Sicherheit für kritische Infrastrukturen: Open Systems OT Firewall verfügbar

Die voranschreitende Digitalisierung und die Nutzung von Industrie 4.0-Technologien haben dazu geführt, dass Fertigungsbetriebe vermehrt das Industrial Internet of Things (IIoT) einsetzen, um ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Jedoch birgt die wachsende Vernetzung von OT- und IoT-Geräten mit IT-Netzwerken auch das Risiko von Cyberattacken und Sicherheitslücken in den OT-Umgebungen. Angesichts der steigenden Anzahl von Hackerangriffen auf kritische Infrastrukturen ist es für Unternehmen unerlässlich, eine umfassende OT-Sicherheitsstrategie zu implementieren, um ihre Produktionsumgebungen zu schützen und die Integrität ihrer Daten zu gewährleisten.



Schnellere Erkennung und Behebung von Cyberangriffen mit Open Systems Firewall

Open Systems hat die Verfügbarkeit seines Firewall-Services für den OT-Bereich angekündigt, um Unternehmen bei der Bewältigung der gesteigerten Risiken von Cyberattacken und Sicherheitslücken in OT-Umgebungen zu unterstützen. Die OT Firewall von Open Systems befindet sich im Kern der OT-Netzwerke und ermöglicht Unternehmen eine verbesserte Visibilität und Kontrolle über den IIoT-Traffic. Mit dieser Lösung können bösartige Vorgänge schneller erkannt und behoben werden. Unternehmen erhalten technischen Support rund um die Uhr für die Implementierung und Verwaltung der OT Firewall.

Sicherheit für kritische Infrastruktur: Firewall bietet volle Kontrolle

Die Open Systems OT Firewall ermöglicht Unternehmen eine erhöhte Transparenz in ihren Operational-Technology-Umgebungen. Sie bietet wichtige Funktionen eines Network-Security-Monitoring-Systems, darunter Traffic Monitoring, Bedrohungserkennung und die Fähigkeit, Bedrohungen durch Netzwerkisolierung abzuwehren.

Dirk Theissen, Enterprise IT Security Architect bei GEA, unterstreicht die Relevanz einer sicheren OT-Umgebung angesichts des steigenden Informationsbedarfs aus der Produktion. Durch die Implementierung der Open Systems OT Firewall erhält GEA eine zuverlässige Sicherheitslösung als 24x7-Dienstleistung. Die vertrauensvolle Partnerschaft mit Open Systems ist unerlässlich für die Absicherung kritischer Infrastrukturen.

