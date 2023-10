Wegweisendes Bauprojekt in Harsefeld: Die Smart City

Die Smart City in Harsefeld ist ein wegweisendes Bauprojekt, das Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels und der Urbanisierung bietet. In Zusammenarbeit mit Green Planet Energy und der Gesellschaft für innovatives Bauen entstand eine Ökosiedlung, die zeigt, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann: nachhaltig, energieeffizient und lebenswert.



Innovative Symbiose: Smart City vereint Mensch, Umwelt und Technologie

Die Smart City in Harsefeld ist ein wegweisendes Bauprojekt, das durch die einzigartige Symbiose von Mensch, Umwelt und Technologie eine nachhaltige und lebenswerte Wohn- und Lebensqualität schafft. Mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck nahezu auf Null zu reduzieren, setzt die Smart City neue Maßstäbe im internationalen Städtebau. Die innovative Verbindung von Technik, Umwelt und nachhaltigen Wohnkonzepten macht das Projekt außergewöhnlich und verdient eine genaue Betrachtung.

Effizienzhäuser der Smart City: Nachhaltige Energieoptimierung

Die Effizienzhäuser in der Smart City stellen ein herausragendes Beispiel für den Einsatz modernster Technologien und innovativer Produkte im Bereich der Nachhaltigkeit dar. Durch die energetische Vernetzung der Häuser wird der Energieverbrauch optimiert und die Energieproduktion auf ein neues Level gesteigert. Das Ergebnis ist eine zu 100 % aus erneuerbaren Quellen gewonnene und umwelt- sowie ressourcenschonende Energieversorgung. Das Power Roof, eine Dachkonstruktion mit integrierter Photovoltaikanlage, ist ein serienreifes Beispiel für diese innovative Technologie, die in großem Umfang eingesetzt werden kann.

In der Smart City werden neben den bereits erwähnten Technologien und Produkten auch eine Vielzahl weiterer innovativer Lösungen eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist dabei der Einsatz von recycelten Materialien, wie zum Beispiel bei den Fensterrahmen. Diese bestehen aus wiederverwertetem Material und sind bereits auf dem Markt erhältlich. Durch die Verwendung von recycelten Materialien wird nicht nur Ressourcenverbrauch reduziert, sondern auch ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet.

Smart City setzt mit "Schwamm-City" neue Maßstäbe

Die Smart City in Harsefeld geht mit ihrem Konzept der "Schwamm-City" neue Wege in der Bewältigung von Wasserknappheit und Überschwemmungen. Statt herkömmlicher Kanalisationssysteme wird das Regenwasser direkt vor Ort gespeichert und dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Diese nachhaltige Lösung schützt nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der Bewohner. Durch die eingebauten Zisternen in den Gärten werden die Auswirkungen des Klimawandels abgemildert. Zudem entsteht auf den Gründächern ein angenehmes Mikroklima vor Ort.

Nachhaltige Mobilität: Siedlungseigenes E-Auto reduziert CO2-Ausstoß

In der Smart City steht den Bewohnern ein siedlungseigenes E-Auto zur Verfügung, das mit dem selbstproduzierten Ökostrom der Siedlung betrieben wird. Dadurch wird nicht nur der CO2-Ausstoß reduziert, sondern auch die Mobilitätskosten der Bewohner. Die Smart City bietet somit eine nachhaltige Lösung für eine der größten Umweltbelastungen weltweit - Autos. Zusätzlich kann das E-Auto in einigen Fällen als externer Speicher genutzt werden, indem es überschüssigen Strom ans Haus zurückgibt, wenn Bedarf besteht.

Pilot- und Forschungsprojekt: Die Smart City Harsefeld

Die Smart City in Harsefeld ist ein wegweisendes Pilot- und Forschungsprojekt, das über mehrere Jahre hinweg betreut wird. Das Ziel ist es, Erkenntnisse für zukünftige Bauprojekte zu gewinnen. Die Bewohner der 18 Einfamilienhäuser der Effizienzhaus-Stufe 40 spielen dabei eine aktive Rolle und sind maßgeblich am Projekt beteiligt. Besonders erwähnenswert ist, dass die Häuser vorwiegend von Mitarbeitern der Firma Viebrockhaus bewohnt werden, die durch das Finanzierungsmodell des Mietkaufs die Möglichkeit hatten, Eigentümer der Häuser zu werden.

Ökosiedlung in Harsefeld: Eine nachhaltige Vision für die Zukunft

Die Ökosiedlung in Harsefeld ist ein wegweisendes Projekt, das zeigt, wie unsere Städte in Zukunft nachhaltig und lebenswert gestaltet werden können. Durch die Verbindung von innovativer Technologie und ökologischen Ansätzen entsteht ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur. Das Projekt verdient internationale Aufmerksamkeit, da es Lösungsansätze bietet, die auf globaler Ebene umsetzbar sind. Nur durch solche zukunftsfähigen Projekte können wir den Herausforderungen des Klimawandels und der Urbanisierung effektiv begegnen und eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen sichern.