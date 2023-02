ASPION L-Track: Weltweite live Transportüberwachung jetzt möglich

Aspion stellt den neuen Datenlogger für das Tracking auf verschiedenen Logistikmessen vor. Der Aspion L-Track wird unter anderem auf der LogiMAT und auf der transport logistic 2023 zu sehen sein.



Tracking per Aspion L-Track: Einzigartiges IoT-Gerät für 360-Grad-Tracking

Schon bald ist es so weit und der neue Aspion L-Track wird auf den Logistikmessen Deutschlands vorgestellt werden. Damit läutet Aspion ein neues Zeitalter beim Tracking ein. Die Ende-zu-Ende-Lösung wird erstmals auf der LogiMAT sowie auf der transport logistic 2023 zu sehen und zu erleben sein.

Das einzigartige Gerät mit IoT- und Sensor-Plattform soll ein weltweites Tracking von wertvollen und sensiblen Maschinen ermöglichen. Dabei ist die Überwachung nicht nur kurzfristig möglich, sondern sogar jahrelang. Durch die IoT-Plattform können Kunden rund um die Uhr den vollen Zugriff auf den Standort der betreffenden Güter haben. Durch die integrierte Alarmfunktion werden ungewöhnliche Vorkommnisse direkt gemeldet.

Aspion steht dabei für hohe Qualität „Made in Germany“ und wird in seiner Position als Datenlogger-Spezialist wieder einmal gestärkt. Das Portfolio wird durch den Aspion L-Track noch einmal erweitert und so ermöglicht das neue System eine noch sicherere Supply Chain. Die Preview zum neuen System gibt es auf den genannten beiden Logistikmessen.

Volle Transparenz in Echtzeit

Maschinen- und Anlagebauer profitieren besonders vom neuen Aspion L-Track. Wenn stoßempfindliche Maschinen und Anlagen von hohem Wert transportiert werden sollen, ist eine Live-Überwachung mit ständiger Nachvollziehbarkeit des Standortes wichtig. Bei dem neuen Datenlogger ist es sogar möglich, eine detaillierte Schockerfassung im Verlauf von Millisekunden zu erhalten. Gemäß der geltenden europäischen Transportnorm werden zudem Prüfungen zu Schock und Vibration vorgenommen.

Das wiederum ermöglicht die sichere Erkennung von Stößen und Stürzen, die eine schädigende Wirkung haben können. Das Erkennen der Gefahren ist direkt nach deren Auftreten möglich, sodass umgehend reagiert werden kann. Einbezogen werden dazu weitere Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit und weitere Umwelteinflüsse. Auch die Geokoordinaten werden einberechnet.

Anwender erhalten damit den vollen Überblick über ihre Produkte und das unabhängig vom jeweiligen Standort auf dem Globus. Der Kunde kann direkt auf bestimmte Ereignisse reagieren und ist in der Lage, die nötigen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden einzuleiten.

Mehrere Komponenten ermöglichen das 360-Grad-Tracking

Die integrierte Ende-zu-Ende-Lösung setzt auf die Kombination verschiedener Einflussfaktoren und die Überwachung diverser Komponenten, um das 360-Grad-Tracking zu ermöglichen. Eingesetzt werden dafür der LTE-M-Standard sowie eine 2G-Fallbacklösung. Beide zusammen ergeben eine effiziente und sichere Übertragung der jeweiligen Daten in Echtzeit. Die IoT-Konnektivität per Mobilfunk ist gegeben, die Ortung erfolgt jeweils zellular.

Die Angaben sind dank GPS metergenau möglich, sodass eine lückenlose und transparente Verfolgung sämtlicher Ereignisse möglich wird. Das neue Gerät wiegt gerade einmal 250 g und ist mit auswechselbaren Standardbatterien ausgestattet. Es erlaubt somit die flexible Nutzung, ist luftfrachttauglich und kann aufgrund der Größe, die mit einem Brillenetui vergleichbar ist, eine individuelle Befestigung.

Der Zugang zum Gerät über die Plattform ist passwortgeschützt. Nach dem Einloggen werden Standort- und Sensordaten angezeigt, das Gerät kann zudem individuellen Einstellungen unterzogen werden. Alarmierungen und einfaches Nutzermanagement sind selbstverständlich.

Über Aspion

Die Aspion GmbH hat sich die Entwicklung von smarten Datenloggern für die Weiterführung der Industrie 4.0 zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen wurde Jahr 2011 durch Michael Wöhr gegründet, wobei das erklärte Unternehmensziel in der Bereitstellung von Präzisionssensorik besteht. Schockindikatoren sollen vereinfacht und massentauglich werden.

Heute bietet das Erfolgsunternehmen unter anderem den Aspion G-Log 2 und damit einen intelligenten Datenlogger, der durch den neuen L-Track noch einmal ergänzt und erweitert wird. Man setzt auf Qualität „Made in Germany“ und damit auf ein Gütesiegel, dem inzwischen mehr als 500 Kunden weltweit vertrauen.

Weitere Informationen sind über den Kontakt des Unternehmens erhältlich: