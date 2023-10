Zukunftsfähige Glasinterposer: Innovative Lösung für Radarsensorik

Auf dem größten deutschsprachigen Kongress für Elektronik- und Mikrosysteme in Dresden steht die Förderung von Nachhaltigkeit und Technologiesouveränität im Vordergrund. Das Fraunhofer IZM präsentiert auf der Ebene 5 am Stand 14 des Gemeinschaftsstands der Forschungsfabrik Mikroelektronik (FMD) innovative Lösungsansätze für ressourceneffiziente Mikrosysteme. Besucher erhalten hier Einblicke in zukunftsweisende Technologien und können sich mit den Experten vor Ort austauschen. Der Kongress bietet somit eine wertvolle Plattform, um sich umfassend über nachhaltige Elektronik zu informieren.



Steigende Nachfrage nach Halbleitern: Bedeutung der Wertschöpfungskette

Auf dem diesjährigen MST-Kongress in Dresden werden die aktuellen Herausforderungen der Elektronikbranche diskutiert. Neben der global steigenden Nachfrage nach Halbleitern steht vor allem die intakte Wertschöpfungskette im Fokus. Der Kongress thematisiert zudem die technologische Souveränität und Vertrauenswürdigkeit in der Mikroelektronik, Nachhaltigkeitsaspekte und Next Generation Computing. Das Fraunhofer IZM präsentiert in einer Fachausstellung innovative Lösungen für eine ressourceneffiziente und nachhaltigere Elektronik.

Hochfrequenztechnologien aus Glas: vielversprechende Lösung für die Radarsensorik

Die Hochfrequenztechnologien aus Glas, die im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts "GlaRA" entwickelt wurden, bieten eine vielversprechende Lösung für die Radarsensorik in der Industrie- und Prozessmesstechnik. Besucherinnen und Besucher des MST-Kongresses haben die einzigartige Möglichkeit, am Stand des Fraunhofer IZM die neueste Generation der Glasinterposer-Technologie zu testen und sich über die Herausforderungen des Photonic Packaging auf Glas-Interposern zu informieren.

Sicherheit für die Wertschöpfungskette: Zugriffsspeicher schützt vor Angriffen

In den Ergebnissen des BMBF-geförderten Projekts "SiEvEI 4.0" wird gezeigt, wie ein Zugriffsspeicher die gesamte Wertschöpfungskette vor Angriffen von Dritten schützen kann. Durch den Einsatz von "Smart Secure Systems" (SSI) wird die Sensorplattform in der Lage sein, die Vernetzung von Produktionsanlagen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen. Dies trägt zu einer erhöhten Vertrauenswürdigkeit der Elektronik bei. Besucher des Fraunhofer IZM-Standes können weitere Informationen erhalten und sich mit den Fachkollegen vor Ort austauschen.

Nachhaltigkeitsexperten entwickeln Lösungen für Ressourcenbewusstsein

Die Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten am Fraunhofer IZM sind führend in der Entwicklung von Kosten- und Umweltmodellen sowie ganzheitlichen Umweltbewertungen. Durch ihre Arbeit werden Strategien erarbeitet, um kritische Rohstoffe in Hightech-Produkten länger zu nutzen und wiederverwenden zu können. Im Rahmen des Kompetenzzentrums "Green ICT @ FMD" werden gemeinsam mit anderen Partnern Lösungen für ein Ressourcenbewusstsein in der Industrie entwickelt. Am Stand des Fraunhofer IZM können Besucherinnen und Besucher Einblicke in den Energie- und Ressourcenverbrauch der Informations- und Kommunikationstechnik bis zum Jahr 2035 erhalten.

MST-Kongress präsentiert innovative Lösungen für Elektronik

Der MST-Kongress in Dresden ist eine einzigartige Gelegenheit, um die neuesten Entwicklungen in der Elektronikbranche kennenzulernen und sich über die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Technologiesouveränität auszutauschen. Das Fraunhofer IZM präsentiert am Gemeinschaftsstand innovative Lösungen, die zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen und vertrauenswürdigerer Elektronik beitragen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich eingehend über die Zukunftsfähigkeit der Glasinterposer-Technologie in der Radarsensorik, den Schutz der Wertschöpfungskette durch vertrauenswürdige Elektronik für die Industrie 4.0 und das Kompetenzzentrum für Ressourcenbewusstsein zu informieren.