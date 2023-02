Bizerba RetailApp "MyOrder": Connected Retail im Omnichannel

Die Retail-App MyOrder von Bizerba stellt die Customer Experience in den Fokus. Der Supermarkt der Zukunft sieht eine komplette Vernetzung unter anderem im Bereich Convenience vor und mit ihr neue Hard- und Softwarelösungen.



Retail-App MyOrder von Bizerba für den vernetzten Supermarkt

Die Bereiche Convenience und Frische sollen im Supermarkt dank der Retail-App MyOrder intelligenter werden. Das Unternehmen Bizerba setzt auf neue Lösungen, die die bisher bereits eingesetzten Smart Shelves ergänzen. Mit ihnen soll zum Beispiel rechtzeitig dafür gesorgt werden, dass sich leerende Regale aufgefüllt werden. Warteschlangen und manuelle Kontrollen werden durch Self-Checkout-Lösungen verhindert.

Bizerba setzt hier auf den Willen der Kunden, selbst mit am Einkaufsprozess beteiligt zu werden und das nicht nur durch die Auswahl der Produkte, sondern auch über die Einflussnahme auf Entscheidungen und Prozesse. Diese wird als Customer Empowerment bezeichnet. Vor allem im Lebensmittelhandel ist dieser Vorgang zu beobachten.

Wer als Retailer erfolgreich sein möchte, muss auf Smart Shelf als eine Methode der Kundenbeteiligung setzen. Innovative Lösungen für den Bereich Retail sind daher gefragt. Die Bizerba-Lösung zur Unterstützung von Smart Shelf sieht daher eine ganzheitliche Vernetzung vor und präsentiert auf der EuroShop 2023 die Retail-App MyOrder. Auf der Messe werden die Kunden verschiedene Bereiche des Supermarkts erleben und dabei auch in den Convenience Bereich kommen. Selbstbedienung, Bestellungen am Order-Terminal und Smart Shelf werden vorgeführt.

Über die App sollen Bestellungen an der Frischetheke möglich sein, welche an die Thekenwaage K3 geschickt werden. Dort wiederum gibt es eine automatische Schneidemaschine, die die bestellten Produkte, die vom Team bereitgestellt wurden, verpackt und auszeichnet. Kunden müssen geringere Wartezeiten einplanen, gleichzeitig verbessern sich die Arbeitsprozesse für das Personal.

Moderne Lösungen für Retailer

Mit der App können Retailer zahlreiche Vorteile nutzen. Smart Shelf sorgt dafür, dass jede Warenentnahme aus dem Regal gewichts- und anzahlmäßig erfasst wird. Damit wird das Bestandsmanagement deutlich einfacher. Der Kunde wiederum profitiert davon, weil er immer gefüllte Regale vorfindet, die Nachfüllprozesse laufen just in time ab.

Gleichzeitig bekommt das Unternehmen genaue Aufschlüsse darüber, wie der Abverkauf läuft, ob bestimmte Produkte je nach Wochentag besonders gut verkauft werden oder ob die Uhrzeit beim Verkauf eine Rolle spielt. Die gesteigerte Kundenzufriedenheit und ein effektives Warenmanagementsystem sind nur zwei Vorteile der neuen Lösungen.

Über Bizerba

Das Unternehmen aus Baden-Württemberg gilt als weltweit führender Anbieter von hochpräzisen Produkten und Lösungen für verschiedene Tätigkeiten rund um das Einkaufen. Wiegen, Auszeichnen, Bezahlen und Kommissionieren stehen dabei auf der Agenda und sollen in sämtlichen Bereichen erleichtert werden.

Automatisierung und Vernetzung stehen in dem Unternehmen, das heute mehr als 4.500 Mitarbeiter beschäftigt, auf dem Programm. In 120 Ländern ist diese Firma vertreten und wird heute in fünfter Generation geführt. Einzellösungen werden dabei ebenso geboten wie komplette Cloudlösungen und moderne Hardware.

