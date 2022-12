Ensemble Cloudlet: lokale Edge-Cloud-Lösung von ADVA

Die meisten Unternehmen planen einen Umzug in die Cloud, damit unabhängig vom jeweiligen Standort gearbeitet werden kann. Allerdings befürchten einige Unternehmer, keine vollständige Kontrolle mehr über die betrieblichen Daten zu haben, wenn sie diese in einem Clouddienst auslagern. Da auch meistens nicht genau vorhergesagt werden kann, an welchem Standort sich die Cloud-Speicher befinden, können Probleme im Bereich der Datenschutzgrundverordnung auftreten. Deshalb gibt es jetzt von ADVA das Ensemble Cloudlet.



Was ist das Ensemble Cloudlet?

Es handelt sich um eine lokale Cloud. Diese kann in jedem Unternehmen installiert und eingerichtet werden. Selbstverständlich können die Speicherplätze an unterschiedlichen Standorten entstehen. Deshalb wird diese Lösung Ensemble Cloudlet bezeichnet. Es kann sich je nach Größe und Art der Standorte eines Unternehmens um ein mehr oder weniger großes Ensemble an Cloud-Speichern handeln. ADVA hat damit eine Cloud geschaffen, die jedes Unternehmen für sich selbst einrichten kann.

Das Ensemble Cloudlet von ADVA bietet viele Vorteile

Der größte Vorteil besteht darin, dass der Unternehmer genau weiß, an welchen Standorten sich die Speicher befinden. Deshalb hat er jederzeit die Sicherheit, dass er einen uneingeschränkten Zugriff auf alle wichtigen Daten hat. Da die Daten bestens vor Zugriffen unbefugter Personen geschützt sind, werden auch sämtliche Anforderungen der DSGVO eingehalten. Diesbezüglich gibt es überhaupt keine Bedenken mehr.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Ensemble Cloudlet von ADVA die gleichen Vorteile bietet wie herkömmliche Cloud-Lösungen. Jeder Mitarbeiter kann von jedem beliebigen Ort auf die Daten zugreifen, die er für seine Arbeit braucht. Es spielt keine Rolle, ob er sich direkt im Unternehmen aufhält oder ob er im Homeoffice tätig ist. Selbstverständlich kann sich der Mitarbeiter auch in einem anderen Land oder auf einem fernen Kontinent aufhalten und trotzdem seine Aufgaben erledigen.

Da auf die lokale Cloud nicht so viele Menschen gleichzeitig zugreifen wie auf einer Cloud, die von einem externen Anbieter betrieben wird, erfolgt die Datenübertragung schneller und vor allem sicherer. Mit dem Ensemble Cloudlet gelingt die tägliche Arbeit deshalb sehr viel schneller und zuverlässiger.

Ensemble Outlet eignet sich für zahlreiche Unternehmen

Diese innovative Lösung der lokalen Cloud eignet sich für Unternehmen aller Größen. Da die Datenübertragung direkt im Unternehmen stattfinden kann, eignet sich diese Cloud von ADVA auch hervorragend für Betrieb, die IoT-Lösungen nutzen und daher auf geringe Latenzen angewiesen sind. Übertragungen können in Form von 5 G erfolgen, sodass große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht werden. Daher bietet diese Lösung eine sehr gute Basis für das Smart Manufacturing.

Das Ensemble Cloudlet von ADVA ist eine Cloud, die in vielen Unternehmen Einzug halten wird. Dank der Anpassbarkeit sowie der Skalierbarkeit lässt sie sich sehr einfach wachsenden Unternehmen anpassen. Es ist eine sehr innovative Lösung, die zahlreiche neue Möglichkeiten bietet.