleme bei der Sicherheit in IoT-Netzwerken und Lieferengpässe von essentiellen Bauteilen wie z.B. Halbleitern sind die Dauerbrenner. Aber auch eine sich weiter deutlich verändernde Arbeitswelt prägt die Diskussionen. HID Global glaubt das eine vorangetriebene Vertiefung und Vernetzung bestehender Sicherheitskonzepte dabei wertvolle Lösungen bieten kann.

KI und ML als Heilsbringer

Insbesondere die sich heute schon abzeichnende Verzahnung von Mobiltechnik, Cloud-Anwendungen und IoT verspricht deutliche Verbesserungen in der aktuellen Sicherheitsarchitektur. Die hierbei immer öfter zum Einsatz kommenden Machine Learning und KI-Prozesse erhöhen den Automatisierungsgrad, die allgemeine Leistungsfähigkeit der Systeme und letztlich damit auch die Möglichkeiten zur Absicherung von Geräten, Zugängen und sensiblen Daten.

SaaS-Authentifizierungen vor weiterer Ausbreitung

Ein weiterer Trend, der sich anschickt, Kreise zu ziehen, ist das des Software as a service-Models. Immer mehr Cloud-Anbieter implementieren Dienste zur Authentifizierung und Verwaltung von Waren, Schnittstelle und Identitäten. Die zunehmende Digital First-Strategie vieler Anwender trägt dazu bei, dass derartige Lösungen zum Standard werden, der zusehends nachgefragt wird.

Trend zur digitalen ID

Die sich nicht erst seit den aktuellen Zuständen forcierte Entwicklung hin zum digitalen Bezahlen lässt den Ruf nach verlässlicher Identitätskontrolle stetig lauter werden. Unternehmen, Behörden und ihre zahlreichen Lobbys in Politik und Medien werden nicht müde, ein digitales Schreckgespenst nach dem anderen an die Wand zu malen. Als die scheinbar einzige Lösung für diese meist selbstverursachten Probleme feiern Apologeten die Einführung digitaler Ausweispapiere für alle mit einem vermeintlich massiven Zugewinn an Servicedienstleistungen.

Biometrie zur Verstärkung

Diesem Selbstverständnis folgend ist das Vorantreiben der Biometrie eigentlich nur der nächste logische Schritt. Erste Anwendungen der Technologie wurden über Fitnesstracker und der Sensor-Freischaltung von Smartphones erfolgreich in der Bevölkerung getestet. Nun kann die nächste Stufe eingeführt werden. Biometrie in Verbindung mit Clouds soll nach HID Global 2022 endlich von der Sicherheitsbranche zum Durchbruch verholfen werden. Stehen doch die beworbenen Lösungen für mehr Sicherheit von Unternehmen und Anwendern.

Hybride Arbeitswelt

Die ersten Unternehmen in Übersee zeigen bereits heute, wohin das zukünftig führen soll: zum komfortablen Einbau von Überwachungstechnologie in den eigenen Körper. Nie wieder Ausweise bei Zugangskontrollen vergessen. Immer automatisch nachweisen können, wo man gerade gewesen ist. Für die geplante Verankerung von Homeoffice-Tätigkeiten im Gesetz hierzulande, richtet sich der Fokus vieler IT-Sicherheitsbeauftragter zunehmend auf Multi Faktor-Authentifizierung und Data Protection-Modelle.

Logistikprobleme machen erfinderisch

Die aktuellen weltweiten Lieferprobleme machen auch vor dem Sicherheitssegment nicht halt. Fehlende Halbleiter haben das Potential die Branche massiv auszubremsen. Basieren doch viele ihrer Lösungen für Detektoren, Sensoren, Armaturen und Anwendungen darauf. HID Global rechnet fest damit, dass derartige Engpässe eher die Fantasie der Entwickler beflügeln werden. Zumal von KI und ML da noch viel mehr als bisher erwartet wird.

Nachhaltigkeit bestimmt alles

Über allem thront aber der sich verstärkende Wunsch, besonders unter Konsumenten, nach mehr Nachhaltigkeit ihrer genutzten Produkte und Dienste. Die Kritik an einem nachlässigen Umgang mit knappen Ressourcen und in Kauf genommene Umweltschäden wird lauter. Unternehmen sollten das nach Ansicht von HID Global als eine Chance für weiteres Wachstum und ein Behaupten in den Märkten von morgen verstehen.