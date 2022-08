Elsner Elektronik: Elektrofahrzeug-Ladesäulen für die Nachhaltigkeit

Elsner Elektronik investiert in neue Ladesäulen

Fokus auf Nachhaltigkeit wird zunehmend stärker

Photovoltaik-Anlage versorgt mit Energie

Elsner Elektronik verpflichtet sich nachhaltigen Leitsätzen

Smart Building-Spezialist Elsner Elektronik stellt an seinem Standort in Ostelsheim acht neue Ladepunkte für Kunden-, Mitarbeiter- und Firmenfahrzeuge zur Verfügung. Neben dem bequemen Laden der Elektrofahrzeuge war das Ziel des Ausbaus vor allem die optimale Nutzung der Hybridfahrzeuge. Eine Reduktion der CO2-Emmissionen ist nur möglich, wenn die Hybriden überwiegend elektrisch gefahren werden. Mit der Möglichkeit des täglichen Ladens lässt sich dies nun unkompliziert umsetzen.Im Jahr 2017 hat Elsner Elektronik bereits eine öffentliche Ladesäule auf seinem Gelände errichten lassen. Auch die Mitarbeiter laden hier ihre Elektrofahrzeuge. Jedoch war die wachsende Zahl an elektrifizierten Fahrzeugen zunehmend für Engpässe verantwortlich. Durch die vier neuen Ladesäulen wird ein stressfreies Laden in der Arbeitszeit möglich. 25 % der Elsner-Fahrzeugflotte sind inzwischen hybride und 20 % ausschließlich elektrisch.Die verfügbare Leistung des Grundstücks-Netzanschlusses wurde zunächst aufgestockt, bevor mit den Arbeiten für die neuen Säulen begonnen wurde. Vom Hausverteiler in den Produktionsräumen bis zum hinteren Firmenparkplatz wurden die Stromleitungen für die Ladesäulen verlegt. Das Land Baden-Württemberg hat 20.000 Euro Zuschuss für den Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Insgesamt hat dieser rund 60.000 Euro gekostet.Im Sommer wird durch die Ladekabel vor allem der selbst produzierte Solarstrom fließen. Das Firmendach ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Seit 2019 leistet sie einen bedeutenden Beitrag zum Energiebedarf der Firma. In dunklen Wintermonaten kann auf einen Strom-Zukauf nicht verzichtet werden. Dieser stammt seit Beginn des Jahres jedoch aus erneuerbaren Energien.Elsner Elektronik hat seine Nachhaltigkeitsstrategie erweitert. Die Umstellung auf alternative Antriebskonzepte ist ein Teil davon, ebenso wie die Bereitstellung der passenden Ladeinfrastruktur. Auch die Teilnahme am Klimafit-Projekt des Landkreises Calw gehört dazu. Im Zuge des Programms wurden Kennzahlen ermittelt, die eine gute Basis für weitere Maßnahmen darstellen. Elsner Elektronik hat sich über die WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg verpflichtet, 12 Leitsätzen zum nachhaltigen Wirtschaften zu folgen. Neben Themen wie Energie, Ressourcen und Emissionen umfassen diese auch Wohlbefinden und Rechte von Mitarbeitern sowie nachhaltiges und faires Handeln und Investieren. Ein Umweltmanagementsystem nach der Norm DIN ISO 14001 wird zudem seit Juni eingeführt. Ziel von Elsner Elektronik ist es, entlang dieser Leitlinien seine Ökobilanz stetig zu verbessern und den „ökologischen Fußabdruck“ zu minimieren.