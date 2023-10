Nahtlose Integration der Daten in GIS-Software mit dem ppm 10xx zero

Der ppm 10xx zero ist das neueste Produkt der ppm GmbH, das auf der diesjährigen Intergeo in Berlin präsentiert wird. Dieser GNSS-Sensor ermöglicht eine präzise Erfassung von Positionsdaten, selbst bei einer Neigung von bis zu 60°. Dank seiner integrierten IMU kann der ppm 10xx zero die Schräglage zuverlässig kompensieren und ermöglicht somit eine genaue Messung in verschiedenen Situationen. Das ergonomische Design und die einfache Bedienung machen den ppm 10xx zero zu einem effizienten Werkzeug für Vermessungstechniker.



Flexibel und präzise: Der GNSS-Sensor ppm 10xx zero

Die ppm GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, die Erfassung von Positionsdaten so leicht wie möglich zu gestalten, ohne dabei auf Genauigkeit verzichten zu müssen. In enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Der neue ppm 10xx zero besticht durch seine einfache Bedienung und einen wettbewerbsfähigen Preis, obwohl er vollständig in Deutschland hergestellt wird.

Mühelos in jeder Ecke messen mit ppm 10xx zero

Mit dem ppm 10xx zero von ppm GmbH können Anwender selbst bei einer Neigung des Messstabes von bis zu 60° Positionsdaten im Zentimeterbereich präzise erfassen. Die integrierte IMU kompensiert die Schräglage des Messstabes zuverlässig, wodurch die Verwendung einer Dosenlibelle zur Überprüfung der lotrechten Stellung überflüssig wird. Dies ermöglicht den Anwendern eine erhöhte Flexibilität, da das Messen in Ecken und anderen Situationen, in denen eine lotrechte Aufstellung des Messstabes nicht möglich ist, problemlos möglich ist.

Leichter Sensor für müheloses Arbeiten

Die ergonomische Gestaltung des Messstabs beim ppm 10xx zero sorgt für eine angenehme Handhabung. Durch die Verwendung einer leichten Helix-Antenne und die Platzierung der schweren Komponenten in der Mitte des Messstabes wird eine Kopflastigkeit vermieden. Mit einem Gewicht von lediglich 170 Gramm ist der Sensor leicht und ermöglicht ein bequemes Arbeiten, ohne dass der Benutzer belastet wird.

Lange Laufzeit und einfache Handhabung ohne Kabelsalat

Der ppm 10xx zero bietet eine einfache Handhabung, da weniger Kabel benötigt werden. Mit dem integrierten Akku kann der Sensor bis zu 15 Stunden lang unabhängig von Stromkabeln betrieben werden. Bei Verwendung des Neigungssensors beträgt die Laufzeit etwa 9 Stunden. Dies ermöglicht eine komfortable und flexible Nutzung des ppm 10xx zero bei der Erfassung von Positionsdaten.

Der ppm 10xx zero ermöglicht eine kabellose Verbindung zum Erfassungsgerät über ein internes Bluetooth Low Energy Modul. Dabei können Anwender jedes Tablet oder Smartphone mit Android Betriebssystem nutzen, um die Positionsdaten zu erfassen. Die ppm GmbH bietet verschiedene passgenaue Halterungen an, um eine einfache und sichere Befestigung des ppm 10xx zero an verschiedenen Geräten zu gewährleisten. Anwender können somit mit ihrer vertrauten Hardware arbeiten und von einer unkomplizierten Bedienung profitieren.

Mehrere Satellitensignale sorgen für präzise Ergebnisse in schwierigen Umgebungen

Der ppm 10xx zero zeichnet sich durch seine hohe Datengenauigkeit aus und ist selbst in schwierigen Messorten wie unter belaubten Bäumen oder in Straßenschluchten zuverlässig. Dies wird durch die Verarbeitung der Signale mehrerer Satellitennavigationssysteme ermöglicht, darunter GPS, GALILEO, BEIDOU und GLONASS. Mit dem ppm 10xx zero erhalten GPS-Enthusiasten und Vermessungstechniker ein innovatives Werkzeug, das präzise Positionsdaten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen erfasst.

Positionsdaten des ppm 10xx zero nahtlos in Softwareumgebung integrieren

Der ppm Commander ermöglicht eine reibungslose Integration der erfassten Positionsdaten des ppm 10xx zero in nahezu jede GIS-Software. Als Bindeglied zwischen den Systemen gewährleistet er eine fehlerfreie Übertragung der Daten ohne Verlust an Genauigkeit. Anwender können somit ihre vorhandene Softwareumgebung nutzen und die Daten des ppm 10xx zero nahtlos integrieren, um ihre Arbeit effizienter und präziser zu gestalten.

Der ppm 10xx zero ist ein GNSS-Sensor, der speziell für GPS-Enthusiasten und Vermessungstechniker entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Fähigkeit zur schrägen Messung und dem ergonomischen Design des Messstabs bietet er eine benutzerfreundliche Bedienung und hohe Genauigkeit. Die kabellose Handhabung ermöglicht ein flexibles Arbeiten ohne lästigen Kabelsalat. Der ppm 10xx zero ist das ideale Werkzeug für präzise Positionsdatenerfassung in verschiedenen Bereichen der Vermessungstechnik.

Durch den ppm Commander können die erfassten Positionsdaten einfach und nahtlos in bestehende Softwareumgebungen integriert werden. Diese nahtlose Integration ermöglicht eine effiziente und genaue Verarbeitung der Daten und eröffnet neue Möglichkeiten in der Vermessungstechnik. Mit dem ppm 10xx zero werden neue Maßstäbe gesetzt und eine zuverlässige Lösung für die präzise Erfassung von Positionsdaten in verschiedenen Anwendungsbereichen geboten.