Busch-flexTronics: Umstieg auf Smart Home im Zuge der Renovierung

ABB ist für neue Technologien und Lösungen bekannt. Nun zeigt ABB Stotz-Kontakt erneut clevere Ideen für das Smart Home: Zusammen mit Busch-Jaeger wurden Neuheiten auf der „elektrotechnik“-Messe präsentiert.



Busch-flexTronics und Busch-free@home: Neue Lösungen braucht die Welt

Für das Smart Home werden immer wieder neue Lösungen benötigt. Diese wurden nun auf der Messe „elektrotechnik“ vorgestellt. Aussteller wie ABB, Striebel & John sowie Busch-Jaeger zeigten, was die Innovationsfreude ihrer Unternehmen Neues hervorgebracht hat. Eines wurde dabei klar: Das intelligente Energiemanagement sowie das Smart Home sind längst keine Zukunftsträumereien mehr.

Vielmehr geben sich die Unternehmen auf das Finden von Lösungen, um die Energiewende zu stützen. Die Elektrobranche spielt dabei eine große Rolle und so ging es auf der „elektrotechnik“ vom 8. bis 10. Februar 2023 um die Schwerpunkte Energieeffizienz, Sicherheit, Design und Renovierung. Leben, Arbeiten und Wohnen in der City standen im Fokus.

Lösungen, die in der Industrie bereits gut funktionieren, wurden auf der Messe auch für die Nutzung in privaten Haushalten vorgestellt. Mit Busch-free@home lassen sich regenerative Energiequellen einbinden, auch die Ladeinfrastruktur für E-Autos wird hier mit einbezogen.

Neben Busch-free@home wurde Busch-flexTronics vorgestellt: Der Elektronik-Baukasten soll bei Renovierungen zum Einsatz kommen und als Basis für eine Einzelbedienung von Jalousie und Licht dienen. Busch-flexTronics kann auf Wunsch erweitert werden und ist je nach Ausbaustufe mit Busch-free@home flex kombinierbar. Ebenso möglich ist das Upgrade in ein komplett smartes Zuhause, bei dem alle Komponenten miteinander vernetzt werden. Busch-flexTronics soll hierbei einen einfachen Einstieg ermöglichen.

Neue Lösungen für die Gebäudeautomation

Moderne Gebäude sollen sich der Tageszeit und dem Wetter problemlos anpassen können, denn nur damit lässt sich Energie sparen. Das gilt sowohl für private als auch für industriell genutzte Gebäude. Die eingesetzten Systeme müssen daher regelbar und flexibel sein, gleichzeitig ist die intelligente Überwachung aller Komponenten und Ebenen nötig. Dies geschieht im besten Fall sowohl vor Ort als auch aus der Ferne.

ABB und Busch-Jaeger zeigten auf der Messe skalierbare Lösungen, die auf smarten Technologien basieren und sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsimmobilien eingesetzt werden können. ABB stellte dafür unter anderem den i-bus KNX-Systems vor, der für das protokollunabhängige System Cylon nötig ist. Des Weiteren wurde ABB FusionAir gezeigt, ein Smart Sensor zur Erfassung von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt und weiteren Komponenten. Mithilfe der Sensoren können alle Parameter berührungslos gemessen werden.

Die Aufrüstung der Gebäude wird in einem positiven Licht gesehen, denn durch den Einstieg in die Welt der Smart Homes wird eine Wertsteigerung der Immobilien erreicht. Durch die Nutzung flexibler Ausbaustufen für die Raumsteuerung ist die Anpassung des Gebäudes an den aktuell gewünschten Smart-Home-Stand individuell möglich. Dies reicht bis zur kompletten Vernetzung aller Bestandteile und Komponenten.

Über ABB Stotz-Kontakt GmbH

Das führende Technologieunternehmen ABB Stotz-Kontakt setzt sich weltweit für die Transformation von Industrie und Gesellschaft ein. Die Zukunft soll produktiver und gleichzeitig nachhaltiger werden, wenn es nach der Philosophie des Unternehmens geht. Dabei versucht ABB, die Grenzen des Machbaren immer weiter zu verschieben und vollbringt in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automation neue Höchstleistungen.

Die Geschichte von ABB reicht bereits mehr als 130 Jahre zurück, wobei der Erfolg vor allem den mehr als 105.000 Mitarbeitern des Unternehmens zu verdanken ist. In über 100 Ländern ist ABB aktuell vertreten. Der Anspruch ist dabei, innovative Produkte zu entwickeln, neue Lösungen zu finden und digitale Technologien anzuwenden, die eine nachhaltige und energieeffiziente Lebensweise möglich machen sollen. Immer neue Spitzenleistungen für die Kunden sollen dabei erreicht werden.

