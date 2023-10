Mako Flow: Die Plattformlösung für Messstellenbetreiber

Die metering days in Fulda, der führende Branchentreff für Unternehmen aus dem Bereich des Smart Meterings, finden am 17. und 18. Oktober statt. Auch die Mako365 GmbH aus Mannheim, ein Full-Service-Dienstleister für energiewirtschaftliche Prozesse und Marktkommunikation, wird auf dem Kongress vertreten sein. Im Fokus des Messeauftritts steht die Plattformlösung Mako Flow, die speziell für Messstellenbetreiber entwickelt wurde. Mako Flow ermöglicht diesen Betreibern den sicheren Zugang zu Energiedaten aller Sparten und erleichtert die Integration neuer Anforderungen des Energiemarkts.



Mako365 präsentiert innovative Lösungen für Messstellenbetreiber

Auf den metering days am 17. und 18. Oktober 2023 in Fulda richtet Mako365 seinen Fokus vor allem auf die Zielgruppe der Messstellenbetreiber. Dabei werden insbesondere die Funktionen der energiewirtschaftlichen Datenplattform Mako Flow für das AS4-EDI-Gateway und als Lösung für modernes Smart Metering hervorgehoben. Mako Flow ermöglicht den Messstellenbetreibern einen sicheren Zugang zu Energiedaten und unterstützt sie im Ende-zu-Ende-Betrieb. Die Plattform kann als eigenständige Software neben bestehenden Systemen eingesetzt werden und bietet zahlreiche Vorteile, wie eine einfache Implementierung und Wartung.

Die Plattformlösung Mako Flow von Mako365 ermöglicht es, Energiedaten aller Sparten, einschließlich des regulierten Bereichs, sicher zugänglich zu machen. Die Vision des Unternehmens ist es, eine umfassende Lösung für Messstellenbetreiber in Deutschland bereitzustellen. Durch die erfolgreiche Etablierung des ESA-Produkts als marktführende Lösung für Datenabruf und Smart-Meter-PKI ist Mako365 bestrebt, den Bedürfnissen des Energiemarkts gerecht zu werden und komplexe Marktanforderungen automatisiert zu bearbeiten.

Mako Flow: Eine mehrspartenfähige Lösung für Messstellenbetreiber

Die plattformübergreifende Lösung Mako Flow bietet umfassende Unterstützung für Messstellenbetreiber im gesamten Betriebsablauf. Durch die Integration moderner Schnittstellen kann Mako Flow problemlos als eigenständige Software neben vorhandenen Systemen für andere Marktrollen eingesetzt werden. Die Bereitstellung als Software-as-a-Service (SaaS) minimiert den Implementierungs- und Wartungsaufwand erheblich, was zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung für die Messstellenbetreiber führt.

Mako365 revolutioniert Energiedatenabruf für Unternehmen

Mako365 ist ein führendes Unternehmen in der Energiewirtschaft, das durch seine innovative Plattformlösung den Energiedatenabruf bei allen Messstellenbetreibern in Deutschland ermöglicht. Mit einem starken Fokus auf Innovation und technologischem Fortschritt strebt Mako365 danach, breit gefächerte Datenräume auf europäischer Ebene zu entwickeln und die Integration von Energiedaten in weiteren europäischen Märkten vorzubereiten. Dieser Ansatz ermöglicht es Energieserviceanbietern, effizient und sicher auf Energiedaten zuzugreifen und ihre Prozesse zu optimieren.

Umfangreiches Programm und zahlreiche Aussteller auf Energiewirtschafts-Kongress

Der Energiewirtschafts-Kongress der metering days bietet ein vielfältiges Programm mit rund 50 Vorträgen und sechs Round Table Diskussionen. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen und Trends in der Energiewirtschaft zu informieren und sich auszutauschen. Mit etwa 700 erwarteten Teilnehmern und rund 70 Ausstellern ist der Kongress eine bedeutende Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen.

Im Rahmen des Kongresses der metering days wird Philipp Nagel, Geschäftsführer von Mako365, einen Vortrag über die Funktionalitäten der Plattformlösung Mako Flow halten. Der Vortrag mit dem Titel "Entspannt in die nächste Formatumstellung - Mako Flow als Autopilot für Ihren MSB" wird die Einfachheit und Effizienz der Lösung in den Fokus stellen. Mako365 gewährleistet, dass neue Anforderungen des Energiemarkts sofort umgesetzt werden können und komplexe Marktanforderungen mit dem Tool automatisiert abgewickelt werden.

Mako Flow: Die Plattformlösung für Messstellenbetreiber

