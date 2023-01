OvidiuUrsachi leitet die Entwicklung und Umsetzung von Cybersecurity-Strategien bei ROBIOTIC, organisiert Schulungen und Workshops für Mitarbeiter sowie Kunden und stellt sicher, dass die Produkte und Dienstleistungen höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Außerdem ist er maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung der digitalen Plattform beteiligt, die ROBIOTIC weltweit als einheitliche Plattform für Cybersecurity-Lösungen bietet. Ovidiu erarbeitet hierfür gemeinsam mit seinem Team effiziente Sicherheitslösungen, die sich den sich ständig ändernden Anforderungen anpassen.



Der Lebensweg des Ovidiu Ursachi

Ovidiu Ursachi ist ein aufstrebender IT-Experte mit fundiertem Wissen. Seine akademische Ausbildung und Erfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und Projektmanagement machen ihn zu einem Experten, der viel zu bieten hat.

Ovidiu Ursachi, gebürtiger Rumäne, absolvierte sein Studium der "Information Technology" an der Universität Iasi in seiner Heimatstadt. Bereits 2004 schloss er dieses erfolgreich mit dem Bachelor ab. 2007 legte er den Masterabschluss im Fach "IT Project Management" an der Academia de Studii Economice in Bukarest vor.

Ursachi an der Manchester Business School

Es folgt 2014 ein MBA (Master of Business Administration) an der renommierten Manchester Business School im Fach „Engineering Stream“. Seine beruflichen Stationen führen ihn parallel zu seinen Ausbildungsaktivitäten quer durch Europa: Ab 2003 sammelt Ovidiu erste Erfahrungen im Qualitätsbereich bei Dacia/Renault in Rumänien.

Ursachi gelangt zu Hella in Lippstadt

Im Jahr 2004 wechselte er als Software Test Manager zu der amerikanischen IT Sourcing Company. 2007 zog es ihn als Senior Software Tester & Project Test Manager zu einer Lotteriegesellschaft nach Wien. In der Region Ostwestfalen-Lippe angekommen, begann er seine Arbeit beim Automobilzulieferer Hella in Lippstadt.

Ursachi's Weg führt zu ROBIOTIC

Im Jahr 2013 begann Ovidiu seine Reise beim global agierenden IT-Dienstleister Atos als IT Consultant Test & Project Management. Es folgte 2016 der Aufstieg zum Global Security Solutions Architect. Währenddessen gründete er Masernet, eine Beratungsfirma für Cybersecurity. Ende 2019 traf er auf Thomas Krekeler, den CEO von ROBIOTIC. Nach einigen Diskussionen wurde Ovidiu klar, dass er Teil dieses vielversprechenden Unternehmens sein wollte.

ROBIOTIC

Ovidiu Ursachi ist ein weltweit anerkannter Experte im Bereich Robotik. Als Gründer der Firma ROBIOTIC hat Ovidiu Ursachi revolutionäre Lösungen geschaffen, um die robotische Technologie auf ein neues Level zu heben. Das Wissen und die Erfahrung von Ovidiu Ursachi machen ihn zu einer unentbehrlichen Ressource für jeden, der sich ernsthaft mit Robotik beschäftigt. In diesem Blog erfahren Sie mehr über Ovidius Ansichten zur Zukunft der Robotertechnologie und den Impact, den er auf die Branche hat! Entdecken Sie, wer Ovidiu Ursachi ist und was ihn antreibt!

