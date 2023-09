Kosteneffiziente Lösung: Berxel stellt 106 Gbit/s VCSEL vor

Berxel Photonics, ein Vorreiter in der VCSEL-Halbleiter-Forschung, wird auf der CIOE in Shenzhen eine Live-Demonstration seines 106 Gbit/s VCSEL-angetriebenen 800G-Sendeempfängers präsentieren. Dieser Sendeempfänger ist eine bewährte Lösung für kommerzielle Hochgeschwindigkeitskommunikation und aktive optische Kabel. Mit einer erfolgreichen Übertragungsdistanz von 100 Metern und einer niedrigen Bitfehlerrate erfüllt er die Anforderungen des IEEE-Standards. Zusätzlich kann der VCSEL auch über herkömmliche MMF-Fasern übertragen werden. Berxel ist dank seiner technischen Expertise, Produktionskapazitäten und globalen Lieferkette in der Lage, kosteneffektive Lösungen für die steigende Nachfrage nach 800G-Technologie in Rechenzentren zu bieten.



106 Gbit/s VCSEL: Eine Antwort auf den globalen Chipmangel

Der 106 Gbit/s VCSEL von Berxel ist eine zuverlässige Lösung für Unternehmen, die einen Hochgeschwindigkeits-Sendeempfänger benötigen, aber aufgrund des globalen Chipmangels und der hohen Preise nach kosteneffizienten Optionen suchen. Mit seinen Kapazitäten von 4 x 100G und 8 x 100G bietet der VCSEL eine hohe Leistungsfähigkeit für schnelle Datenübertragungen über kurze Entfernungen. Darüber hinaus ist er energieeffizient, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Er eignet sich auch ideal für den Einsatz in aktiven optischen Kabeln (AOC).

106 Gbit/s VCSEL erfüllt strengste IEEE-Standards

Mit einer beeindruckenden Übertragungsdistanz von 100 Metern und einer niedrigen Bitfehlerrate (BER) von weniger als 1E-8 bei einer Modulgehäusetemperatur von 0 °C - 70 °C erfüllt Berxels 106 Gbit/s VCSEL-betriebener 800G-Sendeempfänger die hohen Anforderungen der IEEE-Standards. Darüber hinaus hat das Unternehmen gezeigt, dass der Sendeempfänger auch über günstigere herkömmliche OM2- und OM3-MMF-Fasern eine zuverlässige Übertragung von 60-100 Metern ermöglicht.

Berxel positioniert sich als führender Anbieter für 800 Gbit/s Lösungen

Berxels 106 Gbit/s PAM4 pro Lane VCSEL hat bereits beeindruckende Ergebnisse in Musterprüfungen bei führenden Modulintegratoren erzielt. Diese Tests bestätigen die herausragenden Design- und Testfähigkeiten von Berxel sowie die Effizienz ihrer 6-Zoll-Prozessfertigung und globalen Lieferkette. Dadurch ist Berxel in der Lage, die steigende Nachfrage nach 800 Gbit/s SR8 und AOC in verschiedenen Arten von Rechenzentren mit der skalierbarsten und kosteneffektivsten Lösung zu bedienen. Zusätzlich kann Berxel bereits eine Volumenlieferung von 4x 53 Gbit/s sicherstellen, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Für das Jahr 2024 plant Berxel die Nutzung der innovativen High Contrast Grating-Technologie, um die Übertragungsdistanz des 106 Gbit/s VCSEL deutlich zu erhöhen.

Kundenmuster für Berxels 106 Gbit/s VCSEL verfügbar

Mit Berxels 106 Gbit/s VCSEL steht Unternehmen nun ein leistungsstarker und kosteneffizienter Baustein für ihre optischen Kommunikationsanwendungen zur Verfügung. Das VCSEL-Array mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 53 Gbit/s pro Lane befindet sich bereits in der Massenproduktionsphase, was eine schnelle und zuverlässige Verfügbarkeit für den kommerziellen Gebrauch gewährleistet. Interessierte haben die Möglichkeit, das 106 Gbit/s VCSEL live auf der CIOE in Shenzhen zu erleben und sich von seinen herausragenden Leistungsmerkmalen zu überzeugen.

