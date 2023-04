Sprachtechnologie im Wandel: Big Data als Schlüssel zum Erfolg

Der Bedarf an digitalen und crossmedialen Inhalten wächst stetig und erfordert eine Übersetzung in zahlreiche Sprachen. Die Transline Gruppe zählt zu den führenden Sprachdienstleistern in Deutschland und setzt auf moderne Technologien, um große Datenmengen schnell und effizient zu verarbeiten.



Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Übersetzungsbranche im Datenzeitalter

Jedes Jahr verdoppelt sich das weltweite Datenvolumen und wird durch neuronale Netze wie ChatGPT weiter beschleunigt. Unternehmen müssen sich auf mehr Übersetzungsbedarf einstellen, um im Zeitalter der Globalisierung wettbewerbsfähig zu bleiben.

Bei der Reutlinger Transline Gruppe setzt man auf hohe Technologie, um in den Bereichen computergestützter und maschineller Übersetzung, Spracherkennung, computerlinguistischer Qualitätsprüfung sowie effizienter Zusammenarbeit bedeutende Fortschritte zu erzielen.

Big Data und Effizienz: Wie Transparenz den Unterschied macht

Das ERP-System von Transline umfasst KI-gestützte Ressourcen und eine Auftragsplattform namens TBlue. Kunden können damit ihre Projekte zentral einstellen, rund um die Uhr beauftragen und übersichtlich verwalten.

Wenn es um die Verwaltung von Übersetzungsprojekten geht, bietet TBlue von Transline große Vorteile. Die Software wurde speziell für den Umgang mit großen Datenmengen entwickelt und wird ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Konnektivität und Prozessmodellierung: TBlue als wertvolle Unterstützung

Die TBlue-Übersetzungsplattform bietet eine Lösung für große Industriekunden, die mit technisch unverbundenen Systemen konfrontiert sind. Durch die Integration von Connectoren in verschiedene Content-Systeme wird der Übersetzungsprozess automatisiert. Nach der Freigabe der Zieltexte erfolgt eine vollautomatische Rückübertragung ins ursprüngliche System.

In einem dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld sind Berater und Lösungsfinder wie persönliche Projektmanager unverzichtbar. Jeder Projektkoordinator bei Transline ist eng mit seinem Branchenteam vernetzt, um das Prinzip "One Team to the Customer" zu realisieren. Unser "Team Hausgeräte" besteht aus Experten verschiedener Abteilungen, einschließlich Übersetzer, Lektoren, Qualitätsmanager, Computerlinguisten, Crossmedia-Profis, IT-Entwickler und Prozessberater. Business Process Modeling ist eine Schlüsselaufgabe im Language Consulting, um komplexe Workflows zu vereinfachen.

Wie können Technologisierung und Künstliche Intelligenz menschliche Kompetenzen erweitern oder ersetzen?

Obwohl KI-basierte Übersetzungen in einigen Fällen eine schnelle Lösung bieten können, wird die menschliche Übersetzung weiterhin benötigt, um die kulturelle Vielfalt und Sprachnuancen zu erfassen, die von maschinellen Systemen nicht vollständig erfasst werden können.

Tilman Speidel betont, dass es die Verantwortung des Menschen ist, die Ergebnisse von Algorithmen zu prüfen. Das Berufsfeld der Humanlinguisten hat sich im Laufe der Zeit an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und fokussiert sich heute auf neue Aufgaben, wie beispielsweise das Posteditieren von maschinell übersetzten Texten oder die Leistung von Transkreation.

Wie beeinflusst die Teamgröße das Ergebnis?

Unsere Kunden bei Transline profitieren von den enormen Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit mit unseren sieben Standorten ergeben. Die Koordination unserer Expertenteams findet unsichtbar im Hintergrund statt, so dass sich der Auftraggeber darauf verlassen kann, dass wir für jedes Projekt den geeigneten Spezialisten bereitstellen.

Die Größe eines Unternehmens ist in der digitalen Ära nicht ausschlaggebend. Vielmehr sind es Faktoren wie Flexibilität und Innovationsfähigkeit, die ein Unternehmen erfolgreich machen.