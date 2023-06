Studium der Robotik: Heute für die technologische Welt der Zukunft studieren

Auch sie schließen mit dem Bachelor of Engineering ab und sind in den Unternehmen als Fachkräfte gefragt.

Mindestens ein Semester wird in einem Unternehmen verbracht, wo bei praktischen Anwendungen das nötige Rüstzeug für die spätere Arbeit als Ingenieur für Robotik erworben wird.

Sie werden damit zu Allroundern und haben Einblick in die verschiedenen Fachbereiche. In den ersten Semestern geht es daher um die Grundlagen, die neben den genannten Fächern auch aus den Bereichen Werkstoffkunde und Physik erworben werden müssen.

So lange dauert das Studium der Robotik

Um den Bachelor of Engineering zu erwerben, ist ein Studium mit sechs bis sieben Semestern Länge nötig. Hinzu kommt das Praxissemester, das in einem Unternehmen der eigenen Wahl ausgeübt wird. An der Fernhochschule dauert das Studium zwischen 42 und 72 Monaten, abhängig vom täglichen zeitlichen Aufwand und von der gewählten Studienart (Teilzeit oder Vollzeit). Nach dem Ablegen des Bachelors kann ein Master angehängt werden, dieser dauert noch einmal drei bis vier Semester. Insgesamt ist damit eine Studiendauer von zehn Semestern üblich.

Wer Robotik studieren möchte, kann dies neben der erwähnten Fernhochschule auch an verschiedenen Universitäten im Präsenzstudium machen. Zur Wahl stehen hier beispielsweise die Studiengänge:

Robotik

Humanoide Robotik

Mechatronik – Robotik und Automatisierung

Robotics and Intelligent Systems

Neurorobotik

Automation and Robotics

Wie sich an der Vielzahl der Studiengänge unschwer erkennen lässt, gibt es nicht „das eine“ Studium der Robotik. Grund dafür ist, dass diese kein separates Feld ist, sondern an die klassischen Ingenieurwissenschaften anknüpft. Informatik und Elektrotechnik bieten als Fachbereiche unzählige Verbindungspunkte zur Robotik. Die meisten Hochschulen bieten daher auch keine separaten Studiengänge zur Robotik an, sondern offerieren diesen Bereich als Vertiefungsrichtung, wobei besonderes Augenmerk auf den fachübergreifenden Studiengängen liegt.