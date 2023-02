Euromonitor International hat die globale Nummer eins unter den Herstellern von Elektrogroßgeräten gekürt. Es handelt sich um die Firma Haier, die diesen Platz zum 14. Mal in Folge für sich beanspruchen kann.



Ein Hersteller weiß zu überzeugen

Euromonitor International hat in seiner Funktion als Marktforschungsunternehmen die Hitliste der Hersteller von Elektrogroßgeräten veröffentlicht. Wenig überraschend fand sich auf dem ersten Platz die Firma Haier wieder, die diesen Rang bereits zum 14. Mal in Folge belegt. Hohe Verkaufszahlen haben dazu geführt, dass die Rangfolge seit vielen Jahren unverändert geblieben ist. Das große Vertrauen von Händlern und Verbrauchern zeigt sich in den stetig steigenden Verkaufszahlen.

Dabei findet sich das Unternehmen sogar schon zum 15. Male auf der Hitliste, wenn nur die Verkaufszahlen für die Kühlgeräte betrachtet werden. Am wenigsten häufig wurde der Elektrogroßgerätehersteller für seine Gefriergeräte ausgezeichnet, bei diesen war es erst das 12. Mal in Folge, dass Haier auf der Hitliste ganz oben steht und den ersten Platz belegt.

Smart Home als erklärtes Ziel

Wie in anderen Bereichen des täglichen Lebens auch soll bei der Nutzung von Elektrogroßgeräten die Digitalisierung voranschreiten, um den Kunden ein positives Erlebnis zu ermöglichen. Der Hersteller wurde nicht umsonst zur führenden Marke, denn er hat genau diesen Anspruch berücksichtigt: Eigene Produkte werden unter der Maßgabe für ein Smart Home entwickelt und realisiert. Diese Produkte werden weltweit angeboten und entsprechen den Bedürfnissen der Kunden weitgehend.

Ständige Weiterentwicklungen sollen dafür sorgen, dass die Kundenansprüche noch besser berücksichtigt werden. Man setzt auf „Zero Distance“ und rückt den Kunden in den Fokus. Genau das verfolgt der Konzern auch mit seinen weiteren Marken, zu denen Hoover und Candy als die bekanntesten gehören. Gleichwohl spielt die intelligente Fertigung eine wichtige Rolle, denn nur dank ihr ist die Anpassung auf die kundenspezifischen Wünsche möglich.

Des Weiteren werden in der Produktion und Verwaltung weitere Digitalisierungsprozesse vorgenommen, sodass die Herstellung der Elektrogroßgeräte günstiger und passgenauer wird. So bleibt zu erwarten, dass die oben genannte Rangliste auch künftig angeführt wird.

Über Haier

Das Unternehmen, welches in Deutschland mittlerweile zu den bekanntesten Marken unter den Herstellern von Elektrogroßgeräten gehört, ist ein Tochterunternehmen der Haier Smart Home. Als solches ist es in mehr als 160 Ländern der Welt tätig, wo über 100.000 Beschäftigte dafür sorgen, dass der Unternehmenserfolg weitergeht. Einst investierte man zuerst in den D-Aktienmarkt der chinesischen Börse, welche in Frankfurt geführt wird.

Die Gesellschafter verfolgten stets das Ziel, die Firma zu den erfolgreichsten ihrer Art werden zu lassen. Bis heute entstanden insgesamt 14 Forschungs- und Entwicklungszentren überall auf der ganzen Welt, außerdem zahlreiche Industrieparks auf allen Kontinenten. Der Umsatz von 33 Milliarden Euro wurde für das Jahr 2021 angegeben, ein Einbruch für 2022 steht nicht zu erwarten. Der Unternehmenssitz liegt in Brugherio (Italien).

