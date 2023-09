RWTH Aachen veranstaltet 5. Conference on Impedance-Based Cellular Assays

Vom 4. bis zum 6. September 2023 fand an der renommierten RWTH Aachen die 5. Conference on Impedance-Based Cellular Assays (IBCA) statt. Unter der Leitung von Professor Sven Ingebrandt, Leiter des RWTH-Instituts für Werkstoffe der Elektrotechnik 1, und Professor Joachim Wegener vom Institut für Analytische Chemie der Universität Regensburg wurde diese bedeutende Veranstaltung organisiert. Die Konferenz bot Teilnehmenden aus verschiedenen Teilen der Welt die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien im Bereich der impedanzbasierten zellulären Verfahren auszutauschen.



Internationale Konferenz diskutiert Fortschritte in zellulären Verfahren

Bei der 5. Conference on Impedance-Based Cellular Assays (IBCA) an der RWTH Aachen trafen sich renommierte Experten aus Europa, den USA, Südamerika und Asien, um die neuesten Entwicklungen und Technologien im Bereich der impedanzbasierten zellulären Verfahren zu diskutieren. Diese innovativen Methoden ermöglichen es, das Wachstum menschlicher Zellen durch elektrische Messungen zu verfolgen und haben eine immer größere Bedeutung in der regenerativen Medizin.

Neue Ansätze zur Wiederherstellung verlorener Körperfunktionen

Auf der Konferenz wurden verschiedene Methoden diskutiert, um körperliche Funktionen, die durch Krankheiten oder Verletzungen beeinträchtigt wurden, wiederherzustellen. Durch die genaue Untersuchung des Zellwachstums können Forscherinnen und Forscher neue Therapien entwickeln, um neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer, Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs zu bekämpfen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Neue Erkenntnisse: Arzneimittelwirkung auf Haut, Gehirn, Nerven

Impedanzbasierte zelluläre Assays bieten die Möglichkeit, die biologischen Barriereeigenschaften der Hautzellen, die Blut-Hirn-Schranke und Nervenzellen zu untersuchen. Dadurch können die Auswirkungen von Arzneimitteln auf diese zellulären Barrieren analysiert werden. Diese Erkenntnisse tragen zur gezielten Entwicklung von Medikamenten und Medizinprodukten bei, die spezifisch auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Dies fördert eine effektivere und personalisierte Therapie.

Impedanzbasierte Assays revolutionieren die Therapieentwicklung

Durch die Ergebnisse der Konferenz werden wichtige Fortschritte in der Entwicklung innovativer Therapien und Medizinprodukte erzielt. Die Verwendung von impedanzbasierten zellulären Assays bietet ein enormes Potenzial zur Bekämpfung bisher als unheilbar geltender Krankheiten.

