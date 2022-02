CeriTech: IoT in der Kaffeeproduktion

Das Startup CeriTech Indonesia hat ein Sensor Cloud System entwickelt, mit dem Kaffeeproduzenten bei der Veredelung ihrer Ernte unterstützt werden sollen. Die IoT-Lösung soll helfen, die Umgebungsfaktoren und die Verarbeitungsprozesse besser überwachen zu können.



CeriTech IoT: automatisierte Kaffee-Qualitätskontrolle

CeriTechs IoT Hard- und Softwarelösung versetzt Kaffeehersteller in die Lage, die Phasen der Trocknung und Fermentierung genauer analysieren zu können. So erlaubt es CeriTechs IoT in der Trocknungsphase wichtige Werte zu erfassen. Neben der Lichteinstrahlung, der Luftfeuchtigkeit und der allgemeinen Temperatur, kann durch die Einbringung von Sensoren in die Ernte auch der Zustand der Früchte erfasst werden.

Eigenständige Anpassung an Umgebungsfaktoren

Das Analysegerät vernetzt sich dabei mit bereits bestehenden Geräten vor Ort, um die Qualitätsvorstellungen der Produzenten umzusetzen. Das können Heizungen und Ventilatoren ebenso so sein, wie Abluftsysteme. Jede verfügbare Technik wird an bzw. abgestellt, um die via App festgelegten Herstellungsparameter zu erfüllen. Wichtige Werte in der Fermentierungsphase wie der pH-Wert und die Umgebungstemperatur werden ebenfalls in Echtzeit erfasst und bei Abweichungen an den Auftraggeber weitergemeldet.

Erntegröße bestimmt den Preis

In einem ersten Schritt wurde das Projekt bei 10 Kaffeeveredlern in Java und Aceh getestet. In der nun anstehenden nächsten Phase will das Unternehmen CeriTech IoT durch den Verkauf an neue Kunden in die schwarzen Zahlen führen. Dabei wird aber eine hybride Strategie verfolgt. Die Höhe der veranschlagten Preise für die Apps und Endgeräte bemessen sich nach dem jeweiligen Umfang der eingefahrenen Ernte.

Je größer die Gesellschaft und je größer deren Ernte, desto höher der Preis. Kleinere und mittlere Anbieter hingegen dürfen die Technik weiter umsonst nutzen, sofern sie sich dazu verpflichten, ihre Produkte über die CeriTech eigene Plattform veräußern. Somit besteht keine Zwang zum Kauf oder dem Abschluss von Abonnements. Vielmehr verstehen sich die Entwickler als Unterstützer von einheimischen Produzenten.

CeriTech: weitere Projekte in Planung

Nach der erfolgreichen einheimischen und weltweiten Einführung der bisherigen Lösungen, stehen weitere Projekte bereits auf der Agenda. So soll noch in diesem Jahr eine B2B-Handelsplattform für Rohkaffee vorgestellt werden. Und im Jahr darauf steht die Entwicklung einer Röstprofilierungssoftware an. Dieses Tool zur Qualitätskontrolle wird als ein weiteres Element in die bisherige CeriTech-Struktur integriert werden, um letztlich jeden Teil der Produktions- und Lieferkette automatisiert kontrollieren zu können.