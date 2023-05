Autonom Dhahaina unterwegs: Saudi-Arabien testet erfolgreich sein erstes selbstfahrendes Shuttle

Dhahaina ist das erste selbstfahrende Fahrzeug des Landes und ein Vorreiter in der modernen Verkehrstechnologie. Mit dem Ziel, innerhalb von sieben Jahren 15 % des öffentlichen Verkehrs auf Autonomie umzustellen, wird es den Verkehr effizienter und umweltfreundlicher gestalten und somit zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beitragen.



Mobilität der Zukunft in Saudi-Arabien: Erstes elektrisches, autonomes Fahrzeug erfolgreich getestet

Das autonome Shuttle "Dhahaina" wurde bei einer feierlichen Zeremonie an der Business Front in Riad vorgestellt. Das selbstfahrende Fahrzeug soll zukünftig eine wichtige Rolle im öffentlichen Nahverkehr der Stadt spielen und für eine höhere Effizienz und Flexibilität sorgen. Mit dem Einsatz von modernen Technologien und einem innovativen Design soll das Shuttle auch einen Beitrag zur Entwicklung der urbanen Mobilität leisten.

Saudi-Arabien hat mit dem Vision-2030-Plan eine Strategie entwickelt, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern und die Wirtschaft zu diversifizieren. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die verstärkte Nutzung von automatisierten Transportmethoden.

Um die Leistung seiner Transportflotte zu verbessern und den städtischen Verkehr effektiver zu gestalten, hat das Unternehmen beschlossen, bis zum Jahr 2028 15 % seiner öffentlichen Verkehrsmittel und 25 % seiner Gütertransportfahrzeuge auf autonomes Fahren umzurüsten, unter Berücksichtigung der Fortschritte in der autonomen Fahrzeugtechnologie.

Das vorgestellte Fahrzeug ist ein selbstfahrender Autonom-Shuttle, der in Zusammenarbeit von Navya und dem saudi-arabischen Verkehrsministerium entwickelt wurde. Der Autonom nutzt eine Reihe von Sensoren, einschließlich Lidar, Radar und Kameras, um eine vollautomatisierte Fahrfähigkeit auf Level 4 zu erreichen.

Das Autonom, das erstmals im Jahr 2015 vorgestellt wurde, hat die Art und Weise, wie Menschen kurze Strecken zurücklegen, revolutioniert. Mit seiner Kapazität für bis zu 15 Passagiere und einer Betriebsdauer von bis zu neun Stunden am Stück ist es eine äußerst praktische Lösung für die erste und letzte Meile. Es kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 26 km/h betrieben werden und ist somit eine umweltfreundliche und zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Transportmitteln.

Die Veranstaltung in Riad wurde vom saudi-arabischen Ministerium organisiert, um das Bewusstsein für die Pläne des Landes im Bereich der automatisierten Fahrzeuge zu schärfen. Das Ministerium hat angekündigt, in den kommenden Jahren ein umfassendes Programm zur Entwicklung von Gesetzen, Vorschriften und unterstützenden Systemen zu starten, um die Akzeptanz von AVs im Land zu fördern. Die Veranstaltung zielte darauf ab, die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger auf die Bedeutung von AVs für die Zukunft Saudi-Arabiens aufmerksam zu machen.

Saudi-Arabien setzt auf automatisierten Verkehr, um seine Ziele im Rahmen der Vision 2030 zu erreichen. Das Ministerium erhofft sich durch die Integration von autonomen Fahrzeugen eine Verringerung von verkehrsbedingten Unfällen und Todesfällen, eine Verbesserung der innerstädtischen Mobilität sowie eine Reduktion der Umweltbelastung durch den Verkehr. Mit dieser Maßnahme geht das Land einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Verkehrspolitik.

Die Riyadh Business Front gehört der ROSHN Group, einer nationalen Immobiliengesellschaft, die vom Public Investment Fund von Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Gruppe setzt sich für die Schaffung neuer Gemeinden ein, in denen die Bürger des Landes leben und arbeiten können. Die Entwicklung dieser neuen Gebiete steht im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und trägt zu ihrem Wohlbefinden bei.

Die Regierung hat erkannt, dass die Förderung der Nachhaltigkeit in den Gemeinden von entscheidender Bedeutung ist. Sie wird fußgängerfreundliche Straßen und umweltfreundliche Transportmittel einführen, um dieses Ziel zu erreichen. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium wird ein Testprogramm für autonome Fahrzeuge durchgeführt, um weitere Fortschritte in der Nachhaltigkeit zu erzielen.

Die Dhahaina-Initiative ist ein großer Schritt in der technologischen Entwicklung des Transportsektors im Königreich. Als Chief Development Officer der ROSHN Group bin ich glücklich zu sehen, dass unsere Bestrebungen, modernste Technologien zu nutzen, um den Komfort und die Bequemlichkeit unserer Kunden in den hochwertigen Immobilienumgebungen unserer Gemeinden im ganzen Land zu verbessern, durch diese Studie unterstützt werden.