Evety begleitet ENERVIE Vernetzt bei Wasserstoff-Umstellung

Während die Energiewende voranschreitet, erleben wir gravierende Veränderungen in der Energieversorgung. Ein entscheidender Schritt ist der Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigen Alternativen. Das Projekt von evety und ENERVIE Vernetzt zur Vorbereitung der Umstellung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoffbetrieb zeigt vorbildlich die fortschrittliche Ausrichtung in dieser Transformation.



ENERVIE untersucht Wasserstoffeinsatz für Haushaltsversorgung in Pilotprojekt

Im Fokus eines Pilotprojekts von ENERVIE Vernetzt steht die potenzielle Nutzung von Wasserstoff zur Versorgung von privaten Haushalten. Die Untersuchung beleuchtet ausführlich die Optionen zur Umstellung eines 3.060 Meter langen Ortsnetzes, das 147 Gashausanschlüsse und eine Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) mit Druckreduzierung von 400 mbar auf 50 mbar umfasst.

Von fossilen zu erneuerbaren Energien: Erdgasnetz wird Wasserstoffnetz

Die Hauptzielsetzung dieses Projekts ist es, den Weg für die Einführung von klimaneutralem Gas zu bahnen. Entsprechend dem deutschen Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP) sollen die Erdgas-Verteilnetze bis spätestens 2040 in der Lage sein, klimaneutrale Gase zu befördern. Dies erfordert eine umfassende Neugestaltung der aktuellen Infrastruktur. Die intensive Kooperation von evety und ENERVIE Vernetzt setzt genau an diesem Punkt an, indem sie gezielt einen ausgewählten Abschnitt des Erdgas-Verteilnetzes für den Wasserstoffbetrieb vorbereiten.

Blick nach Vorn: Umfassendes Modell für zukünftige Planung

Ein durchdachtes Planungskonzept bildet das Fundament für den Erfolg dieses Projekts. Evety hat ein umfassendes Vorgehensmodell entwickelt, das alle Aspekte der Umstellung berücksichtigt. Angefangen bei der Identifizierung der Anforderungen bis zur Erstellung einer klaren Roadmap werden sämtliche Schritte präzise durchdacht und umgesetzt. Dieses Modell steht nicht nur ENERVIE Vernetzt für die spezifische Umstellung zur Verfügung, sondern es kann auch anderen Gasnetzbetreibern als wertvoller Leitfaden dienen, die den Wechsel zu Wasserstoff in Betracht ziehen.

Fachgerechte Bewertung: Materialien und Funktionsweise genau überprüft

Die Anpassung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoff bringt die Herausforderung mit sich, die technische Eignung der bestehenden Infrastruktur zu beurteilen. Evety hat diese Herausforderung erfolgreich gemeistert, indem es eine umfangreiche Bewertung durchführte, die Materialien, Funktionalität und Zustand der Komponenten einschließt. Diese Bewertung wurde unter Berücksichtigung der deutschen Gesetze und Normen für Gas- und Elektrizitätsversorgung durchgeführt. Fachkundige Experten vor Ort haben die Bewertung validiert und ergänzt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Wasserstoff-Netz genehmigt: TÜV SÜD gibt grünes Licht

Eine umfassende Prüfung der getroffenen Bewertungen und Planungen wurde von TÜV SÜD durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie höchsten Standards genügen. Die klare Bestätigung zeigt, dass sowohl die technische Sicherheit als auch die Vorgehensweise optimal auf die bevorstehende Umstellung des Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoff abgestimmt sind. Das Gütesiegel von TÜV SÜD unterstreicht überzeugend die Realisierbarkeit einer zukunftsfähigen Wasserstoffinfrastruktur.

Erfolgskurs abgesteckt: Roadmap für die zukünftige Energiewende

Die Partnerschaft von evety und ENERVIE Vernetzt geht über die Bewertung hinaus. Der nächste Schritt beinhaltet die Entwicklung einer umfassenden Roadmap, die den Übergang des gesamten Verteilnetzes von Erdgas auf Wasserstoff plant. Dabei werden sowohl technische als auch finanzielle Gesichtspunkte berücksichtigt, um die Grundlage für eine erfolgreiche Umstellung zu schaffen.

Anhaltender Erfolg: Meilenstein für die Energiewende realisiert

Die Kooperation von evety und ENERVIE Vernetzt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Energiezukunft. Die Vorbereitung und Umstellung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoffbetrieb ist ein wegweisendes Beispiel für Innovationskraft und Entschlossenheit, die für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Durch einen ganzheitlichen Ansatz, technische Exzellenz und die Bestätigung durch TÜV SÜD werden hier die Grundlagen für eine grünere und nachhaltigere Zukunft geschaffen. Dieses Projekt eröffnet neue Möglichkeiten für Gasnetzbetreiber, die ähnliche Schritte in Richtung Wasserstoff erwägen.