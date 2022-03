Geotab: Telematik für BAS-Antarktismissionen

Geotab Inc, ein IoT-Entwickler aus Ontario, Kanada entwickelt für BAS-Antarktismissionen Telematik-Lösungen. Mit ihnen soll zukünftig die Überwachung von Ausrüstung und Personal in schwierigen Umgebungen besser als bisher gewährleistet werden.



Geotab: IoT-Flottenmanagement für alle

Der kanadische Spezialist für mit dem Internet vernetzte Nutzfahrzeuge bietet seinen Kunden in Transportmittel integrierte Überwachungsmöglichkeiten, mit denen sie die Analysen ihrer Daten automatisieren können. Das ist für jeden Betrieb und seinen Fuhrpark unabhängig seiner Größe möglich. Die webbasierten Geotab-Lösungen verbinden die IoT-Geräte mit einer unternehmenseigenen Software-Plattform.

BAS: Forschung für den Umweltschutz

Das British Antarctic Survey (BAS) ist ein britisches Institut zur Erforschung des Polarkreises. Seine Forschungen sollen tiefere Einblicke in das Ökosystem ermöglichen, das direkte Auswirkungen auf die weltweite Umwelt haben kann.

Insbesondere die Folgen für den Klimawandel stehen seit längerem im Fokus der Untersuchungen. Ergebnisse, die hier gewonnen werden, können direkt in weltweite Umweltauflagen eingehen. Das Institut verfügt über 400 Mitarbeiter, fünf Forschungsbasen, fünf Flugzeuge, sowie ein Schiff.

Antarktis-Kommunikation: schwierig und aufwendig

In einem fast unberührten Gebiet wie der Antarktis bedeutet es stets eine Herausforderung, die Kommunikation mit der Außenwelt aufrecht zu erhalten. Forschungsgruppen sind meist wochenlang in Umgebungen unterwegs, die nicht nur hunderte Kilometer von den nächsten menschlichen Siedlungen entfernt sind. Diese Orte verfügen auch oft über keinerlei herkömmliche Kommunikationsinfrastrukturen.

Um sich bei Auftraggebern und Forschungsstationen in regelmäßigen und meist festgelegten Intervallen oder bei Notfällen zurückmelden zu können, bedurfte es für die Expeditionsteams bisher einiger Anstrengungen. So mussten zur Nutzung der mitgeführten Hochfrequenz-Funkgeräte oft erst Bohrvorrichten angelegt werden. Bei den vor Ort herrschenden Minustemperaturen, Windverhältnissen und unwegsamen Gelände ein aufwendiges Unterfangen.

Mit Geotab-Telematik immer auf dem Schirm

Die Geotab Telematik hilft nun, diese Problemlage in mehrfacher Hinsicht aufzulösen. Zum einen verbindet sie den BAS-Fuhrpark mit Überwachungstechnologie. Zum anderen wird die Technik in einer Verpackung ausgeliefert, die auch den extremen Bedingungen am Zielort standhalten kann. Das Unternehmen greift dabei auf seine bereits in Millionen Fahrzeugen erfolgreich getestete MyGeoTab-Flottenmanagementsoftware zurück. Dabei wird ein modifiziertes G09 Telematik Plug in Gerät in einer extra für anspruchsvolle Umgebungen anpassten Montagebox geliefert.

Echtzeit-Überwachung und Wartungsmanagement

Geotab kombiniert seine Flottenmanagement-Lösung mit den Kartensystemen von BAS. Das ermöglicht die genaue Überwachung aller eingesetzten Fahrzeuge von Schneemobilen, Traktoren und sogar Schiffen. Alles von Fahrzeiten über Aufenthalte bis hin zu genaue Lokalisationen kann in Echtzeit erfasst werden.

Darüber lassen sich diese Messungen auch noch auf weitere Bereiche ausdehnen. Neben der Maschinenwartung in Form von Funktionsdiagnosen, Kraftstoffkontrollen und Fahrwegplanungen können auch Sicherheits- und Gesundheitsaspekte des Personals mit in die Analysen einfließen.