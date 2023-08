Marposs EMO 2023: Von Werkstück bis Betriebsübersicht

Marposs stellt auf der EMO 2023 wegweisende Lösungen vor, die die Fertigungsmesstechnik und Produktionsüberwachung revolutionieren. Dieser Paradigmenwechsel in der Industrie wird durch innovative Ansätze ermöglicht. Marposs präsentiert fortschrittliche Technologien, die die Fertigungsprozesse optimieren und eine höhere Präzision sowie Effizienz in der Produktion gewährleisten.



Marposs: Wegbereiter für Effizienz in der Fertigungsindustrie

Die bevorstehende Fabrik der Zukunft wird von Marposs auf der EMO 2023 mit innovativen Lösungen vorgestellt. Als Wegbereiter in der Fertigungs- und Messtechnik präsentiert das Unternehmen eine umfassende Palette an ganzheitlichen Lösungen. Diese Lösungen berücksichtigen nicht nur die Präzisionsanforderungen einzelner Werkstücke, sondern erstrecken sich auch auf die Maschinen und die gesamte Fertigung. In einer Zeit, in der Präzision und Effizienz von entscheidender Bedeutung sind, übernimmt Marposs mit seinen fortschrittlichen Mess- und Überwachungssystemen eine Schlüsselrolle bei der Steigerung von Produktivität, Qualität und Kostenoptimierung.

Präzisionsstart: Perfekte Werkstücke von Anfang an sichern

Marposs gestaltet Fertigungspräzision neu. Bereits vor Produktionsbeginn sind ihre wegweisenden Lösungen spürbar. Das innovative visuelle Werkzeugmessgerät VTS SF-45 Compact ermöglicht eine nie dagewesene Flexibilität und ist für unterschiedlichste Werkzeuggrößen sowie Maschinentypen geeignet. Von Werkzeugeinstellung über Teilemessung bis Prozesskontrolle eröffnen sich vielfältige Einsatzfelder. Das Marposs Ultra Probing System ergänzt diese Innovationen und optimiert den Fertigungsprozess mit Ultrabreitband-Technologie.

Die intelligente, vollautomatische Überwachung stellt hier einen entscheidenden Faktor dar. Moderne Überwachungs- und Erkennungssysteme erkennen Abweichungen unmittelbar und passen den Produktionsprozess kontinuierlich an. Diese innovative Überwachung minimiert nicht nur unerwünschte Produktionsunterbrechungen und Kollisionen, sondern optimiert auch die Bearbeitung, was die Effizienz erhöht. Als Resultat steigt die Produktivität, während gleichzeitig das Personal entlastet wird. Über verschiedene Produktionslinien hinweg gewährleistet dieser Ansatz eine konstante Bearbeitungsqualität über längere Zeiträume hinweg und reduziert signifikant Ausschuss.

Maximale Zuverlässigkeit: Präventive Maßnahmen zur Maschinenwartung

Die Wahrung des Maschinenzustands steht bei Marposs im Zentrum. Ihre Lösungen zielen darauf ab, Schäden zu verhindern und die Maschinenlebensdauer zu maximieren. Diese Systeme identifizieren nicht nur tendenzielle Planabweichungen, sondern sichern auch die Präzision und Qualität der Maschinenbewegungen durch regelmäßige Inspektionen.

Die Überwachungs- und Messsysteme übertreffen die konventionelle Maschinenüberwachung. Sie analysieren den Zustand der Maschine genau und geben rechtzeitig Hinweise auf erforderliche Reparaturen, wodurch die Beschaffung der benötigten Ersatzteile optimiert wird. Neben der Überwachung von Spindeln und Achsen sind weitere Bauelemente in den Fokus der Präzisionsüberwachung rückbar.

Unzureichende Maschinenzustände und Komponentenausfälle beeinträchtigen die Produktion durch mangelhafte Produkte und Ausfallzeiten. Zielgerichtete Wartung drosselt Kosten. Bei Schäden unterbindet das System sofort den Betrieb und minimiert darauf aufbauende Schäden und Stillstände.

Smart Factory 4.0: Optimierung der gesamten Produktion

Die Analytik-Plattform von Marposs macht die Smart Factory-Vision zur Realität. Sie erfasst Echtzeitdaten verschiedenster Betriebsparameter, um eine kontinuierliche Produktionsoptimierung zu ermöglichen. Die Tools der Factory 4.0 setzen Benchmarks und identifizieren Verbesserungspotenziale - sei es bei NC-Bearbeitungsprogrammen, Werkzeugeinstellungen oder dem Stromverbrauch. Die präzise Analyse auf operativer Ebene hilft, Faktoren zu erkennen, die die Produktivität beeinträchtigen.

Bei der EMO 2023 enthüllt Marposs mit Stolz die neueste Ausführung ihrer Smart Factory-Software, C-THRU 4.0. Diese Suite, die auf webbasierte Anwendung setzt und Nutzerfreundlichkeit betont, ist in fünf Module unterteilt, die jeweils spezifische operative Aspekte adressieren. Dieser Schritt unterstreicht eindrucksvoll Marposs' Verpflichtung, eine vernetzte, effiziente und zukunftsgerichtete Fertigungslandschaft zu gestalten.

Gestaltung der Fertigungszukunft: Visionen werden Realität

Die EMO 2023 markiert einen Wendepunkt in der Fertigungsindustrie, dank der Innovationskraft von Marposs. Vom präzisen Werkzeugmanagement bis zur umfassenden Produktionsanalyse präsentiert das Unternehmen wegweisende Lösungen. Marposs treibt die Produktivitätssteigerung, Qualitätssicherung und Kostenoptimierung voran. Diese Innovationen setzen den Kurs für eine transformative Zukunft und etablieren Marposs als Vorreiter auf dem Weg zur Smart Factory 4.0.