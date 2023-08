ifm setzt auf Smart Building Kompetenz von Sentinum

Sentinums Fachwissen wird in die technologischen und visionären Ziele von ifm integriert, um gemeinsam Smart Cities und Smart Buildings zu gestalten.



ifms Stärkung im Smart Building Bereich dank Sentinum

Seit der Übernahme im Mai dieses Jahres ist Sentinum GmbH, ein aufstrebendes Start-up aus Nürnberg, eine hundertprozentige Tochter der ifm group services GmbH und damit eng in die Strukturen der ifm-Unternehmensgruppe eingebunden. Ihre Kernkompetenz in der Entwicklung und im Verkauf von Funksensoren hat Sentinum insbesondere im Kontext von Smart City und Smart Building Anwendungen zu einem bekannten Namen gemacht. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Bereitstellung eines Radarsensors für ein Hochwasser-Frühwarnsystem. Die Kooperation mit Spekter ermöglicht es Sentinum, Städten und Gemeinden frühzeitig auf drohende Hochwassergefahren hinzuweisen und Anwohner rechtzeitig zu schützen.

Aufbruch in neue Ära: Sentinums Synergie mit ifm

Neben den Gründern zählen ein festangestellter Mitarbeiter sowie elf engagierte Studenten zum Team von Sentinum. Der Standortwechsel in die Räumlichkeiten der ifm solutions GmbH in Fürth ist ein strategischer Schritt. Hier wird Sentinum seine Aktivitäten im Bereich der Vorentwicklung ausbauen und Marktprototypen erstellen. Die Beibehaltung der Sentinum-Marke im Bereich Smart City zeigt das klare Engagement für die Gestaltung fortschrittlicher Lösungen im Bereich urbanes Leben und Gebäude.

Dr. Alexander Kahlig wurde in die Geschäftsführung von Sentinum berufen, um die Integration des Unternehmens in die ifm-Gruppe zu steuern und als Bindeglied zwischen den beiden Entitäten zu fungieren. Seine umfangreiche Fachkompetenz in den Bereichen kabellose Sensoren, Energieverbrauch, Batteriebetrieb, Energy Harvesting und verschiedene Funktechnologien wird eingebracht. Dr. Kahlig drückt seine Zuversicht aus: "Sentinum besitzt erhebliches Potenzial, insbesondere im Bereich kabelloser Sensoren und verwandter Technologien. Unsere langjährige Zusammenarbeit stärkt meine Überzeugung, dass ifm die nächsten Schritte in der Funksensor-Entwicklung erfolgreich umsetzen wird.

Rückmeldungen der Akteure: Innovationsmeilenstein in Betrachtung

Manuel Hart, einer der Urheber von Sentinum, hebt die Relevanz der Übernahme hervor: "Die Einbindung in einen renommierten Konzern markiert einen entscheidenden Wendepunkt für uns. Die Kooperation mit ifm eröffnet uns Zugang zu Prozessen und Ressourcen, die für ein Start-up bisher unerreichbar waren. Neben Expertise in Bereichen wie Zulassung, Einkauf und Produktion erweisen sich auch alltägliche Ratschläge von Juristen oder Finanzexperten als von unschätzbarem Wert.

Innovationszentrum: ifm-Unternehmensgruppe als Motor für Zusammenarbeit

Seit ihrer Gründung im Jahr 1969 hat die ifm-Unternehmensgruppe eine bedeutende Rolle im Bereich der Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik eingenommen. Weltweit tätig, entwickelt, produziert und vertreibt ifm hochmoderne Sensoren, Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle Automatisierung. Zudem bietet das Unternehmen wegweisende SAP-basierte Lösungen an, um eine reibungslose Integration von Supply Chain Management und Shop Floor zu ermöglichen.

ifm ist ein Vorreiter im Bereich Industrie 4.0 und setzt auf umfassende Lösungen zur Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette - von Sensoren bis hin zum ERP-System. Die in zweiter Generation familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe mit über 8.700 Mitarbeitern steht für Innovationskraft und weltweite Präsenz. Die Kombination von Konzernstruktur und mittelständischer Flexibilität ermöglicht eine außergewöhnliche Kundennähe.

Zukunft wird durch Synergieeffekte smarter gestaltet

Die Übernahme von Sentinum durch ifm ebnet den Weg für eine vielversprechende Zukunft. Die Fachkompetenz von Sentinum im Bereich Funksensoren, kombiniert mit ifms langjähriger Innovationsgeschichte, verspricht wegweisende Lösungen für Smart City und Smart Building Anwendungen. Durch den symbiotischen Zusammenfluss von Technologie, Know-how und Visionen werden Städte und Gebäude nicht nur effizienter und sicherer, sondern auch nachhaltiger gestaltet. Diese Partnerschaft trägt zweifellos zur technologischen Weiterentwicklung und zum Fortschritt in diesen Schlüsselbereichen bei.