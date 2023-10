Wireless IoT Tomorrow 2023: Actility und M2M Germany präsentieren LoRaWAN-Vorteile

Actility und M2M Germany präsentieren auf der WIOT 2023 ihre gemeinsamen Lösungen für verschiedene Branchen. Insbesondere werden die Vorteile der LoRaWAN-Technologie in smarten Gebäuden, smarten Städten, Versorgungsbetrieben, industriellen IoT-Anwendungen und intelligenter Landwirtschaft hervorgehoben. M2M Germany agiert dabei als Distributor und Systemintegrator, der Actilitys Konnektivitätsplattform und Geräte zusammenführt, um maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen für Kunden anzubieten. Die Expertise von M2M Germany gewährleistet eine nahtlose Integration und Anpassung der Lösungen an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden.



Actility und M2M Germany präsentieren gemeinsame Angebote und Vorteile der LoRaWAN-Technologie auf der WIOT 2023

Die WIOT 2023 wird eine einzigartige Plattform bieten, auf der Actility und M2M Germany ihre innovativen Lösungen für verschiedene Branchen präsentieren. Dabei werden sie insbesondere die Vorteile der LoRaWAN-Technologie in Bereichen wie smarte Gebäude, smarte Städte, Versorgungsbetriebe, industrielle IoT und intelligente Landwirtschaft hervorheben. Mit ihren gemeinsamen Angeboten ermöglichen sie Unternehmen, von zuverlässiger und sicherer Datenübertragung sowie effizientem Asset-Management zu profitieren und ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

M2M Germany ist ein Distributor und Systemintegrator, der die Konnektivitätsplattform und Geräte von Actility kombiniert, um maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen für Kunden anzubieten. Dank ihrer umfangreichen Expertise gewährleistet M2M Germany eine reibungslose Integration und Anpassung der Lösungen, um den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.

Zuverlässiges und sicheres Management von LPWAN-Netzwerken

Als führender Anbieter von LPWAN-Kernnetzwerkinfrastruktur stellt Actility eine zuverlässige und sichere Plattform bereit, die Versorgungsunternehmen und Energieanbietern dabei hilft, ihre Vermögenswerte in Echtzeit zu überwachen. Die Plattform ermöglicht das effiziente Management von LoRaWAN-Netzwerken, Geräten und Datenflüssen, was eine zuverlässige und sichere Datenübertragung gewährleistet. Durch die Nutzung von Actilitys Lösungen können Versorgungsunternehmen und Energieanbieter ihre Betriebsabläufe optimieren und eine effektive Überwachung ihrer Vermögenswerte sicherstellen.

Actility hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet der Dinge weltweit zugänglich zu machen. Durch ihre effiziente und sichere Datenübertragung und Sensorverwaltung ermöglichen sie es Städten, Bürgern, Industrien und Gemeinschaften, vernetzt zu sein und ihre Aktivitäten, Branchen und Prozesse zu transformieren. Mit ihrer ThingPark-Plattform haben sie eine führende Rolle im Bereich LPWAN eingenommen und verwalten derzeit mehr als 40.000 Basisstationen in über 50 Ländern und auf verschiedenen Kontinenten.

Actility: Pionier im Bereich LPWAN-Technologie

Actility, als Gründungsmitglied der LoRa Alliance, spielt eine führende Rolle in der Entwicklung und Implementierung von LPWAN-Technologie. Die langjährige Erfahrung und Expertise des Unternehmens machen es zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach zuverlässigen und sicheren Lösungen für ihr IoT-Projekt sind. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der LoRa Alliance trägt Actility maßgeblich zur Weiterentwicklung und Standardisierung der LPWAN-Technologie bei und ermöglicht somit die effiziente Vernetzung von Geräten und die Übertragung großer Datenmengen über große Entfernungen.

Gemeinsame Lösungen für verschiedene Branchen: Vorteile von Actility und M2M Germany

Die Zusammenarbeit zwischen Actility und M2M Germany eröffnet Unternehmen in verschiedenen Branchen zahlreiche Vorteile. Dank der Nutzung der LoRaWAN-Technologie können smarte Gebäude, smarte Städte, Versorgungsbetriebe, industrielle IoT und intelligente Landwirtschaft von zuverlässiger und sicherer Datenübertragung sowie effizientem Asset-Management profitieren. Durch die nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jedes Kunden gewährleisten Actility und M2M Germany eine optimale Lösung. Mit ihrer führenden Position im Bereich LPWAN und ihrem globalen Netzwerk tragen sie dazu bei, IoT-Technologien weltweit voranzutreiben und deren Vorteile für Städte, Bürger, Industrien und Gemeinschaften zu maximieren.