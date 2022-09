Enphase Energy übernimmt IoT-Anbieter GreenCom Networks

Das in den USA ansässige Unternehmen Enphase Energy übernimmt den Münchner IoT-Anbieter GreenCom Networks. Von diesem Zusammenschluss versprechen sich beide Unternehmen sehr viel. Enphase Energy ist einer der führenden Anbieter von Photovoltaikanlagen. Dieser möchte auch den europäischen Markt gewinnen. GreenCom Networks ist ein IoT-Anbieter mit einer langjährigen Erfahrung. Beide Unternehmen zusammen könnten die Energieerzeugung im erheblichen Maße optimieren.



Solarenergie trifft auf IoT

Der eigentliche Hintergrund besteht darin, dass die Erzeugung von Solarstrom sehr viel effizienter verlaufen könnte, wenn es eine intelligente Steuerung gäbe. Dieses Ziel kann durch die Integration einer IoT-Plattform erreicht werden. Da sich GreenCom Networks schon etwas länger auf diesem Gebiet spezialisiert hat, ergänzen sich beide Unternehmen perfekt. Es geht selbstverständlich auch darum, die durch Photovoltaikanlagen erzeugte Energie direkt im eigenen Gebäude selbst nutzen zu können.

Wie kann das IoT bei der Stromerzeugung hilfreich sein?

Wer seinen eigenen Strom mit Solarzellen auf dem Dach produziert, profitiert am meisten davon, wenn er den Strom selbst verbraucht. Es gibt zwar derzeit noch eine geringe Einspeisevergütung, aber diese wird in absehbarer Zeit wegfallen. Deshalb besteht ein wichtiges Ziel darin, den Strom der Photovoltaikanlagen möglichst effizient nutzen zu können. Genau dazu ist das IoT eine große Hilfe.

Mithilfe von moderner Software ist eine optimale Kombination von Stromerzeugung und Verbrauch möglich. Zudem bietet das IoT die Möglichkeit, die unterschiedlichen Stromverbraucher in einem Haus zu verbinden. Das könnte dann beispielsweise auch dazu führen, dass die Energie, die in der hellen Mittagssonne produziert wird, zunächst in Stromspeichern zwischengelagert werden kann. Von dort aus kann die Energie am Abend nach Sonnenuntergang verbraucht werden.

Enphase Energy möchte Energieverbrauch optimieren

Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Strom sollte immer dann verbraucht werden, wenn er produziert wird und damit in großen Mengen verfügbar ist. Überschüssige Energie sollte zwischengelagert werden, um sie bei Bedarf nutzen zu können. Doch dieses ehrgeizige Ziel in der Praxis umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung. Ohne die innovative Technik des IoT-Anbieters GrennCom Networks ist es kaum möglich.

Kann Enphase Energy seinen potenziellen Kunden jedoch nicht nur eine Photovoltaikanlage, sondern auch gleich eine komplexe Steuerung zum optimalen Energieverbrauch anbieten, ist es vorteilhaft. Damit lassen sich aller Voraussicht nach noch viele weitere Interessenten von der Nutzung der umweltfreundlichen Solarenergie überzeugen. Je mehr elektrische Energie aus Sonnenlicht produziert werden kann, desto besser ist es für die Umwelt. Das ist dann schon ein erster Schritt, um den Klimawandel zu stoppen.

Vorteile für Kunden

Enphase Energy möchte durch die Integration der IoT-Lösung von GreenCom Networks natürlich in erster Linie die eigenen Umsätze und Gewinne steigern. Zudem profitieren aber auch die Kunden von dem Zusammenschluss beider Unternehmen. Hausbesitzer mit einer Photovoltaikanlage sind mit der neuen Technik in der Lage, ihren eigenen Solarstrom effizient zu nutzen, um somit vom maximalen Nutzwert der Anlage zu profitieren.