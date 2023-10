Handelskonzern Schwarz-Gruppe erweitert mit Schwarz Digits in den digitalen Markt

Um im Cloud-Geschäft mit US-Konzernen wie Amazon zu konkurrieren, plant die Schwarz-Gruppe die Gründung von Schwarz Digits, einer neuen Digitaleinheit, die Cloud-Dienste und IT-Sicherheit anbieten wird.



Neue IT- und Digitalsparte bei Schwarz-Gruppe

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von IT-Lösungen und digitalen Services in einer immer stärker digitalisierten Welt hat die Schwarz-Gruppe eine neue Sparte namens Schwarz Digits ins Leben gerufen. Diese Sparte wird sich mit den Themen IT und Digitales befassen und das bestehende Portfolio der Unternehmen der Schwarz-Gruppe ergänzen.

Um ihr Ökosystem kontinuierlich weiterzuentwickeln, investiert die Schwarz-Gruppe jährlich etwa 8 Milliarden Euro in strategische Projekte, darunter auch die Digitalisierung und IT. Die Ausgründung einer eigenen IT- und Digitalsparte ermöglicht es dem Unternehmen, schneller zu wachsen und sich erfolgreich am Markt zu etablieren.

Schwarz Digits: Sicherheit und Mehrwert für IT-Infrastrukturen

Die Schwarz-Gruppe legt bei der Digitalisierung besonderen Wert auf Souveränität. Aus diesem Grund haben sich die Unternehmen dazu entschieden, dieses Kernthema selbst voranzutreiben und unabhängig von außereuropäischen Anbietern zu sein. Dank der Stärke des größten Händlers Europas können sie ihre eigenen IT-Lösungen entwickeln, wie Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, erklärt.

Mit Schwarz Digits erweitert die Schwarz Gruppe ihr Portfolio um eine neue Sparte, die sich auf die Bereiche Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail Media konzentriert. Als kritischster Kunde testen sie ihre Lösungen anhand ihrer eigenen umfangreichen und komplexen IT-Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie stabil funktionieren und einen echten Mehrwert bieten, bevor sie sie extern anbieten.

Innovation und Wachstum: Schwarz-Gruppe gründet Schwarz Digits

Die wachsende Relevanz digitaler Lösungen hat in den letzten Jahren zu vielversprechenden Geschäftsmodellen innerhalb der Schwarz-Gruppe geführt. Mit der Einführung von Schwarz Digits strebt das Unternehmen danach, die Sichtbarkeit und Skalierbarkeit seiner digitalen Lösungen und Services weiter zu steigern. Die neue Digitaleinheit ermöglicht es der Schwarz-Gruppe, ihre digitalen Angebote und Services noch effektiver am externen Markt anzubieten.

Um im Cloud-Geschäft mit Unternehmen wie Amazon zu konkurrieren, erweitert die Schwarz-Gruppe ihr Geschäftsfeld um die Digitalsparte Schwarz Digits. Diese neue Sparte wird souveräne und verlässliche Lösungen in den Bereichen Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail Media anbieten. Durch die Ausgründung einer eigenen IT- und Digitalsparte kann die Schwarz-Gruppe ihre digitalen Angebote und Services schneller skalieren und sich optimal am Markt positionieren.

Die Schwarz-Gruppe bekräftigt ihr Engagement für die Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern durch Investitionen in die Zukunftstechnologien Deutschlands und die Entwicklung eigener IT-Lösungen. Mit der Einführung von Schwarz Digits wird die Sichtbarkeit und Skalierbarkeit der digitalen Lösungen und Services weiter erhöht, um den Erfolg im digitalen Markt weiter zu steigern.