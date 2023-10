Smart Country Convention präsentiert digitale Lösungen

Die Smart Country Convention, die am 27. und 28. Oktober 2020 stattfindet, ist eine bedeutende Veranstaltung für den öffentlichen Sektor. Mit einem umfangreichen digitalen Programm, das sich ganz der Digitalisierung widmet, bietet die Convention innovative Lösungen und Ideen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird die Veranstaltung größtenteils virtuell abgehalten, so dass die Teilnehmer das Kongressprogramm ganz bequem von zuhause oder aus dem Büro per Livestream verfolgen können. Trotzdem werden auch einige Redner und Entscheidungsträger vor Ort sein, um persönliche Treffen und Diskussionen zu ermöglichen.



E-Government und Smart City im Fokus: Digitale Souveränität, OZG und Cloud in der Verwaltung

Auf der Smart Country Convention steht in diesem Jahr die Digitalisierung des öffentlichen Sektors im Fokus. Besonders die Themen E-Government und Smart City werden intensiv behandelt. Am E-Gov-Day am 27. Oktober dreht sich alles um die Digitale Souveränität, das Onlinezugangsgesetz (OZG), die Elektronische Identität und die Cloud in der Verwaltung. Das Bundesinnenministerium wird zudem seine Digitalisierungsstrategie vorstellen. Das Programm auf den Bühnen Smart Plaza und Digital Forum kann live vor Ort oder online verfolgt werden. In den Deep Dive Sessions werden Lösungen für die Digitale Verwaltung und Use Cases zum Thema E-Government präsentiert.

Am 28. Oktober findet der Smart City-Day statt, bei dem auf den Bühnen Smart Plaza und Digital Forum verschiedene Themen im Fokus stehen. Dabei geht es unter anderem um Datenplattformen, die Digitalisierung in der Daseinsvorsorge und in der Mobilität. Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation des neuen Smart City Index, der das Digitalranking der deutschen Großstädte vorstellt. Zudem werden auch die Foren zu den Digitalen Städten und Digitalen Ländlichen Räumen wieder Teil des Programms sein.

Hochkarätige Redner präsentieren innovative Lösungen live und virtuell

Die Smart Country Convention beeindruckt mit einer hochkarätigen Liste an Rednern, die sowohl vor Ort als auch virtuell teilnehmen werden. Unter ihnen sind namhafte Persönlichkeiten wie Bundesaußenminister Heiko Maas, die finnische Bildungsministerin Li Andersson und EU-Kommissar Thierry Breton. Auch Vertreter aus Städten und Kommunen wie Theo Blackwell, CDO der Stadt London, werden ihre Erfahrungen präsentieren. Zudem werden renommierte Partner wie Accenture, Google Cloud und SAP ihre Lösungen zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors vorstellen.

Verleihung des Smart Country Startup Awards

Im Rahmen der Special Edition der Smart Country Convention wird der Smart Country Startup Award verliehen. Dieser Preis würdigt herausragende Innovationen im Bereich Smart City und E-Government. Die Startup-Initiative Get Started des Digitalverbands Bitkom und exklusive Partner unterstützen damit junge Unternehmen, talentierte Gründer und visionäre Ideen, die sich mit der Digitalisierung des öffentlichen Raums beschäftigen. Der Award stellt somit eine bedeutende Plattform dar, um innovative Lösungen und zukunftsweisende Konzepte zu fördern und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Smart Country Convention ist eine herausragende Veranstaltung, die eine einzigartige Plattform bietet, um sich über die aktuellen Entwicklungen im Bereich E-Government und Smart City zu informieren. Teilnehmer haben die Möglichkeit, von namhaften Speakern zu lernen und innovative Lösungen für den öffentlichen Sektor zu entdecken. Dank der Möglichkeit, sowohl live vor Ort als auch virtuell teilzunehmen, wird eine breite Teilnahme ermöglicht und der Austausch in Zeiten von Corona sicherstellt.