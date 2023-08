Smart und effizient: IoT revolutioniert Firmenflotten

Die AREALCONTROL GmbH zeichnet sich als zuverlässiger Partner für Telematik im Fuhrpark-Management aus. Mithilfe von IoT-Lösungen bieten sie modernste Technologien, die eine genaue Ortung und Überwachung von Fahrzeugen ermöglichen. Durch die Integration von Sensorik und Analysesoftware erhalten Unternehmen Einblicke in das Fahrerverhalten, die Auslastung der Flotte und die Fahrzeugleistung. Dadurch können Betriebsabläufe optimiert, Kosten reduziert und die gesamte Effizienz gesteigert werden.



AREALCONTROL: Telematik für mehr Sicherheit und Kosteneinsparungen

Seit 2007 ist die AREALCONTROL GmbH in Stuttgart als Experte für maßgeschneiderte Telematik-Lösungen bekannt. Die Lösungen finden in den Branchen Transport, Logistik, Bau, Handwerk, Großhandel und Dienstleistungen breite Anwendung, um die Effizienz der Flotte zu steigern, Kosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern. Die modular aufgebauten Telematik-Systeme des Unternehmens bieten vielfältige Wege zur Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im Außendienst, Fuhrpark und Service-Einsätzen.

IoT erleichtert Fahrtenbuchführung deutlich

Um die Unternehmensflotte zu digitalisieren und zu automatisieren, ist der erste Schritt die Implementierung eines elektronischen Fahrtenbuchs. Dieses erfasst Fahrten und Kilometerstände automatisch und wird steuerlich anerkannt. Es bildet die Basis für weitere Maßnahmen in der Digitalisierung, darunter die Nutzung von OBD-, FMS- und CAN-Daten für die "Werkstatt 4.0", die Verbesserung der Touren- und Routenplanung, die Einführung von LKW-Telematik und die Implementierung von Apps für die digitale Auftragsabwicklung und Arbeitszeiterfassung. Die Lösung ermöglicht außerdem eine umfassende Automatisierung und Digitalisierung des Fuhrpark-Managements mit allen Terminen, technischen Vorfällen und Dokumentationen.

Smarte Lösungen: ArealPilot erleichtert Prozesse

Mit der ArealPilot App und dem Portal steht ein zweiter Weg zur Digitalisierung und Automatisierung der Firmenflotte bereit. Die nahtlose Integration mit Planungs-, ERP-, CRM- und Transport-Management-Systemen wie Microsoft Dynamics 365 Navision oder SAP ermöglicht den reibungslosen digitalen Import aller Aufträge. Nachfolgend können die Aufträge direkt an die entsprechenden Apps weitergeleitet oder vorab einer effizienten Tourenplanung und -optimierung unterzogen werden. Die Übermittlung der Aufträge an die Apps erfolgt in optimaler Reihenfolge, wodurch eine umfassende, digitale Abwicklung sichergestellt wird. Sämtliche relevante Informationen, einschließlich Unterschriften und Status-Meldungen, werden zurück in die Planungssysteme überführt. Die ArealPilot App ermöglicht zudem die Umsetzung von IoT-Ideen mithilfe von BLE-Tags (Bluetooth Low Energy) für Supply-Chain Tracking und Asset-Management. Dieser Lösungsansatz ist insbesondere für Kunden geeignet, die ihre größten Herausforderungen in der Prozessoptimierung und -Automatisierung sehen.

IoT: Effizienzsteigerung in Firmenflotten erreicht

Die Erfolgsfaktoren für die Zukunft: Die Digitalisierung und Automatisierung der Firmenflotte sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen jeder Größe. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf in Deutschland, um den Rückstand im Vergleich zu den Niederlanden aufzuholen. Durch praxisgerechte Telematik-, IT-, IoT- und App-Lösungen können Unternehmen ihre Flotten effizient verwalten und wettbewerbsfähig bleiben. Der intelligente Einsatz von Künstlicher Intelligenz eröffnet zudem weitere Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft. Unternehmen, die jetzt aktiv werden, werden in der neuen Ära als Gewinner hervorgehen.