BlackBerry QNX: geschäftskritische Embedded Systeme jetzt in der Cloud

Zwei bekannte Anbieter aus dem IT-Bereich arbeiten eng zusammen, um Unternehmen wichtige Embedded Systeme in der Cloud zu ermöglichen. BlackBerry QNX und AWS (Amazon Web Services) ist es in enger Zusammenarbeit gelungen, geeignete Systeme für Unternehmen in der Cloud einzuführen. Dadurch können die Entwickler von geschäftskritischen Prozessen erstmals eine Cloud nutzen, um die Prozesse zu beschleunigen. Davon erhoffen sich zahlreiche Unternehmen eine starke Beschleunigung bei der Einführung neuer Produkte und Angebote.



Vorteile von BlackBerry QNX

Bei BlackBerry QNX handelt es sich um ein Echtzeitbetriebssystem. Dieses bietet Entwicklern besonders viele Möglichkeiten zur Gestaltung von Prozessen oder Software unterschiedlichster Art. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. BlackBerry QNX lässt sich besonders gut mit BlackBerry IVY kombinieren. Das ist eine moderne Datenplattform, die sich insbesondere für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz eignet. Beide Systeme werden in Kombination mit AWS genutzt und stehen daher überall zur Verfügung. Erste große Erfolge sind bereits in der Automobilindustrie erzielt worden.

BlackBerry QNX und AWS eignen sich für viele Branchen

In der Entwicklung von Fahrzeugen wurden diese Systeme schon erfolgreich eingesetzt. Daher lassen sich auch umfangreiche Softwareprodukte in recht kurzer Zeit realisieren. Kurz zur Veranschaulichung: In modernen Fahrzeugen besteht die Software im Steuergerät aus mehr als 100 Millionen Zeilen Quellcode. In anderen Systemen wie beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt ist der Quellcode noch um ein Vielfaches größer. Das Gleiche gilt ebenfalls im medizinischen Bereich sowie im Verteidigungssektor. Der Umfang einer Software spielt bei dem System von BlackBerry, das in AWS ausgeführt wird, keine Rolle.

Da die Entwicklung von mehreren IT-Spezialisten durchgeführt wird, bietet die Arbeit in der Cloud ohnehin große Vorteile. Es spielt keine Rolle mehr, wo die einzelnen Entwickler arbeiten. Sie können sich von jedem Ort in der Cloud anmelden und ihre Arbeiten erledigen. Doch das ist nicht der einzige Vorteil. BlackBerry QNX bietet zudem zahlreiche Test- und Kontrollmöglichkeiten, die für die Entwicklung neuer Software unbedingt erforderlich sind.

Erste Erfahrungen sind schon vorhanden

Zu den ersten Unternehmen, die auf das System von BlackBerry setzten, gehört Marelli. Dieses Unternehmen stammt aus der Automobilbranche. Laut Aussagen der verantwortlichen Personen von Marelli bietet diese Lösung von BlackBerry sehr viele wirtschaftliche Vorteile. Durch die Arbeit in der Cloud kann die Software, die später in Fahrzeugen zum Einsatz kommen soll, deutlich schneller entwickelt werden. Zudem kann die Software in allen Bereichen umfangreich getestet werden, ohne dass dazu zunächst teure Hardware angeschafft werden muss. Deshalb lässt sich abschließend feststellen, dass sich durch BlackBerry QNX in Zusammenarbeit mit AWS sehr viel Zeit und Kosten einsparen lassen. Es ist mitunter sogar die Rede davon, dass durch diese Technik noch sehr viele weitere Möglichkeiten entstehen, von der diverse Branchen langfristig profitieren können.