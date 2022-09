DIOSNA Dierks & Söhne: IoT-Plattform ThingWorx eingeführt

Das bekannte Unternehmen DIOSNA Dierks & Söhne GmbH aus Hamburg stellt schon seit dem Jahre 1885 moderne und leistungsfähige Maschinen her. Diese werden in der Lebensmittelproduktion sowie in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Es handelt sich dabei um Knet- und Mischgeräte unterschiedlichster Art. In diesem Segment hat sich DIOSNA zum Marktführer etabliert. Damit sich an der führenden Position nichts ändert, wurde inzwischen ThingWorx etabliert.



ThingWorx bietet viele Vorteile

ThingWorx ist eine IoT-Plattform, die bereits sehr gut ausgestattet ist. Daher können diverse vorgefertigte Komponenten übernommen werden. Das spart dem Unternehmen eine Menge Entwicklungsarbeit. Es ist mit einer ganzen Reihe von Standards und Datenbanken versehen, die eine Integration deutlich erleichtern. Deshalb hat sich das Unternehmen DIOSNA Dierks & Söhne für die Einführung der modernen IoT-Plattform ThingWorx entschieden.

DIOSNA verfolgt mit der Implementierung dieses Systems ein sehr wichtiges Ziel. Da die Maschinen bereits mit dieser neuen Technologie ausgestattet sind, erfährt DIOSNA sehr viel mehr über die Nutzung und Anwendung seiner Kunden. Diese Daten sind wichtig für die kontinuierliche Unterstützung sowie für die Weiterentwicklung der Anlagen.

Kunden von DIOSNA stellen hohe Anforderungen

Die Kunden dieses Herstellers stammen aus Bäckereien, der Pharmaindustrie oder aus dem Bereich von Functional Food. In diesen Branchen geht es stets um eine hohe Effizienz und Auslastung der Maschinen. Im Idealfall lassen sich Stillstände vollständig vermeiden. Sich mit den herkömmlichen Methoden einen Überblick über die Auslastungen der Anlagen zu verschaffen, ist in den meisten Unternehmen gar nicht möglich. Einerseits wäre es technisch nicht machbar und andererseits viel zu zeitaufwendig.

Deshalb wird nach modernen Techniken gesucht. Mithilfe der IoT-Plattform ThingWorx können die Auslastungen der Maschinen recht einfach erfasst, ausgewertet und optimiert werden. Dazu trägt diese innovative Technologie zu einer besseren Wirtschaftlichkeit bei.

Vorteile für Kunden und DIOSNA

Die Kunden von DIOSNA Dierks & Söhne profitieren in erster Linie von einer besseren Auslastung der Maschinen durch ThingWorx. Zudem lassen sich Servicemaßnahmen viel besser planen, sodass es nicht mehr zu unvorhersehbaren Störungen kommt. Ausfälle aufgrund von technischen Defekten oder Verschleiß bestimmter Komponenten sind für jedes Unternehmen im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe immer besonders dramatisch. Die Angestellten können nicht arbeiten und die Abnehmer können nicht mehr fristgerecht beliefert werden. Dadurch entstehen stets hohe Kosten und sogar ein Imageverlust. Durch die Anbindung vom IoT lassen sich Ausfälle vermeiden und Servicearbeiten planen.

Für DIOSNA Dierks & Söhne bietet die neue Technologie ebenfalls zahlreiche Vorteile. Sie können viel mehr über die Nutzung der Maschinen lernen und erkennen, in welchen Bereichen Verbesserungen anfallen können. Dadurch gewinnt das Unternehmen wichtige Erkenntnisse, um Schwachstellen auszubessern und den Kunden immer die beste Technik anbieten zu können. DIOSNA ist sehr froh darüber, dass sie ThingWorx in ihr Unternehmen eingeführt haben. Dadurch bleiben sie auch langfristig führend in dieser Branche.