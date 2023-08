CONVOTIS und iXenso Gruppe: Gemeinsam für Digitalisierung und Erfolg

CONVOTIS hat seinen Status als führender Anbieter von IT-Lösungen zur Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung durch den strategischen Erwerb der iXenso Gruppe weiter gestärkt. Die iXenso Gruppe, ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, ist für ihre Kompetenz in den Bereichen OpenText ECM, SAP, Powercloud, RPA und Process Mining bekannt. Die Übernahme ermöglicht CONVOTIS, sein Portfolio zu erweitern und seine technologische Expertise zu vertiefen, um seine Kunden noch besser bei der Digitalisierung zu unterstützen. Gleichzeitig bietet sie die Chance, den italienischen Markt zu erschließen.



iXenso Gruppe stärkt CONVOTIS' Geschäftsbasis

Durch den Zusammenschluss mit der iXenso Gruppe kann CONVOTIS sein bestehendes Portfolio erweitern und eine vielfältigere Kundenbasis erschließen. Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung in der Optimierung von Geschäftsprozessen hat sich die iXenso AG als zuverlässiger Partner für zahlreiche Unternehmen bewährt. Die Fusion ermöglicht es CONVOTIS und iXenso, ihre jeweiligen Stärken zu vereinen und ihren Kunden ein breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten. Die zusätzlichen Standorte in München, Hannover, Renningen und Turin stärken die geografische Präsenz von CONVOTIS und verbessern die Nähe zu Kunden in verschiedenen Regionen.

iXenso AG: Erfahrung in Geschäftsprozessoptimierung zahlt sich aus

Als größter unabhängiger Integrationspartner von OpenText in der DACH-Region ist die iXenso AG ein etablierter und verlässlicher Akteur. Ihre enge Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie SAP und Microsoft ermöglicht es ihnen, intelligente Verknüpfungen zwischen strukturiertem und unstrukturiertem Content herzustellen und dadurch effiziente Geschäftsprozesse für ihre Kunden zu schaffen. Die breite Branchenexpertise und die vielseitige Kundenbasis der iXenso Gruppe bieten CONVOTIS wertvolle Möglichkeiten, sein Leistungsangebot zu erweitern und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Branchen anzubieten.

Intelligente Verknüpfungen: iXenso AG als Vorreiter

Als angesehener Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für globale Großkunden und KMUs hat sich die iXenso AG einen Namen gemacht. Durch die enge Kooperation mit führenden Partnern wie OpenText, SAP und Microsoft kann die iXenso AG auf modernste Technologien zugreifen, die sie in ihren innovativen Lösungen für Kunden einsetzt. Die iXenso AG verfügt über die nötige Expertise, um die spezifischen Herausforderungen unterschiedlicher Unternehmen zu verstehen und ihnen maßgeschneiderte Geschäftslösungen anzubieten.

CONVOTIS bleibt Spitzenreiter bei Digitalisierungslösungen

Die Übernahme der iXenso Gruppe bedeutet für CONVOTIS einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur führenden Position als Anbieter von Lösungen für Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung. Die Verschmelzung der Kompetenzen von CONVOTIS und der iXenso AG schafft Synergien, die es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden eine breitere Palette innovativer Lösungen anzubieten. Diese strategische Entscheidung stärkt die Position von CONVOTIS als verlässlicher Partner für Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation.

Die strategische Übernahme der iXenso Gruppe eröffnet CONVOTIS und der iXenso AG eine Win-Win-Situation. CONVOTIS stärkt seine Position als führender Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung. Im Gegenzug profitiert die iXenso Gruppe von einer breiteren Kundenbasis und einem Eintritt in den italienischen Markt. Die Zusammenführung der Fachkompetenzen beider Unternehmen verspricht innovative Lösungen für Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung. Kunden von CONVOTIS und der iXenso AG können sich auf eine erweiterte Palette von Dienstleistungen und erstklassigen Service verlassen.