Cargo Monitor: IoT-Lösung von Nexxiot für mehr Transparenz in der Lieferkette

Cargo Monitor soll die Transparenz in der Lieferkette erhöhen. Der Zustand von Waren spielt besonders beim Transport verderblicher Güter eine Rolle. Für die Überwachung solcher Güter hat Nexxiot den robusten Sensor entwickelt.



Cargo Monitor: Liefert weltweit Daten in Echtzeit

Nexxiot ist Anbieter von TradeTech-Lösungen und kümmert sich um die Digitalisierung von Logistikprozessen. Mit Cargo Monitor stellt das Unternehmen ein neues Produkt vor. Der neuartige IoT-Sensor verbindet höchste Datenqualität sowie Konnektivität mit einem leicht zu bedienenden, kompakten Design. Weltweit liefert er in Echtzeit Informationen zu Zustand und Standort der transportierten Güter. Dies soll zu mehr Transparenz sowie Effizienz in der Lieferkette beitragen.

Notwendigkeit der Überwachung des Warenzustands

Heutzutage werden rund 90 Prozent der Waren und Güter weltweit mit Containerschiffen transportiert. Dies beinhaltet auch viele empfindliche oder verderbliche Waren. Wenn diese erst einmal verpackt und verladen sind, ist es schwierig, ihren Zustand noch verlässlich zu überwachen. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen sowie starke Erschütterungen können sich negativ auf die Qualität der Fracht auswirken.

Durchgängige Transparenz mit dem Cargo Monitor

Matilda Bouchet, Managing Director, Head of Cargo bei Nexxiot, sagt: „Heute sind weltweit etwa 40 Millionen Standardcontainer im intermodalen Verkehr im Einsatz, von denen die Unternehmen die wenigsten digital überwachen können.“ Sie erklärt weiter: „Bisher hatten Verlader und andere Transportbeteiligte wenig bis gar keinen Überblick über den Zustand ihrer Waren während des Transports.

Der neue Cargo Monitor von Nexxiot soll das ändern, indem er durchgängige Transparenz in der Lieferkette bietet. Durch das kontinuierliche Bereitstellen von Daten mithilfe des widerstandfähigen, kostengünstigen und einfach zu implementierenden IoT-Sensors, wollen wir einen Wandel in der Logistikbranche anstoßen.“

Nexxiot sieht Bedürfnisse der Branche

Der Cargo Monitor wurde von Nexxiot speziell für die Überwachung von empfindlichen und hochwertigen Produkten während des Transports entwickelt. Vor der Verschickung wird er einfach an der Ladung im Container angebracht. Er kann sodann mit dem Wireless Maritime Services (WMS) verbunden werden. Dies versorgt Schiffe auf hoher See mit Mobilfunk- und Internetverbindung. Der Sensor eignet sich damit besonders, um Pharmazeutika, empfindliche Industrieprodukte, verderbliche Waren, Elektronik oder Textilien während des Transports auf dem Seeweg zu überwachen.

Nexxiot setzt auf eigene Software

Nexxiot setzt auf die selbst entwickelte Software. Diese informiert den Nutzer in Echtzeit z.B. über eine zu hohe Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen. Zudem ist sie einfach zu bedienen. Auch lassen sich die Warenherkunft und mögliche Probleme wie ungeplante Unterbrechungen verfolgen. Die gewonnenen Echtzeitdaten werden von Nexxiot in einer intelligenten Cloud zu datengestützten Erkenntnissen verarbeitet. Davon können die Nutzer des Cargo Monitors profitieren. Die Funktionen des IoT-Sensors lassen sich an diverse Kundenbedürfnisse sowie Warengruppen anpassen.

Cargo Monitor: erfüllt die Anforderungen der Branche

Matilda Bouchet von Nexxiot macht die Bedeutung des internationalen Warentransports und funktionierender Lieferketten in der aktuellen Zeit deutlich. Sie hebt zudem die Notwendigkeit von Informationen über Qualität sowie Standort der Fracht hervor. „Der neue Nexxiot Cargo Monitor ist somit ein Quantensprung für die Transparenz und Intelligenz in der Lieferkette“, schließt Bouchet ab.

Der Cargo Monitor vereint technologische Innovationen und wird so der Forderung nach mehr Transparenz gerecht. Dies umfasst z.B. einen leistungsstarken Transceiver mit innovativem Antennendesign sowie geringem Stromverbrauch. Von überall auf der Welt sendet dieser wichtige Daten und ermöglicht Beteiligten Einblick in den genauen Status der Ladung.

Zudem verfügt das Hardware-Gerät über ein integriertes Energiemanagement und einen wiederaufladbaren Akku. Dazu kommen noch Over-the-Air-Firmware-Updates, leistungsstarke Konnektivität, robustes Design sowie Sensorfunktionen. Die kontinuierliche Datenübertragung – auch bei internationalen, langen Lieferketten – wird durch eine Betriebsdauer von 90 Tagen gewährleistet.