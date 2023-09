STAFFEL-Projekt führt IoT-Revolution auf NUFAM 2023 an

Im Straßengüterverkehr sehen sich Logistikunternehmen erheblichen Herausforderungen gegenüber. Auf der NUFAM 2023 stellt das STAFFEL-Forschungsprojekt innovative Lösungen vor, die den Lkw-Gütertransport grundlegend umgestalten sollen. Erfahren Sie, wie Künstliche Intelligenz und IoT-Technologie die Zukunft des Güterverkehrs prägen werden.



Die Logistikbranche im Wandel: STAFFEL als Lösung

Die Logistikbranche erlebt derzeit einen beispiellosen Druck. Gründe dafür sind das wachsende Verkehrsaufkommen, hohe Betriebskosten, Umweltauflagen und ein Mangel an qualifiziertem Personal. Das Forschungsprojekt STAFFEL präsentiert eine innovative Lösung in Form einer KI-gestützten Internetplattform für den reibungslosen und effizienten Staffelverkehr.

Kosteneffizienz: Wie Einsparungen erreicht werden können

Die STAFFEL-Plattform verfolgt das Ziel, die Kosten und Zeitaufwände im Bereich des Lkw-Transports erheblich zu minimieren. Dies wird durch eine verbesserte Auslastung der Fahrzeuge, die Vermeidung von Lenkzeitüberschreitungen und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Parkplatzsuchverkehr erreicht. Gleichzeitig liegt ein starker Fokus auf der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer.

Die Evolution des Transportwesens: Staffelverkehr neu interpretiert

Der Staffelverkehr bringt eine Aufteilung langer Transportstrecken in Teilstrecken mit sich, um den Wechsel des Sattelauflegers oder des Frachtführers an festgelegten Übergabepunkten zu ermöglichen. STAFFEL optimiert diese Aufteilung mithilfe von KI-Algorithmen. Durch die Echtzeitkommunikation zwischen Speditionen und Frachtführern werden Routen bedarfsgerecht angepasst, wodurch lange Unterbrechungen und CO2-intensive Parkplatzsuche überflüssig werden. Dies führt zu einer Beschleunigung von Lkw-Transporten um etwa 33%.

Verlader und Transportdienste: Unsere Lösungen im Fokus

Verlader profitieren von beschleunigten, sicheren und umweltfreundlichen Transporten ihrer Güter. Transportunternehmen steigern die Effizienz ihrer Flotten und verbessern die Lebensqualität ihrer Fahrer, die nun die Möglichkeit haben, häufiger in ihrer Heimatstadt zu verweilen.

Sicherheit im Fokus: Vorstellung des "Smart Lock

In der Logistikbranche ist der Schutz von unbeaufsichtigten Trailern von entscheidender Bedeutung. Auf der NUFAM 2023 wird der "Smart Lock" vorgestellt - ein innovatives IoT-Verriegelungssystem, das diese Herausforderung angeht.

Intelligente Trailer-Sicherheit: Schlüssellos und zuverlässig

Der "Smart Lock" von PEM Motion GmbH ist eine bahnbrechende Lösung für die Trailer-Sicherheit. Dieses innovative Verriegelungssystem, das ohne physische Schlüssel auskommt, kann nahtlos in die Trailer-Telematiksoftware integriert werden. Über eine dedizierte App, die Bluetooth und Mobilfunktechnologie einsetzt, erfolgt die Ver- und Entriegelung des Trailers sicher und benutzerfreundlich. Ein durchdachtes Sicherheitskonzept gewährleistet, dass nur autorisierte Personen, unabhängig von ihrem Standort, Zugriff auf den Trailer haben.

IoT-Technologie: Trailer-Diebstahlschutz auf höchstem Niveau

Das "Smart Lock" macht das lästige manuelle Sichern von Trailern überflüssig und bietet eine bequeme Lösung, um Diebstahl und Verwechslungen zu verhindern. Angesichts der steigenden Kriminalität im Güterverkehr erweist sich dieses System als äußerst vielseitig und findet Anwendung in Bereichen wie Begegnungsverkehr und Trailerverleih.

NUFAM 2023: Wo Innovationen Realität werden

Besuchen Sie uns auf der NUFAM 2023 vom 21. bis 24. September und nehmen Sie Kontakt zu den Experten des FIR, MANSIO und PEM Motion auf. Erfahren Sie aus erster Hand alles über die neuesten Entwicklungen in diesem wichtigen Projekt und tauchen Sie ein in die spannende Welt einer datenbasierten Zukunft im Gütertransport.

Lkw-Transport im Wandel: STAFFEL-Projekt zeigt Wege

Das STAFFEL-Projekt präsentiert auf der NUFAM 2023 eine aufregende Vision für die Zukunft des Lkw-Gütertransports. Die geschickte Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz und IoT-Technologie führt nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen und gesteigerter Effizienz, sondern verbessert auch die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen. Der revolutionäre "Smart Lock" verspricht zudem eine bahnbrechende Veränderung in der Trailer-Sicherheit. STAFFEL steht an vorderster Front der Entwicklungen in der Logistikbranche und optimiert den Gütertransport für Verlader, Transportunternehmen und Fahrer gleichermaßen.