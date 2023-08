Backup-Daten im Tresor: Wie SEP Security Sicherheit bietet

Im Zeitalter, in dem digitale Daten den Schlüssel zum Erfolg bilden, ist Datensicherheit unverzichtbar. SEP Sesam hat diesen Imperativ erkannt und präsentiert mit SEP Security eine wegweisende Lösung. Diese Technologie schützt Backup-Daten wirksam vor Bedrohungen, sodass Ihre geschäftskritischen Informationen stets verfügbar, geschützt und einsatzbereit sind, um die Kontinuität Ihres Unternehmens sicherzustellen.



Schutz vor Änderungen: SEP Sesam's Immutable Storage Lösung

Die Unveränderlichkeit von Daten stellt einen Grundpfeiler der Datensicherheit dar. Mithilfe von SEP immutable Storage werden Ihre Backup-Daten in einem unveränderlichen Zustand bewahrt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten vor jeglichen Manipulationsversuchen geschützt sind, selbst wenn hochentwickelte Angriffsmethoden eingesetzt werden.

Blockchain trifft Datensicherung: Blocky4sesam setzt Maßstäbe

Blockchain hat bereits in vielfältigen Wirtschaftsbereichen für Aufsehen gesorgt, und nun kommt sie auch in der Datensicherung zum Einsatz - insbesondere durch Blocky4sesam. Diese innovative Lösung nutzt die Blockchain-Technologie, um Backup-Daten in Blöcken zu speichern und zu schützen. So wird nicht nur die Integrität der Daten gestärkt, sondern auch eine transparente und zuverlässige Sicherungsstrategie geschaffen.

Daten fest im Griff: S3 Object Lock Lösung

SEP Sesam hebt sich durch die Einbindung der bewährten S3 Object Lock Technologie ab. Diese Funktion erlaubt es, Backup-Daten in einem unveränderlichen Zustand zu speichern, wodurch sie vor Löschung oder unbefugter Änderung geschützt werden. Selbst bei gezielten Angriffen bleibt die Unversehrtheit Ihrer Daten gewahrt.

Sicherheit für IoT-Daten: SEP Sesam begeistert Enthusiasten

Die zunehmende Prävalenz von IoT-Geräten bringt zahlreiche neue Möglichkeiten, aber auch Sicherheitsrisiken mit sich. Die Antwort darauf lautet SEP Security, eine Lösung, die IoT-Enthusiasten ermöglicht, ihre empfindlichen Daten mühelos zu schützen. Die bewährte Sicherheit von SEP Sesam fügt sich nahtlos in verschiedene Anwendungsbereiche ein, sei es bei der Absicherung von Smart Homes oder in der Welt der industriellen IoT-Anwendungen.

SEP Sesam hebt die Datensicherheit mit SEP Security auf eine neue Stufe. Die Vereinigung von Immutable Storage, Blockchain-Technologie und S3 Object Lock bietet maximalen Schutz vor komplexen Bedrohungen. Diese Innovation ist von Vorteil für Unternehmen mit hohen Ansprüchen an Datensicherung sowie für den wachsenden IoT-Sektor. SEP Security gewährleistet, dass Ihre Backup-Daten heute und in der Zukunft geschützt sind.