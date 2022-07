anacision: Einsatzfertige SaaS-KI-Lösungen für autonome Produktionsprozesse

anacision gewinnt erfolgreichen Chief Revenue Officer für sich

anacision erreicht die nächste Wachstumsstufe und gewinnt Dr. Christian Scherrer, einen hochkarätigen KI- und SaaS-Experten als Chief Revenue Officer (CRO), für das Expertenteam des Karlsruher Unternehmens.Um die Geschäftsentwicklung weiter voranzubringen, verstärkt anacision das Management-Team. So konnte anacision Dr. Christian Scherrer gewinnen. Der KI- und SaaS-Experte ist nun als Chief Revenue Officer (CRO) bei anacision tätig. Zuvor war Scherrer als Director im Product Management bei dem Software-Unternehmen Blue Younder, Inc tätig und war dort für ein internationales Wachstum eines KI-basierten SaaS-Produkts für das Supply Chain Management verantwortlich. „Ich freue mich auf die Kooperation mit Christian Scherrer und auf die Zukunft, die uns bevorsteht. Wir kommen vom Data Science-Consulting, hoch spezialisiert auf KI und wandeln uns immer mehr in ein SaaS-Unternehmen mit einem KI-Softwareportfolio.“, freut sich Rico Knapper.Das Künstliche Intelligenz (KI)- & Data Science-Unternehmen anacision kann auf eine ganze Reihe an Erfolgen zurückblicken. Mit ersten Kunden aus der Industrie konnte anacision innovative einsatzfertige SaaS-KI-Lösungen für autonome Produktionsprozesse weiter ausbauen. In den vergangenen Jahren gab es bereits immer mehr Disruptionen bei den Lieferketten. Dadurch sind die Risiken für die Wirtschaft stark gewachsen. Der Schlüssel, um dieses Problem zu lösen, liegt in hoher Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Allerdings birgt die Logistik ein hohes Maß an Komplexität und Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Daher ist eine KI-gestützte Technologie die einzig sinnvolle Möglichkeit, die Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Laut einer IT-Trend Studie von Capgemini setzt mittlerweile mehr als ein Drittel, 35,5 Prozent, der Industrieunternehmen auf KI-Lösungen für den Fertigungsalltag. Prozessentscheidungen können durch gezielte Daten der Maschinen in der Produktion schnell und automatisch getroffen und direkt umgesetzt werden. Das steigert die Reaktionsfähigkeit und die Effizienz der Produktion enorm. Für diese Lösung ist leicht integrierbare und schnell einsatzfertige KI-Software gefragter als je zuvor. Das Karlsruher Unternehmen anacision baut die Entwicklung von einsatzfertigen SaaS-Lösungen für autonome Produktionsprozesse weiter aus. Angetrieben wird der Prozess durch Erfolge bei den Kunden und eine hohe Nachfrage nach neuster KI-Software. „Früher als Wissenschaft betrachtet, hat sich KI in der Wahrnehmung stark gewandelt. Viele Unternehmen haben inzwischen eigene Erfahrungen damit gesammelt und ursprünglich gehypte Themen sind plötzlich Normalität. Gefragt sind daher vor allem KI-Produkte mit einem quantifizierbaren Nutzen und einfacher Integrierbarkeit.“, erklärt Rico Knapper, Geschäftsführer bei anacision. Industrieunternehmen haben täglich mit Unsicherheiten zu kämpfen. Etwa mit einer begrenzten Materialverfügbarkeit oder Maschinenausfällen. Die intelligente Software von anacision stellt die Reaktionsfähigkeit von Unternehmen sicher. Gleichzeitig liefert sie eine echte, praxistaugliche Lösung für alle Herausforderungen. anacision fokussiert sich bei KI-Lösungen auf zwei Produkte.Das Produkt anacision PLANNING ist eine ganzheitliche Planungslösung für die Produktion. Die Software nutzt dabei die neusten IoT- und KI-Technologien. So können Industrieunternehmen nie dagewesene Optimierungspotenziale erreichen. Innerhalb weniger Sekunden können mit anacision PLANNING effiziente Produktionspläne berechnet werden. Diese optimieren die Produktion auch mit begrenzten Kapazitäten wie Material, Maschinen oder Personal, Rüstzeiten, Durchlaufzeiten und unter Termineinhaltung. Plandaten und Produktionsfortschritt können dabei immer abgeglichen werden, um bei Abweichungen die Optimierung aktuell zu halten.anacision MACHINE HEALTH ist das zweite Produkt, auf das sich anacision fokussiert. Die Software berechnet konstant und in Echtzeit einen KI-basierten Gesundheitsindex für die Maschinen, Anlagen und einzelne Bauteile. Sollte der Index sinken, erkennt die KI-Software fortschreitenden Verschleiß und kritische Zustände automatisch und alarmiert Zuständige sofort im Detail über die auftretenden Problematiken. Das verhindert ungeplante Ausfälle, lange Wartungsarbeiten und teuren Stillstand in der Produktion.