ECO-Adapt SAS Akquisition: Schaeffler verstärkt Lifetime Solutions Angebot

Mit der Übernahme von ECO-Adapt SAS hat Schaeffler seine Position als führender Anbieter von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung gestärkt. Die Kombination von ECO-Adapt-Produkten mit dem OPTIME-Angebot von Schaeffler wird dazu beitragen, die Transparenz zu erhöhen und Ausfälle zu minimieren. Durch den Anteilskaufvertrag hat Schaeffler nun eine 100%ige Beteiligung an ECO-Adapt SAS und kann dadurch das eigene Angebot an zukunftsweisenden Technologien weiter ausbauen.



Übernahme von ECO-Adapt SAS

Schaeffler erweitert Portfolio um zukunftsweisende Technologien: Übernahme von ECO-Adapt SAS. Der global agierende Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute den Kauf aller Gesellschaftsanteile von ECO-Adapt SAS angekündigt. ECO-Adapt SAS ist ein innovativer Anbieter von Zustandsüberwachungssystemen, die auf elektrischer Signalanalyse basieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Lösungen zur Energieoptimierung an. Die Übernahme von ECO-Adapt SAS ist ein weiterer Schritt von Schaeffler, um sein Portfolio an zukunftsweisenden Technologien zu erweitern und die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Automobil- und Industriebranche zu stärken.

Schaeffler verstärkt sein Angebot im Bereich Lifetime Solutions durch die Übernahme von ECO-Adapt, einem Unternehmen, das sich auf digitale Lösungen für vorausschauende Instandhaltung spezialisiert hat. Durch die Akquisition kann Schaeffler seinen Kunden nun eine breitere Palette an Lösungen für die industrielle Instandhaltung über die gesamte Lebensdauer einer Maschine anbieten. Das Portfolio umfasst unter anderem Anwärm- und Ausrichtwerkzeuge, Zustandsüberwachungslösungen sowie Schmierstoffe und automatische Schmierstoffgeber.

Diagnose von elektrischen Signalen zur Optimierung von OPTIME

OPTIME Condition Monitoring wird erweitert um elektrische Signaldiagnose durch ECO-Adapt. OPTIME Condition Monitoring bietet bereits eine zuverlässige Lösung für die vorausschauende Wartung von Industriemaschinen durch die Analyse von Schwingungs- und Temperaturdaten. Mit der Einführung von ECO-Adapt wird das Angebot jedoch noch umfangreicher. Die Bereitstellung von Wartungsinformationen auf der Grundlage der Analyse elektrischer Signale bietet zusätzliche Sicherheit gegen potenzielle Ausfälle von elektrischen Komponenten. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einem ganzheitlichen, vorausschauenden Wartungssystem, das sowohl mechanische als auch elektrische Probleme abdeckt. Betreiber haben somit den Vorteil, dass sie Maschinenprobleme früher erkennen und beheben können, bevor diese größere Schäden verursachen. Durch die Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten wird ein nachhaltigerer Betrieb von Maschinen ermöglicht.

Energieeffizienz durch Schaefflers ECO-Adapt-Produkte

ECO-Adapt von Schaeffler bildet eine umfassende Lösung für effizientes Energiemanagement, denn die Produktlinie von ECO-Adapt bietet Kunden eine breite Palette von Produkten für das Energiemanagement. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Anforderungen der Kunden an die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs zu erfüllen. Die Lösung ermöglicht es Kunden, den Energieverbrauch ihrer Maschinen und Anlagen einfach und effektiv zu überwachen und zu optimieren. Dank der Cloud-basierten Plattform können Kunden ihre Energieverbrauchsdaten jederzeit und von überall aus einsehen und analysieren, um ihre Betriebskosten zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

ECO-Adapt: Umfassende Zustandsüberwachung für Antriebskomponenten

Eine zuverlässige Zustandsüberwachung aller kritischen Komponenten des Antriebsstrangs ist in allen Industriebereichen eine große Herausforderung für Unternehmen. Aus diesem Grund benötigen Kunden skalierbare und ganzheitliche Überwachungslösungen, die detaillierte Einblicke in den Zustand der mechanischen sowie elektrischen Komponenten von Elektromotoren in rotierenden Maschinen bieten. Die Zusammenarbeit mit ECO-Adapt ermöglicht es Schaeffler, erstklassige Services und Lösungen für Lager und Komponenten elektrischer Antriebstechnologien anzubieten ? und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Als Leiter des strategischen Geschäftsbereichs Schaeffler Lifetime Solutions betont Rauli Hantikainen die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und betont, dass Kunden von Schaeffler somit eine umfassende Lösung für die Überwachung ihres Antriebsstrangs erhalten.

ECO-Adapt ist ein Unternehmen mit Sitz in Paris, das im Jahr 2012 gegründet wurde. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, smarte Hardware mit Datenanalytik zu kombinieren, um Lösungen für die Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs und der vorausschauenden Wartung rotierender elektrischer Maschinen zu entwickeln. Dabei wird modernste Technologie eingesetzt, um eine möglichst präzise Überwachung der Maschinen zu ermöglichen und so eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Die Lösungen von ECO-Adapt werden von Hunderten Kunden in den Produktions- und Instandhaltungsabteilungen von MRO- und OEM-Unternehmen genutzt, um den Betrieb ihrer Maschinen zu optimieren. Auch in Gewerbeimmobilien kommen die Lösungen von ECO-Adapt zum Einsatz, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Wartungskosten zu senken.

ECO-Adapt, ein Unternehmen, das sich auf Zustandsüberwachung und industrielle Automatisierung spezialisiert hat, gibt bekannt, dass Schaeffler der ideale Eigner und Partner ist, um ihren Erfolgskurs fortzusetzen. Laurent Laparra, CEO von ECO-Adapt, betont die Expertise von Schaeffler in der Industrieautomation, die es dem Unternehmen ermöglicht, ihr Angebot zu skalieren und neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus hebt Laparra hervor, dass die Bündelung der Stärken beider Unternehmen in der Forschung und Entwicklung es ermöglichen wird, innovative Condition-Monitoring-Produkte auf den Markt zu bringen.

Ein Kaufvertrag wurde abgeschlossen, um 100 Prozent der Gesellschaftsanteile von Eco-Adapt S.A.S. zu erwerben. Die finanziellen Details der Transaktion wurden vertraulich behandelt, aber der Vollzug der Übernahme ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Der Abschluss des Geschäfts ist jedoch unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und Abnahmekriterien, die erfüllt werden müssen, um die Übernahme erfolgreich abzuschließen. Sobald diese erfüllt sind, wird die Übernahme offiziell abgeschlossen sein.

Ausbau des Lifetime-Solutions-Portfolios im Rahmen der Roadmap 2025

Schaeffler erweitert das Lifetime Solutions Portfolio durch den Erwerb von ECO-Adapt und setzt damit einen weiteren strategischen Schritt zur Stärkung seiner Marktposition. Nach dem Kauf von BEGA International B.V. im Jahr 2021, einem führenden Hersteller von Spezialwerkzeugen für Montage und Demontage von Wälzlagern, ist der Erwerb von ECO-Adapt ein wichtiger Schritt, um das Produktangebot von Schaeffler im Bereich Lifetime Solutions zu erweitern. ECO-Adapt ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung von Maschinen und Anlagen spezialisiert hat. Mit dem Kauf von ECO-Adapt kann Schaeffler seine Kompetenz im Bereich Energieeffizienz weiter ausbauen und sein Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen erweitern.