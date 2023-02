Carota: IEC 60335 Zertifizierung für IoT-OTA-Lösungen

Der TÜV Rheinland hat dem Anbieter von OTA Lösungen die Zertifizierung nach IEC 60335 zugestanden. Carota lud nun zu einer großen Festzeremonie ein und feierte das Konformitätszertifikat.



Das Konformitätszertifikat IEC 60335 vom TÜV Rheinland

Immer mehr elektronische Geräte sind mit dem Internet verbunden. Das an Carota vergebene Konformitätszertifikat wurde mit seinem Anhang U genau aufgrund dieser weiten Verbreitung der modernen Haushaltsgeräte und ihres Anschlusses an das World Wide Web vergeben. Die Zertifizierung bedeutet, dass die Geräte für Verbraucher sicher sind. Das gilt für ihre gesamte Lebensdauer und für alle verbauten elektronischen Schaltkreise. Diese Sicherheit soll insbesondere für Geräte gegeben sein, die über IoT-Geräte mit öffentlichen Netzen zu verbinden sind.

Das Unternehmen hat nachgewiesen, dass auch die neuen Sicherheitsvorschriften, die in Anhang U des Zertifikats enthalten sind, eingehalten werden. Darin inbegriffen ist der Schutz vor einem unbefugten Zugriff auf die Daten der jeweiligen Geräte. Öffentliche Netze sollen eine sichere Fernkommunikation bedeuten und genau diese Anforderung wurde im Rahmen der Zertifizierung nachgewiesen. Unternehmen, die ihre Geräte nach Europa exportieren, müssen das genannte Zertifikat vorweisen können.

Sicherheit dank Zertifizierung

Der TÜV Rheinland bietet Zertifizierungen, die exakt auf die jeweiligen Produkte und Hersteller maßgeschneidert sind. Prüf- und Bewertungspläne werden individuell ausgelegt und passen sich den nötigen Anforderungen an Staubsauger, Klimaanlagen oder auch Waschmaschinen an. All diese Geräte sind als intelligente Haushaltsgeräte auf dem Markt und verbinden sich mit internen und externen Netzen. Unternehmen müssen die Konstruktionsanforderungen, die in Anhang U genannt sind, erfüllen, damit sie das Zertifikat erhalten.

Sie können diese Anforderungen als Grundlage für den gesamten Produktentwicklungs- und -forschungsprozess nutzen und darauf aufbauend passende Softwarelösungen finden. Werden die Anforderungen wie gewünscht erfüllt, sind Kosten- und Zeitaufwand für die Prüfung und Zertifikatsvergabe gering. Hintergrund der Zertifizierung ist aber nicht nur die Sicherheit der Verbraucher, sondern auch das gewünschte nachhaltige Wachstum der IoT-Smart-Technik.

Das Unternehmen hat bei der Überprüfung nun nachgewiesen, dass man imstande ist, die strengen Anforderungen zu erfüllen. Die technologische Stärke des Unternehmens zeigt sich darin, dass es ohne Probleme oder Nacharbeiten möglich war, den gestellten Bedingungen gerecht zu werden.

Im Rahmen der Überprüfung wurde eine Testumgebung eingerichtet, es wurden IoT-Plattformen und IoT-Geräte getestet. Schwachstellen mussten in einem Verzeichnis eingetragen werden, abschließend gab es eine Zusammenfassung des Projekts. Im Ergebnis gab es einen entsprechenden Bericht nebst Bewertungsplan. Mit 13 Punkten hat das Unternehmen die Zertifizierung bestanden.

Über Carota

Der Anbieter von OTA Upgrades und Ferndiagnosen sowie weiteren Produkten für viele weitere Bereiche sucht nach sicheren, stabilen und zuverlässigen Lösungen, mit denen Flottenbesitzer, Hersteller von smarten Geräten und OEMs auf dem Markt bestehen können. Das chinesische Unternehmen blickt derzeit auf über 320 Millionen intelligente Geräte, die bereits mit entsprechenden Lösungen installiert werden konnten. Kunden sind in den USA, in Europa, Korea und Südostasien sowie zahlreichen weiteren Regionen der Erde.

Kontakt: Carota Marketing