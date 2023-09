Erlebnis-Lern-Truck: Schüler auf die Arbeitswelt 4.0 vorbereiten

Die fortschreitende Digitalisierung hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche und stellt die Menschen vor neue Herausforderungen. Um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein, ist es wichtig, digitale Kompetenzen zu entwickeln und anzuwenden. Dazu gehören Fähigkeiten wie das Erkennen von Fake News, der Schutz persönlicher Daten im Internet, das Lösen technischer Probleme und die Gestaltung digitaler Inhalte. Die Bildungsinitiative expedition d setzt sich dafür ein, Jugendliche in Baden-Württemberg auf diese Anforderungen vorzubereiten. Im Rahmen des Programms COACHING4FUTURE ist der expedition d-Truck in ganz Baden-Württemberg unterwegs, um Schulen dabei zu unterstützen, ihre Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt 4.0 vorzubereiten.



Digitale Transformation: Jugendliche gestalten mit

Der expedition d-Truck macht an der Handelslehranstalt Bruchsal Station, um den Schülern die Chance zu geben, sich intensiv mit den Herausforderungen der digitalen Transformation in der Industrie auseinanderzusetzen. Ziel ist es, junge Menschen für die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle und Prozesse zu begeistern. Stefan Küpper, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands SÜDWESTMETALL, unterstreicht die Bedeutung dieser Aufgabe.

Kreative Produktentwicklung im expedition d-Truck

Im Rahmen der Rundgänge durch den expedition d-Truck werden den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Coaches Benjamin Wiest und Aurelia Stein digitale Technologien vorgestellt und nähergebracht. Im Anschluss erhalten sie die Aufgabe, ein eigenes innovatives Produkt zu entwickeln, wie zum Beispiel eine Smartphone-App oder einen digitalen OP-Assistenten. Im Erdgeschoss des Trucks befindet sich der "Raum der Technologien", in dem die Jugendlichen die Möglichkeit haben, verschiedene Technologien wie Robotik, Sensorik, Machine Learning, Coding und Virtual Reality kennenzulernen. An den verschiedenen Stationen werden wichtige Details zu diesen Technologien vermittelt und die Schülerinnen und Schüler können praktische Aufgaben lösen sowie Quizfragen beantworten.

Jugendliche entdecken Technologien und Berufe

Im expedition d-Truck haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien zu erweitern. Sie können einen kollaborativen Roboter programmieren und die Lichtanlage im Truck steuern. Darüber hinaus können sie Codes entschlüsseln, Sensoren steuern und in der virtuellen Realität Planeten sortieren. All diese Aktivitäten fördern die Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten der Jugendlichen und bereiten sie auf die digitale Welt vor.

Digitale Welten entdecken: Expedition in 360°

Auf der Plattform www.expedition.digital haben die User die Möglichkeit, das Expeditionsmobil hautnah und detailliert zu erleben. Durch die 360°-Darstellung und die Verwendung von Virtual Reality können die Nutzer das Mobil von innen und außen betrachten und sich so ein umfassendes Bild machen.