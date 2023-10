JYL-Tech: Revolutionäre Lösung für RFID auf Metalloberflächen

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label ist eine innovative Lösung für die Markierung von Metallgegenständen und -oberflächen sowie herkömmlichen Nicht-Metallgegenständen. Es überwindet die Herausforderungen herkömmlicher RFID-Tags auf Metalloberflächen, die oft eine geringere Lesereichweite oder sogar Unlesbarkeit aufweisen. Das Label kombiniert eine flexible Anti-Metall-Ferrit-Schicht mit einem optimierten Antennendesign, was zu außergewöhnlicher Leistung führt. Es ist dünn und flexibel, lässt sich leicht vor Ort bedrucken und bietet eine erweiterte Lesereichweite von bis zu 8 Metern auf Metalloberflächen. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich IT-Asset-Management, Bestandsmanagement, Herstellung von Industriepipelines und Logistikmanagement.



Revolutionäre Lösung für RFID auf Metalloberflächen

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label ist eine innovative Lösung, die sowohl Metallgegenstände als auch Nicht-Metallgegenstände effektiv markieren kann. Durch die Kombination einer flexiblen Anti-Metall-Ferrit-Schicht mit einem optimierten Antennendesign erzielt es eine außergewöhnliche Leistung. Es kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden und gewährleistet eine ausgewogene Lesedistanz, unabhängig von der Oberfläche, auf der es angebracht wird.

Revolutionäre Lösung für RFID-Tagging auf Metall

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label ist ein bemerkenswert dünnes Etikett mit einer Dicke von weniger als 1,2 mm, das speziell für den Druck von RFID-Asset-Tags vor Ort entwickelt wurde. Es kann problemlos mit gängigen RFID-Druckern wie dem SATO CL4NX und dem Toshiba SX-5 verwendet werden, um einen reibungslosen Druck und eine einfache Codierung zu gewährleisten. Mit dieser zuverlässigen Lösung können Unternehmen ihre RFID-Markierungseffizienz verbessern.

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label ist eine innovative Lösung für die Markierung von Metallgegenständen und -oberflächen. Es ist weich und flexibel, sodass es sich perfekt für flache oder leicht gebogene Metallflächen eignet. Mit einer leichten Bauweise, Flexibilität und Druckbarkeit bietet es eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen RFID-Hartmetall-Tags. Unternehmen können ihre Effizienz steigern und ihre Betriebsabläufe optimieren, indem sie das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label verwenden.

Revolutionäre RFID-Leistung auf Metalloberflächen erreicht

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label bietet eine außergewöhnliche RFID-Leistung auf Metalloberflächen. Mit seinem ultrakleinen und ultradünnen Design von nur 1 mm ist es kompatibel mit Thermotransferdruck und ermöglicht eine einfache und präzise Kennzeichnung. Die Flexibilität des Labels ermöglicht es, sich an gekrümmte Oberflächen anzupassen, was eine breite Anwendungspalette ermöglicht. Nachdem es auf Metall angebracht wurde, bietet das Label eine erweiterte Lesereichweite von bis zu 8 Metern, was eine effiziente Datenerfassung ermöglicht. Das Label erfüllt zudem die FCC- und ETSI-Frequenzstandards und bietet IP68-Schutz für Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Effizientes RFID-Tagging für IT-Asset-Management und medizinische Einrichtungen

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label bietet eine innovative Lösung für das effiziente IT-Asset-Management in medizinischen Einrichtungen. Es ermöglicht die einfache Identifizierung und Verfolgung von IT-Geräten auf Metalloberflächen. Durch die Anbringung des Labels können Unternehmen ihre Bestandsverwaltung optimieren und den Überblick über ihre IT-Assets behalten.

Revolutionäre Lösung: RFID-Tagging auf Metalloberflächen optimiert

Das JYL-Tech Flexible Printable On-Metal RFID Label revolutioniert das Tagging von RFID auf Metalloberflächen. Dank seiner außergewöhnlichen Leistung und bemerkenswerten Dünne ist es die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Es ermöglicht eine effiziente Datenerfassung und bietet eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen RFID-Hartmetall-Tags. Unternehmen können mit diesem Label ihre Effizienz steigern und ihre Betriebsabläufe optimieren. Es ist flexibel und kann sich an gekrümmte Oberflächen anpassen, was seine Vielseitigkeit erhöht.