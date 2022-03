Keysight Technologies: Kooperation mit Samsung Research für 6G-Erfoschung

Das amerikanische Unternehmen für Messtechnik Keysight Technologies will gemeinsam mit dem südkoreanischen Samsung Research die Erforschung und Entwicklung des kommenden Mobilfunkstandards 6G beschleunigen. Dazu haben sie nun eine gemeinsame Absichtserklärung abgegeben.



6G für TSN, KI, Industrie 4.0

Die beiden Unternehmen versprechen sich von der Forschung an dem neuen Standard vor allem deutliche Innovationssprünge bei heute schon eingesetzten Technologien. Ob beim Ausbau von zeitnahen Netzwerken (TSN), digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz oder der Kommunikation auf Holographie Basis, ihnen allen wird noch ein enormes noch schlummerndes Potential attestiert. In einem ersten Schritt hat man sich auf die Entwicklung von Techniken verständigt, die helfen sollen, die Funktionen von drahtlosen 6G-Systemen zu testen und zu verifizieren.

MoU für KI-Luftschnittstellen

In ihrer Absichtserklärung (MoU) kamen beide Unternehmen überein, sich verstärkt der Untersuchung von Anwendungsmöglichkeiten für Luftschnittstellen auf KI-Basis zu widmen. Luftschnittstellen unterstützen die Massive MIMO Antennentechnik. Mit ihnen lassen sich sehr dichte und energieoptimierte Netze bauen, was geringe Latenzen und drahtlose Terabit-Datenübertragungen ermöglicht.

Keysight und Samsung: Wissen trifft Design

Keysight bringt sich in die Kooperation mit seinem umfangreichen Wissen für zahlreiche Anwendergebiete ein. Neben der Prüfung von Rechenzentren-Konnektivität und der Analyse von Signalquellen, gehört auch die Emulation von Endgeräten, Kanälen und Netzen dazu. Dieses Wissen soll Samsung nicht nur in die Lage versetzen, Keysights Test-Geräte für Überprüfungen in den Bereichen Sicherheit, Leistung, Interoperabilität und Konformität zu nutzen. Sie sollen auch Forschungen zu zukünftigen 6G-Designs möglich machen.

Nutzbringende Partnerschaft seit 5G

Samsung und Keysight können bereits auf eine langfristige und nutzbringende Partnerschaft zurückblicken. So kooperierten die beiden Unternehmen bereits erfolgreich u.a. bei der Entwicklung von 5G New Radio (NR) bis zur Marktreife. Nun verspricht sich insbesondere Samsung von der Zusammenarbeit mit Keysight, deutliche Fortschritte bei seinem 6G-Plan, künstliche Intelligenz mit Kommunikationstechnologie in Software-Lösungen zu implementieren.

Keysight erwartet von dem Projekt, eine deutliche Zunahme von drahtlosen Strukturen, die Konnektivität für unterschiedliche Netze bereitstellt. Durch die Kooperation mit Samsung erhofft man sich, eine Verbesserung der bisherigen Testlösungen. Sie sollen letztlich in die die Herstellung unterschiedlicher Produkte für den kommenden 6G-Standard münden.